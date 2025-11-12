2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Adventi csodafalu, manóműhely és gőzölgő forralt bor: ekkor nyit a szolnoki karácsonyi vásár 2025
HelloVidék

Adventi csodafalu, manóműhely és gőzölgő forralt bor: ekkor nyit a szolnoki karácsonyi vásár 2025

HelloVidék
2025. november 12. 15:15

Már épül a szolnoki karácsonyi vásár 2025. hagyományos helyszíne a Kossuth téren, ahol újra együtt élvezhetjük a közösségi forralt borozást, a pillecukros forrócsokit és a színpadi programokat. Idén különleges újdonság is érkezik: a gyerekeket a Manóműhely is várja majd. Addig is, minden fontos dátumot, helyszínt és programot egy helyen, itt megtalálhatsz!

A karácsonyi vásár Szolnok 2025 november 27-én nyitja meg kapuit, az első adventi gyertya meggyújtása pedig november 30-án lesz. Az előkészületek már november elején megkezdődtek, hiszen a 22 faház telepítése, a villanyszerelési munkálatok és a díszítés komoly időt igényel - írta a Szoljon.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyitás napján a látogatók már teljes pompájában élvezhetik az adventi programokat, a kézműves portékákat és a gasztronómiai különlegességeket.

Szegedi karácsonyi vásár 2025: sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta a Dóm téren
EZ IS ÉRDEKELHET
Szegedi karácsonyi vásár 2025: sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta a Dóm téren
Fedezd fel a Szegedi karácsonyi vásár 2025 újdonságait: kétszintes körhinta, óriáskerék, tűzzsonglőr-show és programkavalkád – és ez még csak a kezdet!

Hol lesz a karácsonyi vásár Szolnokon?

A szolnoki karácsonyi vásár központi helyszíne a Kossuth tér, amely idén ismét a város ünnepi központjává válik. A térre telepített faházakban helyi árusok kínálják a forralt bort és az édességeket, a gyerekeket pedig a Manóműhely várja, ahol interaktív programokon vehetnek részt. A város belvárosa ünnepi fényekbe öltözik, a fenyőfa és az adventi koszorú pedig a vásár hangulatát emeli.

Újdonságok és hagyományos kedvencek

Az idei szolnoki karácsonyi vásár újdonsága a gyerekeket megszólító Manóműhely, amely a hagyományos élményekkel, színpadi műsorokkal, forralt borral és téli finomságokkal egészül ki. A városlakók és a turisták számára így a karácsonyi vásár Szolnokon minden évben izgalmas és családbarát programot kínál.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szervezők ígérete szerint a szolnoki adventi vásár december 24-ig várja a látogatókat, garantálva a hangulatos fényeket, a finom téli ízeket és a klasszikus adventi programokat, így mindenki megtalálhatja a kedvenc élményét.
Címlapkép: Getty Images
#gyerek #karácsonyi vásár #november #december #advent #program #szolnok #hellovidék #kossuth tér #forralt bor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:34
15:15
15:04
14:47
14:28
Pénzcentrum
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 12. szerda
Jónás, Renátó
46. hét
November 12.
Baháalláh születése (Bahai)
November 12.
Minőségügyi világnap
November 12.
A szociális munka világnapja
November 12.
A tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapja
November 12.
Az irodalmi szervezetek napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a vidéki településen él Dietz Gusztáv és felesége, Laky Zsuzsi: már tervezik álomházukat
2
3 hete
A pénz nagy úr: terjed a magyar vidéken a morbid szokás, több halottat temetnek egy áráért
3
2 hete
Eladó a Balaton-felvidék ikonikus betyáros csárdája: leesik az állad, mennyiért kínálják a Répa Rozit
4
1 hete
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
5
1 hete
Ezen a csodálatos vidéki településen él a Szomszédok legendás Mágenheim Julija, Frajt Edit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító részvénytársaság
részvénytársasági formában működő biztosító.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 14:28
Óriási a riadalom a magyar boltokban: a vásárlóknak teljesen elegük van abból, ami a kasszáknál folyik
Pénzcentrum  |  2025. november 12. 13:05
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Agrárszektor  |  2025. november 12. 15:33
Ez lenne a titok? Így kaszálhatnak nagyot a magyar gazdák?