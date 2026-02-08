Kvíz: Szívesen eszel fánkot és nem is csak farsangkor? Képeken a világ legfinomabb fánkjai - Ez a kvíz feladja a leckét!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A farsangi időszak vízkereszttől egészen húshagyó keddig tart, a hozzá kapcsolódó mulatságokat jellemzően a nagyböjt előtti hetekben rendezik. A magyar farsangi ünnepségek elmaradhatatlan desszertje pedig a farsangi fánk, ezért farsang alkalmából a mai kvíz során különféle fánkok, fánktípusok fotóit mutatjuk. A feladatod az lesz, hogy felismerd, milyenfajta fánk látható a képeken! Vajon az összes fánkot ismered, vagy lenne még mit felfedezned?

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK