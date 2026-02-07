2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
Milánó, 2026. február 5.A magyar zászló a csapat szálláshelyén a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitója előtt a milánói olimpiai faluban 2026. február 5-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Indul a nagyüzem az olimpián: ma ezekben a számokban láthatjuk a sportolókat

MTI
2026. február 7. 07:55

Öt számban osztanak ma érmeket az olimpián, de lesz jégkorong is, illetve műkorcsolya. Lássuk az első versenynap programját?

A tegnapi hivatalos megnyitó után ma beindul a nagyüzem, öt számban is érmet osztanak a milánói téli olimpián. Lássuk, melyek ezek!

ALPESISÍ (1) férfi lesiklás 11.30

CURLING vegyes páros selejtező: Nagy-Britannia - Kanada, Svájc-Svédország 10.05, Észtország-Norvégia, Csehország-Koreai Köztársaság, Svédország-Olaszország, Nagy-Britannia - Egyesült Államok 14.35, Koreai Köztársaság-Egyesült Államok, Kanada-Észtország, Csehország-Svájc, Norvégia-Olaszország 19.05

GYORSKORCSOLYA (1) női 3000 m 16.00

HÓDESZKA (1) férfi big air döntő 19.30

JÉGKORONG nők, A csoport: Egyesült Államok-Finnország 16.40, Svájc-Kanada 21.10, B csoport: Németország-Japán 12.10, Svédország-Olaszország 14.40

MŰKORCSOLYA csapat - férfi rövidprogram és jégtánc kűr 19.45

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

SÍFUTÁS (1) női 10+10 km tömegrajtos verseny 13.00

Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!

SÍUGRÁS (1) női normálsánc egyéni 18.45

SZABADSTÍLUSÚ SÍ női slopestyle selejtező 10.30 és 11.35 férfi slopestyle selejtező 14.00 és 15.05

SZÁNKÓ férfi egyes 1. és 2. futam 17.00, 18.32

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#olimpia #síelés #sport #olaszország #korcsolya #program #gyorskorcsolya #jégkorong #téli olimpia #olimpia2026 #milano

