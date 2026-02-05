A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak február 2-án 1966 kátyúról és egyéb úthibáról érkezett jelentés.
Eleged van a februárból? Ezek a budapesti programok kirángatnak a téli depresszióból
Februárban már mindenki a tavaszt várja, de a hétvége továbbra is szürke, szeles és esős időt ígér Budapesten. A hangulat azonban könnyen felrázható: a város tele van farsangi bulikkal, fesztiválokkal, filmekkel és családi programokkal, amelyek miatt még a legmakacsabb téli fáradtság is háttérbe szorul. Összegyűjtöttük a hétvége legjobb eseményeit.
Lassan február közepe felé járunk, és valljuk be: ilyenkor már mindenkinek elege van a télből. A nap alig süt ki, a szél csíp, az eső pedig pont akkor kezd el esni, amikor kilépnél az ajtón. A hétvégi időjárás sem ígér sokkal többet: borongós, szeles, helyenként esős idő várható, 6–10 fok körüli hőmérséklettel. Nem tragikus, de nem is az a „menjünk kirándulni” típusú idő.
A jó hír viszont az, hogy Budapest ilyenkor is tele van olyan programokkal, amelyek miatt érdemes kimozdulni – vagy legalábbis elindulni valahová, ahol nem ázol bőrig. Az Eventland sszegyűjtötte a hétvége legjobb eseményeit.
1. Farsang a Camponában – családoknak, gyerekeknek, jelmezrajongóknak
A Campona idén is nagy farsangi bulival készül: jelmezverseny, kézműves programok, bohócok, gyerekfoglalkozások. Ha a gyerekek már hetek óta a jelmezükben rohangálnak otthon, itt végre közönségük is lesz.
2. Indoor Sörfesztivál – mert a télben az a jó, hogy bent lehet inni
A hideg idő tökéletes alibi arra, hogy az ember beltéri sörfesztiválra menjen. Kézműves sörök, különleges téli főzetek, street food – és mindezt szárazon, melegben.
3. Magyar Filmszemle – ha kulturális feltöltődésre vágysz
A hazai filmtermés legjava egy helyen. Premier vetítések, közönségtalálkozók, szakmai beszélgetések. Tökéletes program azoknak, akik szeretnek elmerülni a magyar filmben – vagy csak szeretnének két órára elfelejteni a februári szürkeséget.
4. Ügetőfarsang – lóverseny, jelmezek, különleges hangulat
A Kincsem Park farsangi futamai minden évben különlegesek: a nézők és a lovak körül is sok a jelmez, a hangulat pedig egyszerre sportos és bohókás.
5. Farsangi jelmezverseny – ahol a kreativitásé a főszerep
Ha még nem találtad meg a tökéletes jelmezt, itt biztosan inspirációt kapsz. Ha pedig már készen vagy, akkor megmutathatod, mit tudsz.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
6. Nutella napok – a tél egyetlen vitathatatlan előnye
Palacsinta, gofri, édességek, Nutellával minden mennyiségben. A február hivatalos túlélőprogramja.
7. Farsangi retró parti – tánc, nosztalgia, jelmezek
Ha hiányzik a ’90-es évek hangulata, vagy csak szeretnél egy jót bulizni, ez a te programod. A farsang és a retró együtt mindig működik.
8. Kínai Újévi Fesztivál – látványos, színes, hangulatos
Sárkánytánc, tradicionális ételek, kulturális programok. A február egyik legszínesebb eseménye, amely garantáltan kizökkent a télből.
9. Monster Trucks Show – ha valami igazán hangosra vágysz
Óriási autók, látványos ugrások, dübörgés. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt nagy élmény.
10. EgZoo Mania – állatok, játékok, interaktív élmények
A gyerekek kedvence: állatsimogató, bemutatók, játékos programok. Beltéri, így az időjárás sem szólhat bele.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/6. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Egy átfogó felmérés szerint a hazai vallásos közösségek tagjai ma már elsősorban az online térben fogyasztanak hitéleti tartalmakat.
Anyagi helyzetéről vallott az Irigy Hónaljmirigy sztárja: eredeti szakmájában sokkal jobban kereshetne
Az Irigy Hónaljmirigy énekese őszintén beszélt arról, hogy bár zenekara az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket ért el, anyagilag nem tartozik a kiugróan tehetős előadók közé.
Előkerült Kálloy Molnár Péter régen elfeledett forgatókönyve: filmet készítenének belőle, nagy nevekkel a főszerepben
A decemberben elhunyt színész olyan nagy neveket képzelt el a főbb szerepekre, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.
A színésznő temetésére február 19-én kerül sor a Farkasréti temetőben.
A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán.
A fesztiválra visszatér a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi, de érkezik Dijon és Sombr is.
Február 1-től Quentin Tarantino filmjei is elérhetővé válnak a Disney+ kínálatában, köztük a Jackie Brown, a Kutyaszorítóban, a Kill Bill 1. és 2. része, valamint...
Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont
A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel.
Az idei állati időjárás-előrejelzések nem hoztak egyértelmű verdiktet. Hogy végül kinek lesz igaza, arra - az időjárás szeszélyességéhez híven - csak a következő hetek adhatnak...
Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/5. heti nyerőszámait.
A zenész 78 éves volt.
A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.
A Nagy Ő jelenlegi szereplője, Kiara Lord korábban felnőttfilmes színésznőként dolgozott, ám kevesen tudják róla, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!