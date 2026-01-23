2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
Yurt in winter snow, Quebec, Canada
HelloVidék

Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói

HelloVidék
2026. január 23. 15:15

Boros Sarolta a magyar vidék egyik eldugott szegletében egy jurtában él – egy új videóban pedig megmutatja, milyen az élet a dermesztő hidegben, mivel fűtenek, és mennyire bírja a jurta szigetelése. A videóban azt is elárulta, mennyiből sikerült öt éve felépíteni ezt a nomádnak egyáltalán nem nevezhető különleges otthont.

Boros Sarolta a TikTokon osztotta meg élményeit arról, milyen az élet a jurta falai között a téli hónapokban. Mint elmondta, a hatalmas hó és a hideg ellenére a jurta tetején a hó nagy része megmaradt, ami a szerkezet kiemelkedő szigetelésére utal. Biztonsági okokból ugyan a nagy mennyiségű havat részben le kellett takarítaniuk, ám a tetején így is jelentős hóréteg maradt.

A jurta belsejében csodálatos, egyenletes hőmérséklet uralkodik, amit kizárólag cserépkályhával érnek el. Sarolta szerint a fűtés bőven elegendő, a lakótérben 25,3 Celsius-fok volt mérhető, így a hideg kint semmilyen problémát nem jelentett. Hangsúlyozta, hogy a jurta formája és terei különleges atmoszférát biztosítanak, ami a mindennapi életet is élménnyé teszi.

@borossaroltamentor

♬ eredeti hang - saci_mentor

A jurta lakás választásának hátterében részben a lovak tartása állt, de Sarolta hozzátette, hogy ha a jövőben lehetőségük nyílik rá, új jurtát építenének, és ott folytatnák életüket. Tapasztalata szerint a jurta nemcsak egy különleges élményt kínál, hanem szoros kapcsolatot teremt a természettel, miközben maximális komfortot és biztonságot biztosít.

Mennyibe kerül egy ilyen otthon?

A videóban egy kommentelő azt kérdezte, mennyiből lehet kihozni egy ilyen nomád otthont. A válasz szerint ez számos tényezőtől függ: a talajviszonyoktól, a belső kialakítástól és a mérettől. Boros Sarolta jurtája öt éve körülbelül 15 millió forintba került, 80 négyzetméteres alapterülettel.

A tulajdonos korábbi videóiban a jurta belső terét és a lakótér részleteit is bemutatta, így aki kíváncsi, még közelebb kerülhet a különleges nomád hangulathoz. Sarolta szerint nem érdemes félni a jurtában való élet kipróbálásától, hiszen a hagyományos és a modern elemek ötvözete valóban egyedülálló élményt kínál.

Több ízben mi is írt a jurtáról

A Vas megyében élő fiatal pár nem kért az eladósodásból: nagyvárosi albérletből jurtába költöztek - itt írtunk történetükről. 

Tőgyi Balázs és családja nyolc éve hagyta maga mögött a városi nyüzsgést, hogy a Balaton-felvidék egyik elhagyatott szőlőhegyén, egy közművek nélküli jurtában alakítsa ki új, fenntartható életét. A cikket itt olvashatjátok róluk!

Az évek során beszélgettünk egy jurtakészítővel is: Zalaegerszeg határában, Botfához közel, egy speciális fiúnevelő intézet asztalosműhelyében találkoztunk Lisztes Attila jurtakészítő mesterrel, aki meg is mutatja nekünk, hogyan készülnek ősi magyar mintára ezek a modern lakóotthonok. Ahogy elárulta, az elkészítés maga egyben hagyományőrzés is, de megrendelőik zöme egyre inkább lakóházként használja ezeket az évezredek alatt tökéletesített jurtákat.
Címlapkép: Getty Images
