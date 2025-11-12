Úgy tűnik, új szenvedélyt talált magának a doppingvétség miatt eltiltott olimpiai bronzérmes úszó, Kenderesi Tamás: a 28 éves sportoló a napokban egy 38 kilós tokhalat...
Adventi csodafalu, manóműhely és gőzölgő forralt bor: ekkor nyit a szolnoki karácsonyi vásár 2025
Már épül a szolnoki karácsonyi vásár 2025. hagyományos helyszíne a Kossuth téren, ahol újra együtt élvezhetjük a közösségi forralt borozást, a pillecukros forrócsokit és a színpadi programokat. Idén különleges újdonság is érkezik: a gyerekeket a Manóműhely is várja majd. Addig is, minden fontos dátumot, helyszínt és programot egy helyen, itt megtalálhatsz!
A karácsonyi vásár Szolnok 2025 november 27-én nyitja meg kapuit, az első adventi gyertya meggyújtása pedig november 30-án lesz. Az előkészületek már november elején megkezdődtek, hiszen a 22 faház telepítése, a villanyszerelési munkálatok és a díszítés komoly időt igényel - írta a Szoljon.hu.
A nyitás napján a látogatók már teljes pompájában élvezhetik az adventi programokat, a kézműves portékákat és a gasztronómiai különlegességeket.
Hol lesz a karácsonyi vásár Szolnokon?
A szolnoki karácsonyi vásár központi helyszíne a Kossuth tér, amely idén ismét a város ünnepi központjává válik. A térre telepített faházakban helyi árusok kínálják a forralt bort és az édességeket, a gyerekeket pedig a Manóműhely várja, ahol interaktív programokon vehetnek részt. A város belvárosa ünnepi fényekbe öltözik, a fenyőfa és az adventi koszorú pedig a vásár hangulatát emeli.
Újdonságok és hagyományos kedvencek
Az idei szolnoki karácsonyi vásár újdonsága a gyerekeket megszólító Manóműhely, amely a hagyományos élményekkel, színpadi műsorokkal, forralt borral és téli finomságokkal egészül ki. A városlakók és a turisták számára így a karácsonyi vásár Szolnokon minden évben izgalmas és családbarát programot kínál.
A szervezők ígérete szerint a szolnoki adventi vásár december 24-ig várja a látogatókat, garantálva a hangulatos fényeket, a finom téli ízeket és a klasszikus adventi programokat, így mindenki megtalálhatja a kedvenc élményét.
Katasztrófa a Tatai Öreg-tónál: úgy leeresztették, hogy a 25. Vadlúd Sokadalomra se víz se madár nem marad
Vadlúd Sokadalom vagy üres tó? Ez itt a kérdés! A hírek szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az év végén megszokott több tízezer madár helyett kongani...
Pokoli vészhelyzet Parajdon: továbbra is tiltott zóna a sószoros – itt a legfrissebb helyzetjelentés a katasztrófa után
3. Vészhelyzet van: Továbbra sem lehet bemenni a parajdi Sószorosba
Ez a legédesebb sárgarépa, így kell vetni - Itt van, melyik hónapban termő sárgarépa a legédesebb Magyarországon
Bár első ránézésre egyformának tűnhet, valójában számos változata létezik, amelyek méretükben, édességükben, érési idejükben és felhasználási lehetőségeikben is különböznek.
Egyre több elhagyatott kastély bukkan fel a neten, de az egyik legutóbbi fotósorozat még az urbex-rajongókat is megállásra késztette. Vajon hol járunk, kitaláljátok?
Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban
Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki kimehet pecázni,...
A rábafüzesi erdőben egy több mint százéves, fedetlen kút várja gyanútlan áldozatát. Orbán Róbert helytörténész fotókkal is dokumentálta a veszélyes víznyerőhelyet.
Itt a rendelet, jön a 6 000 és 20 000 forint közötti kutyaadó 2026-tól: rengeteg gazdi nyúlhat a zsebébe
Január elsejétől ebrendezési hozzájárulást szed a lakosoktól egy pest megyei önkormányzat. A befolyó összeget állatvédelemre fordítják.
Íme, Magyarország legszebb konyhakertje: Fonyódon kitalálták, hogyan lehet fillérekből csodakertet nevelni + Fotók
Egy fonyódi házaspár nyerte el idén a „Magyarország legszebb konyhakertje” fődíját. Kertjükben több mint harmincféle védőnövény él egymás mellett, vegyszerek nélkül.
Ezen a vidéki településen bújik el hónapokra a pesti nyüzsgés elől Trokán Péter: egészen másfajta életet él itt
Nem fog rajta az idő, holott jövőre betölti a nyolcvanat. Trokán Péter a nyugdíjba vonulásról hallani sem akar, és ma is aktív társulati tag.
Fedezd fel a Szegedi karácsonyi vásár 2025 újdonságait: kétszintes körhinta, óriáskerék, tűzzsonglőr-show és programkavalkád – és ez még csak a kezdet!
A Napszentély-kilátó volt az egyik legmagasabb fából épült kilátó a Dél-Dunántúlon. A túrázók most abban bíznak, hogy az új változat is a térség turisztikai ékköve...
Áll a bál a közösségi médiában a Szeged Pláza parkolójában kijelölt mozgáskorlátozott parkolóhelyek száma miatt. Több autós szerint aránytalanul sok a kék felfestésű hely.
Nem új keletű a hír: a Balaton idén ősszel ijesztően alacsony vízállással küzd, és a helyzet hétről hétre egyre drámaibb. Zamárdi partjainál készült egy drámai...
Nem porrobbanás, hanem karbantartás közben kiáramló forró por okozott súlyos sérülést az Ajkai Erőmű egyik dolgozójának szombat délután, de további sérültekről is érkezett hír.
Figyelem, kutyások! Pénzbírság járhat Keszthelyen, ha erről megfeledkezel december 10-ig.
Érik a magyar kertek elfeledett szuperfoodja, de tényleg ehető nyersen a birs? Most lerántjuk a leplet
Eddig azt hittük, hogy a birsalma nyersen ehetetlen — erre jön Bűdi Zsolt, a kecskeméti Bács-Zöldért vezérigazgatója, és a kamera előtt bizonyítja be, mekkorát tévedtünk!...
A magyar középkor hadtörténetében létezik egy különösen titokzatos fegyvertípus: a tatár buzogány.De ki használhatta őket? Hogyan kerültek a Kárpát-medencébe?
Magyarország számos olyan kulturális és természeti értéket őriz, amelyek az UNESCO világörökség listáján is helyet kaptak. Melyek ezek a világörökségi helyszínek? Nézzük is!
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.