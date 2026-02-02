Mikor lesz régiségvásár Miskolcon 2026-ban? Itt a miskolci vásár összes időpontja, minden tudnivaló egy helyen

2026-ban is több különféle vásárt rendeznek Miskolcon, érdemes az időpontokat már most beírni a naptárba. A termelői vásár Miskolc területén töretlenül népszerű, és a miskolci régiségvásár is rengeteg látogatót vonz minden évben. Mutatjuk mikor lesz termelői vásár és régiségvásár Miskolc területén, mi ezeknek a vásároknak a pontos helyszíne, és mit érdemes még tudni annak, aki vásárlóként vagy árusként szeretne részt venni rajtuk.

A miskolc régiségvásár a megszokott rend szerint, minden hónap első vasárnapján kerül megrendezésre 2026-ban is. A termelői napok pedig minden hónap harmadik vasárnapján vannak. Cikkünkből az is kiderül, pontosan melyik napra esnek a miskolci vásárok 2026-os időpontjai, hol tartják azokat és mit érdemes még tudni a látogatóknak és árusoknak.

Régiségvásár Miskolcon 2026-ban

A miskolci régiségvásár, ahogy azt a rendszeresen vásárba járók megszokhatták, minden hónap első vasárnapján kerül megrendezésre. Ezek a napok 2026-ban a következő vasárnapokra esnek:

január 4.

február 1.

március 1.

április 5.

május 3.

június 7.

július 5.

augusztus 2.

szeptember 6.

október 4.

november 1.

december 6.

A miskolci vásár helyszíne pedig megszokott módon a város szívében, a Széchenyi István úton a Városház tér és a Villanyrendőr között lesz. A vásár már reggel 7-től várja a nézelődőket, az utoljára maradó árusok pedig egészen 15 óráig maradnak kint az 1-es villamosvonal megjelölt szakaszán. (A villamos helyett ezeken a vasárnapokon 7 és 15 óra között a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között villamospótló autóbuszok közlekednek.)

A régiségvásárt 2003 óta szinte minden hónap első vasárnapján megtartották Miskolcon, csak nagyritkán szólt közbe az időjárás, vagy pl. a pandémia. A honlap szerint a régiségvásáron kizárólag a régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak eszközök, retro tárgyak kerülhetnek árusításra. Ez adja a miskolci vásár különlegeségét: nem egy szimpla bolhapiacra érdemes számítani, hanem válogatott kincsek, régiségek, retró tárgyak találnak itt gazdára. A legfrisebb hírekért a vásár kapcsán a közösségi média oldalakat érdemes figyelni.

A miskolci régiségvásár vásárrendje

A régiségvásár szervezőinek hivatalos közlése szerint az alábbiak tudnivalók, szabályok kapcsolódnak a havonta megtartott régiségvásárokhoz:

A Régiségvásár nyitvatartása: minden hónap első vasárnapján reggel 7 órától 16 óráig a miskolci Erzsébet tér, illetve a Széchenyi utca díszburkolatán. A terület elfoglalása, áruk kipakolása: reggel 5 órától reggel 7 óráig. A vásározó a helyére telefonon foglalást tehet. A lefoglalt helyet reggel 6 óráig tudjuk tartani. Amennyiben nincs telefonos foglalás, érkezéskor a rendező által kijelölt üresen maradt helyeket lehet elfoglalni. A vásár területére kizárólag a Hunyadi János utca felől, a Városház tér irányába lehet autóval behajtani, külön engedéllyel. A behajtási engedélyt érkezéskor kapja meg a vásározó, melyen a rendszámot köteles feltüntetni. Árusítás a Széchenyi utcán a fal síkjától számított 3 méteren belül történjen. A díszburkolaton az árusítás az erre a napra adott ponyván, vagy a magával hozott asztalon, sátorban, pavilonban történik. Az autót, kipakolás után erre a helyre kijelölt parkolóba kell vinni, a KRESZ szabályait betartva! (Pl: Dajka Gábor utca, Pátria parkoló kb. 200 méterre a vásár helyszínétől. A murvás parkoló fizetős!) A részvételi-helyhasználati díjat érkezéskor kell kifizetni, a részvételi díj át nem ruházható. (12 m2) Minden árusító köteles tisztán, rendben tartani az elárusító helyét, környezetét, köteles gondoskodni a színvonalas megjelenésről. Az áruszállítására használt dobozokat kipakolás után kérjük kulturáltan elhelyezni, összepakolni, letakarni. Ez annál inkább fontos, mivel a vásár Miskolc frekventált helyén zajlik és a helyszín bérbeadója ezt szigorúan megköveteli; A régiségvásáron kizárólag a régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak, eszközök, retró tárgyak kerülhetnek árusításra. Nincs helye a vásárban használtruhának, cipőnek, műszaki cikknek. Használt cikk piacnak a régiség vásár nem biztosit helyet. Az új kópia másolatok esetén az eredeti műtárgyaktól való különbözőséget beazonosítható módon fel kell tüntetni. A kerekedők, vásározók magatartásukkal nem sérthetik egymás érdekeit. A vásározó köteles a vásár végén a bérelt területet tisztán, üresen átadni a vásár szervezőinek.

A vásáron nem árusítható (35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet alapján:

nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő;

polgári használatra szolgaló kézi lőfegyver, lőszer, gáz és riasztófegyver, légfegyver, robbanó es robbantószer;

barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;

kulturális javak (A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értekéit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége. A 200l. évi LXIV. törvény 7 § 4. pontja szerint tilos a kulturális örökség védett javainak veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni.)

Ezt minden alkalommal a Hermann Ottó Múzeum által kijelölt szakember és a vásárszervező közös bejáráson ellenőrizheti a vásár ideje alatt. Az ez ellen vétőknek azonnali hatállyal a terület felmondására kerül sor!

Miskolci Termelői Napok 2026-ban

A MA termelői vásárok minden hónap harmadik vasárnapján vannak Miskolcon, ezek a következő napokra esnek 2026-ban:

február 15.

március 15.

április 19.

május 17.

június 21.

július 19.

augusztus 16.

szeptember 20.

október 18.

november 15.

december 20.

A Miskolci Termelői Nap helyszíne változó, jellemzően a Városház tér, az Erzsébet tér, vagy a Hősök tere ad neki helyet. Az aktuális helyszínről a közösségi média közlésekből lehet értesülni a leggyorsabban. A termelői vásár a fent megjelölt vasárnapokon 9-től és 13-ig tart.

A miskolci termelői nap 2015 júliusának harmadik vasárnapján indult útjára, tavaly nyáron ünnepelte tízéves jubileumát. A Minap vonatkozó cikke szerint ez azóta is egy olyan vásár, ahol jellemzően őstermelők és házi manufaktúrák árusítják termékeiket. A paletta széles skálán mozog: a lekvároktól, szörpöktől kezdve a kézműves sajtokon át egészen a textil termékekig és különféle ajándéktárgyakig szinte minden megtalálható a standokon - írták.