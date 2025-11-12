Adventi csodafalu, manóműhely és gőzölgő forralt bor: ekkor nyit a szolnoki karácsonyi vásár 2025

Már épül a szolnoki karácsonyi vásár 2025. hagyományos helyszíne a Kossuth téren, ahol újra együtt élvezhetjük a közösségi forralt borozást, a pillecukros forrócsokit és a színpadi programokat. Idén különleges újdonság is érkezik: a gyerekeket a Manóműhely is várja majd. Addig is, minden fontos dátumot, helyszínt és programot egy helyen, itt megtalálhatsz!

A karácsonyi vásár Szolnok 2025 november 27-én nyitja meg kapuit, az első adventi gyertya meggyújtása pedig november 30-án lesz. Az előkészületek már november elején megkezdődtek, hiszen a 22 faház telepítése, a villanyszerelési munkálatok és a díszítés komoly időt igényel - írta a Szoljon.hu.

A nyitás napján a látogatók már teljes pompájában élvezhetik az adventi programokat, a kézműves portékákat és a gasztronómiai különlegességeket.

Hol lesz a karácsonyi vásár Szolnokon?

A szolnoki karácsonyi vásár központi helyszíne a Kossuth tér, amely idén ismét a város ünnepi központjává válik. A térre telepített faházakban helyi árusok kínálják a forralt bort és az édességeket, a gyerekeket pedig a Manóműhely várja, ahol interaktív programokon vehetnek részt. A város belvárosa ünnepi fényekbe öltözik, a fenyőfa és az adventi koszorú pedig a vásár hangulatát emeli.

Újdonságok és hagyományos kedvencek

Az idei szolnoki karácsonyi vásár újdonsága a gyerekeket megszólító Manóműhely, amely a hagyományos élményekkel, színpadi műsorokkal, forralt borral és téli finomságokkal egészül ki. A városlakók és a turisták számára így a karácsonyi vásár Szolnokon minden évben izgalmas és családbarát programot kínál.

A szervezők ígérete szerint a szolnoki adventi vásár december 24-ig várja a látogatókat, garantálva a hangulatos fényeket, a finom téli ízeket és a klasszikus adventi programokat, így mindenki megtalálhatja a kedvenc élményét.