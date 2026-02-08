Az árrésstop akár a választásokig is maradhat, miközben a boltosok szerint már most is vállalhatatlan terheket ró a kiskereskedelemre.
Megszólalt a minisztérium az Alibaba-botrány kapcsán: erre nem számítottak a kínaiak
Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról, a fogyasztók félrevezetésére alkalmas gyakorlat pedig elfogadhatatlan. A kormány azonnali hatósági vizsgálatokkal és összehangolt fellépéssel garantálja a tisztességes versenyt, valamint a magyar emberek érdekeinek és jogainak hatékony védelmét az online kereskedelemben is.
Ahogy azt a Pénzcentrum is megírta, az Alibaba e-kereskedelmi platform egyes magyarországi vásárlások esetén 4,5 százalékos, „Hungary Surcharge” (Magyarország-pótdíj) megnevezésű tételt számít fel. A híresztelésekkel ellentétben a magyar kormány és az Alibaba között nem jött létre semmilyen megállapodás, amely bármilyen formában felhatalmazást adna „Magyarország-pótdíj” felszámítására, beszedésére, vagy annak állami teherként való feltüntetésére - adta ki a tájékoztatást a Nemzetgazdasági Minisztérium vasárnap délután.
A magyar fogyasztók megtévesztésére alkalmas minden olyan kereskedelmi gyakorlat, amely egy vállalkozás által egyoldalúan meghatározott többletköltséget hatósági előírásként, „kötelező állami teherként”, vagy kormányzati megállapodás következményeként tüntet fel. A tisztességes piaci működés alapkövetelménye, hogy a fogyasztók által fizetendő díjak jogalapja világos, egyértelmű és ellenőrizhető módon kerüljön bemutatásra.
Az Alibaba jelenlegi gyakorlata ezt nem teljesíti, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium felszólítja a kereskedőt, hogy az érintett díjtétel alkalmazását szüntesse meg, és a magyar fogyasztók számára adott tájékoztatását tegye egyértelművé, különös tekintettel arra, hogy a díj ne kelthesse azt a látszatot, mintha annak beszedése állami felhatalmazás vagy kormányzati megállapodás alapján történne.
Az Alibaba által alkalmazott díj felveti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság haladéktalanul vizsgálatot indít annak megállapítására, hogy a fogyasztók előzetes tájékoztatása megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, illetve hogy a közzétett információk nem minősülnek-e megtévesztőnek. A számlázási és díjfeltüntetési gyakorlat jogszerűségének ellenőrzése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is megkezdi a szükséges vizsgálatokat annak tisztázására, hogy az alkalmazott díjtételek kezelése és feltüntetése összhangban áll-e a vonatkozó előírásokkal.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Amennyiben a 4,5 százalékos díj a 2025-ben a platformokra is kiterjedő kiskereskedelmi különadóval, illetve annak értelmezésével összefüggésben merült fel, fontos rögzíteni: Magyarország az adóalanyok körének rendezésével az egyenlő versenyfeltételeket erősítette, és nem elfogadható, hogy bármely piaci szereplő ezt a fogyasztók felé „állami pótdíjként” kommunikálja, vagy kormányzati megállapodásra hivatkozva jelenítse meg.
Egy évtized alatt látványosan megdrágult a sör az Egyesült Államokban, de Magyarországon sem jobb a helyzet.
Több Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszert is azonnal visszahívott a Müller.
Miért tűnnek el sorban a kisebb üzletek? Hogyan koncentrálódik ma a kiskereskedelem? És hogy jön mindehhez a vasárnapi nyitvatartás kérdése? Mutatjuk!
A Magyar Posta pénteken 20 órától szombat reggel 6 óráig tervezett informatikai karbantartást végez, ez idő alatt valamennyi MPL csomagautomata leáll.
Pesti árak a téli olimpia helyszínén?! Döbbenet, mennyibe kerül a pizza, hamburger a hivatalos büfékben
Egy tetszőleges estén Budapesten alig kapunk olcsóbban pizzát, mint a sportolók legnagyobb seregszemléjén, a téli olimpián.
Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
A hazai csomagautomata-piac továbbra is erős növekedési pályán mozog: az elmúlt egy évben több szolgáltató is jelentősen bővítette hálózatát.
Olyan dolog történt a marhahús árával, amilyet rég nem láttunk: ezért lett luxus sokak kedvenc rostélyosa, már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak
A marhahús ára jelentősen emelkedett Magyarországon: a rostélyos kilogrammonkénti ára egy év alatt közel 40 százalékkal nőtt.
Kereskedelmi szövetség: az árrésstop "takarásában" az élelmiszerek drágulása nem állt le, csúnya meglepetés jöhet
Hiába nőttek érezhetően a keresetek, 2025-ben továbbra is gyengén teljesített a magyar kiskereskedelem: a forgalom bővülése messze elmaradt a jövedelmek emelkedésétől.
Hol főznek még naponta az emberek? Miért eszünk akkor is gyorsétteremben, ha tudjuk, hogy nem ez a legegészségesebb választás? Mutatjuk!
Az egyik hazai internetes piactér adatai szerint 2025-ben több százezer régi és modern fizetőeszköz cserélt gazdát a platformon.
A Tesco magyarországi kivonulásának az esélyéről vallott a hazai vezér: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell
A magyar kiskereskedelem több fronton küzd a bizonytalan szabályozási környezettel, a visszafogott fogyasztói hangulattal és a szűkülő árrésekkel.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista
Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással.
Komoly nyugdíjaskedvezményt hirdetett ez a hazai üzletlánc: itt a bejelentés, amire az idős vásárlók vártak
Minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül.
A kávék és pótkávék mostantól részletesebb címkével, pontos összetevőkkel és új minőségi kritériumokkal kerülnek a boltokba.
Újra futárcég nevével próbálnak adatokat és pénzt kicsalni a csalók: ezúttal a DPD-re hivatkozó SMS érkezik egy külföldi, fülöp-szigeteki számról.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Jó beszerzésre épített, következetes diszkontkoncepcióval fel lehet venni a versenyt az ismert diszkontláncokkal, sőt még akár a legolcsóbb kínai vagy orosz szereplőkkel szemben is.
Újabb Spar-üzlet húzza le a rolót Magyarországon: a paksi bolt bezárása után Oroszlányban is végleg bezár egy áruház február 15-én.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!