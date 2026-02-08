Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt –
Fejfájósok, figyelem! Nem kímélnek benneteket a jövő heti frontok sem!
A jövő hét elején átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de szerdától visszatérnek a 10 Celsius-fok körüli maximum-hőmérsékletek, majd a hét végén ismét kissé csökken a nappali felmelegedés. Többször kell csapadékra számítani, ami a hét elején még lehet havazás is, majd egyre inkább az eső lesz a jellemző, a szél pedig szinte egész héten élénk, olykor erős lesz - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
Hétfőn a pára, köd megszűnése után nagyrészt erősen felhős, nyugaton néhol borult idő várható, de északkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet. Néhol kisebb eső, zápor előfordulhat, az Északi-középhegységben havas eső, kisebb havazás sem zárható ki. A keleties szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között várható, északkeleten lesz hűvösebb az idő.
Kedden többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a felhőzet elsősorban délnyugaton szakadozhat fel. Napközben a Dunától keletre növekszik a csapadékhajlam, az eső mellett havas esőre, reggel, délelőtt helyenként még havazásra is számítani kell. A déli, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a maximum-hőmérséklet 2 és 9 fok között valószínű.
Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor, az Északi-középhegységben eleinte vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. A délnyugati, déli szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban mínusz 2 és plusz 3, délután általában 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb lesz.
Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható napos időszakokkal. Éjszaka egyre kevesebb helyen eshet, napközben csak kevés helyen lehet csapadék, de délutántól, estétől a Dunántúlon már elszórtan várható eső, zápor. A déli szél élénk, a Dunántúl északnyugati részein olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hidegebb lesz.
Pénteken döntően borult lesz az ég, és több helyen fordulhat elő eső, zápor, majd nyugat felől elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. Az északnyugati, északi szél többfelé erős lesz. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 6 és 12 fok közötti hőmérséklet valószínű.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Szombaton változóan felhős, döntően csapadékmentes időre van kilátás, a változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a csúcsérték 4 és 10 fok között alakulhat.
Vasárnap közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás, inkább csak kevés helyen lehet vegyes csapadék. Az északi szelet többfelé erős, sőt helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a csúcsérték 2 és 8 fok között alakulhat.
A Pénzcentrum 2026. február 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.
Már tavasszal átadhatják a Velencei-tónál, az M7-es autópálya felett épülő új gyalogos- és kerékpáros hidat.
Körbenéztünk az ingatlanpiacon, és megnéztük, hol milyen fürdőkomplexumot lehetne megvásárolni, ha történetesen épp mi nyernénk az ötöslottón.
Komoly árvíz jöhet, ha felgyorsul az olvadás? Megszólalt a Vízügyi Főigazgatóság, erre számíthatunk Magyarországon
A Pénzcentrum arról érdeklődött az Országos Vízügyi Főhatóságnál, hogy kell-e tartani a következő hetekben árvizektől.
Február közepén jelentős sztratoszférikus felmelegedés várható, amely meggyengítheti a sarki örvényt, és alapvetően átalakíthatja az északi félteke időjárását.
A Pénzcentrum 2026. február 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hétvégén változékony, borongós idő várható országszerte: a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, de marad a csapadékos, párás időjárás.
Az új buszokkal a BKV járműállományának közel tíz százaléka megújul.
A város vezetése most drasztikus lépésre szánta el magát: tíz év után törlik a népszerű fesztivált, mert a túlturizmus már a mindennapi életet veszélyezteti.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak február 2-án 1966 kátyúról és egyéb úthibáról érkezett jelentés.
Ciklon okozta áradások sújtják Horvátország dalmát partvidékét: a tengervíz szintje helyenként csaknem egy méterrel emelkedett meg.
Folytatódik a Hableány-tragédia büntetőpere: elképesztő dolgot tett a Viking Sigyn gyanúsított kapitánya
Bírói elfogultság megállapítása miatt újraindult a 2019-es Hableány-hajókatasztrófa büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
A Pénzcentrum 2026. február 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyugati és délnyugati országrészben ezzel szemben nagyobb területen maradhat tartósan borult az ég.
Soha nem látott szigorítást vezetett be a Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás.
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Újabb fronton éleződik a konfliktus a Ryanair és az online utazási irodák egy része között:
A Valentin-napi hétvége idén is kiemelt időszak a hazai szállodáknál: sok helyen tematikus csomagokkal, máshol hangulati és gasztronómiai extrákkal készülnek február közepére.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!