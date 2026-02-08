2026. február 8. vasárnap Aranka
Kvíz

Kvíz: Szívesen eszel fánkot és nem is csak farsangkor? Képeken a világ legfinomabb fánkjai - Ez a kvíz feladja a leckét!

Pénzcentrum
2026. február 8. 18:02

A farsangi időszak vízkereszttől egészen húshagyó keddig tart, a hozzá kapcsolódó mulatságokat jellemzően a nagyböjt előtti hetekben rendezik. A magyar farsangi ünnepségek elmaradhatatlan desszertje pedig a farsangi fánk, ezért farsang alkalmából a mai kvíz során különféle fánkok, fánktípusok fotóit mutatjuk. A feladatod az lesz, hogy felismerd, milyenfajta fánk látható a képeken! Vajon az összes fánkot ismered, vagy lenne még mit felfedezned? 

Kvíz: Szívesen eszel fánkot és nem is csak farsangkor? Képeken a világ legfinomabb fánkjai

1/10 kérdés
Kezdjük a fánkkal, amit szinte mindenki ismer és farsangkor szokás hazánkban készíteni. Milyen fánk van a képen?
Carnival powdered sugar raised donuts with paper streamers. German berliner or krapfen
aranyos fánk
kacajos fánk
szalagos fánk
garasos fánk
2/10 kérdés
A magyar szalagos fánk mellett ismerünk egy nagyon hasonló, de jellemzően kisebb (mini) és megtöltött változatot. Hogy nevezik ezt a fánkfajtát itthon és külföldön is?
Berliner Doughnuts Európai fánkok tradicionális pékség
dortmunder
essener
stuttgarter
berliner
3/10 kérdés
Hagyományos magyar fánkféle a képen látható, jellemzően nem szabályos alakú finomság. Hogy nevezzük?
Magyar fánk és lekvár egy tányéron
tekerge
mesüge
csöröge
cicege
4/10 kérdés
Jöjjön ismét egy külföldi fánk! Mi az a jellegzetes spanyol fánkfajta, ami már hazánkban is elterjedt streetfood, desszert?
Házi készítésű churros fahéjas cukorral egy tányéron, csokoládémártással tálalva
flan
polvorón
churros
tarta de santiago
5/10 kérdés
A képen látható, hazánkban is népszerű égetett tésztás finomságot is fánknak nevezzük, mely közeli rokona a francia profiterolnak! Milyen fánk van a képen?
Finom profiteroles krémmel töltött szürke asztalon képviselő fánk
képviselő fánk
miniszter fánk
államtitkár fánk
polgármester fánk
6/10 kérdés
A képen a csehek népszerű, lapos fánkja látható, mely hazánkban is elterjedt: gyakran inkább kicsi, vastagabb palacsintára hasonlít. Hogy nevezzük?
Cseh édes sült sütemények (vdolky), élesztős tésztából, fánkból, tésztából, krémsajttal töltve.
fándli/fángli
svárkli/svártli
pejsli/pájsli
tarkedli/talkedli
7/10 kérdés
Hogyan nevezik hazánkban a képen alsó felén látható hosszúkás, szögletesebb, csokival bevont fánkot? Nevét Németország egyik hirhedt kancellárja után kapta.
verry sweet dessert donuts
Merkel-fánk
Hitler-fánk
Bismarck-fánk
Adenauer-fánk
8/10 kérdés
A Bismarck-fánkkal könnyen összetéveszthető első pillantásra a képen látható fánk. Viszont ez a desszert a képviselő fánkhoz hasonlóan égtett tésztás, habbal és krémmel van töltve. Hogy nevezzük?
Hagyományos francia eclair csokoládéval. ekler fánk
kanzler fánk
ekler fánk
kugler fánk
isler fánk
9/10 kérdés
Miben más a németalföldi terület, főként Hollandia hagyományos fánkja, az olliebollen? Ezt az édességet tradícionálisan inkább karácsonykor és szilveszterkor sütik, de streetfoodként egész évben árusítják fánkos bódékból.
Almere Stad, Flevoland, Hollandia - 2017. december 30: Ismeretlen vásárlók vásárolnak mélyen sült fánkgolyókat, úgynevezett oliebollent, egy tipikus holland szilveszteri finomságot, egy ételstandnál.
lyukas, sós és sajttal van megszórva
szögletes és karamellel vonják be
gömb alakú és mazsola van a tésztában
háromszög alakú, almával és fahéjjal töltött
10/10 kérdés
Végül jöjjön egy ugyancsak hagyományos magyar fánk, mely sokféle alakban, cukorral bőséggel megszórva ismert. Mi van a képen?
Hagyományos magyar édesség, rózsafánk különleges formájú és cukros díszítéssel .
ibolyafánk
rózsafánk
tulipánfánk
nefelejcsfánk
