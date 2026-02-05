2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
4 °C Budapest
Egy fa jéggel borított ágai naplementekor.
Szórakozás

Eleged van a februárból? Ezek a budapesti programok kirángatnak a téli depresszióból

Pénzcentrum
2026. február 5. 19:02

Februárban már mindenki a tavaszt várja, de a hétvége továbbra is szürke, szeles és esős időt ígér Budapesten. A hangulat azonban könnyen felrázható: a város tele van farsangi bulikkal, fesztiválokkal, filmekkel és családi programokkal, amelyek miatt még a legmakacsabb téli fáradtság is háttérbe szorul. Összegyűjtöttük a hétvége legjobb eseményeit.

Lassan február közepe felé járunk, és valljuk be: ilyenkor már mindenkinek elege van a télből. A nap alig süt ki, a szél csíp, az eső pedig pont akkor kezd el esni, amikor kilépnél az ajtón. A hétvégi időjárás sem ígér sokkal többet: borongós, szeles, helyenként esős idő várható, 6–10 fok körüli hőmérséklettel. Nem tragikus, de nem is az a „menjünk kirándulni” típusú idő.

A jó hír viszont az, hogy Budapest ilyenkor is tele van olyan programokkal, amelyek miatt érdemes kimozdulni – vagy legalábbis elindulni valahová, ahol nem ázol bőrig. Az Eventland sszegyűjtötte a hétvége legjobb eseményeit.

1. Farsang a Camponában – családoknak, gyerekeknek, jelmezrajongóknak

A Campona idén is nagy farsangi bulival készül: jelmezverseny, kézműves programok, bohócok, gyerekfoglalkozások. Ha a gyerekek már hetek óta a jelmezükben rohangálnak otthon, itt végre közönségük is lesz.

2. Indoor Sörfesztivál – mert a télben az a jó, hogy bent lehet inni

A hideg idő tökéletes alibi arra, hogy az ember beltéri sörfesztiválra menjen. Kézműves sörök, különleges téli főzetek, street food – és mindezt szárazon, melegben.

3. Magyar Filmszemle – ha kulturális feltöltődésre vágysz

A hazai filmtermés legjava egy helyen. Premier vetítések, közönségtalálkozók, szakmai beszélgetések. Tökéletes program azoknak, akik szeretnek elmerülni a magyar filmben – vagy csak szeretnének két órára elfelejteni a februári szürkeséget.

4. Ügetőfarsang – lóverseny, jelmezek, különleges hangulat

A Kincsem Park farsangi futamai minden évben különlegesek: a nézők és a lovak körül is sok a jelmez, a hangulat pedig egyszerre sportos és bohókás.

5. Farsangi jelmezverseny – ahol a kreativitásé a főszerep

Ha még nem találtad meg a tökéletes jelmezt, itt biztosan inspirációt kapsz. Ha pedig már készen vagy, akkor megmutathatod, mit tudsz.

6. Nutella napok – a tél egyetlen vitathatatlan előnye

Palacsinta, gofri, édességek, Nutellával minden mennyiségben. A február hivatalos túlélőprogramja.

7. Farsangi retró parti – tánc, nosztalgia, jelmezek

Ha hiányzik a ’90-es évek hangulata, vagy csak szeretnél egy jót bulizni, ez a te programod. A farsang és a retró együtt mindig működik.

8. Kínai Újévi Fesztivál – látványos, színes, hangulatos

Sárkánytánc, tradicionális ételek, kulturális programok. A február egyik legszínesebb eseménye, amely garantáltan kizökkent a télből.

9. Monster Trucks Show – ha valami igazán hangosra vágysz

Óriási autók, látványos ugrások, dübörgés. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt nagy élmény.

10. EgZoo Mania – állatok, játékok, interaktív élmények

A gyerekek kedvence: állatsimogató, bemutatók, játékos programok. Beltéri, így az időjárás sem szólhat bele.
Címlapkép: Getty Images
