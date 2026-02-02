2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
-1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Újvidék, Szerbia - 2024. július 26: Najlon Pijaca nyári nap a bolhapiacon. kirakodóvásár
HelloVidék

Mikor lesz régiségvásár Miskolcon 2026-ban? Itt a miskolci vásár összes időpontja, minden tudnivaló egy helyen

Pénzcentrum
2026. február 2. 22:02

2026-ban is több különféle vásárt rendeznek Miskolcon, érdemes az időpontokat már most beírni a naptárba. A termelői vásár Miskolc területén töretlenül népszerű, és a miskolci régiségvásár is rengeteg látogatót vonz minden évben. Mutatjuk mikor lesz termelői vásár és régiségvásár Miskolc területén, mi ezeknek a vásároknak a pontos helyszíne, és mit érdemes még tudni annak, aki vásárlóként vagy árusként szeretne részt venni rajtuk. 

A miskolc régiségvásár a megszokott rend szerint, minden hónap első vasárnapján kerül megrendezésre 2026-ban is. A termelői napok pedig minden hónap harmadik vasárnapján vannak. Cikkünkből az is kiderül, pontosan melyik napra esnek a miskolci vásárok 2026-os időpontjai, hol tartják azokat és mit érdemes még tudni a látogatóknak és árusoknak. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Régiségvásár Miskolcon 2026-ban

A miskolci régiségvásár, ahogy azt a rendszeresen vásárba járók megszokhatták, minden hónap első vasárnapján kerül megrendezésre. Ezek a napok 2026-ban a következő vasárnapokra esnek:

  • január 4.
  • február 1.
  • március 1.
  • április 5.
  • május 3. 
  • június 7.
  • július 5.
  • augusztus 2.
  • szeptember 6.
  • október 4.
  • november 1.
  • december 6.

A miskolci vásár helyszíne pedig megszokott módon a város szívében, a Széchenyi István úton a Városház tér és a Villanyrendőr között lesz. A vásár már reggel 7-től várja a nézelődőket, az utoljára maradó árusok pedig egészen 15 óráig maradnak kint az 1-es villamosvonal megjelölt szakaszán. (A villamos helyett ezeken a vasárnapokon 7 és 15 óra között a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között villamospótló autóbuszok közlekednek.)

A régiségvásárt 2003 óta szinte minden hónap első vasárnapján megtartották Miskolcon, csak nagyritkán szólt közbe az időjárás, vagy pl. a pandémia. A honlap szerint a régiségvásáron kizárólag a régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak eszközök, retro tárgyak kerülhetnek árusításra. Ez adja a miskolci vásár különlegeségét: nem egy szimpla bolhapiacra érdemes számítani, hanem válogatott kincsek, régiségek, retró tárgyak találnak itt gazdára. A legfrisebb hírekért a vásár kapcsán a közösségi média oldalakat érdemes figyelni.

A miskolci régiségvásár vásárrendje 

A régiségvásár szervezőinek hivatalos közlése szerint az alábbiak tudnivalók, szabályok kapcsolódnak a havonta megtartott régiségvásárokhoz:

  1. A Régiségvásár nyitvatartása: minden hónap első vasárnapján reggel 7 órától 16 óráig a miskolci Erzsébet tér, illetve a Széchenyi utca díszburkolatán.
  2. A terület elfoglalása, áruk kipakolása: reggel 5 órától reggel 7 óráig. A vásározó a helyére telefonon foglalást tehet. A lefoglalt helyet reggel 6 óráig tudjuk tartani. Amennyiben nincs telefonos foglalás, érkezéskor a rendező által kijelölt üresen maradt helyeket lehet elfoglalni. A vásár területére kizárólag a Hunyadi János utca felől, a Városház tér irányába lehet autóval behajtani, külön engedéllyel.
  3. A behajtási engedélyt érkezéskor kapja meg a vásározó, melyen a rendszámot köteles feltüntetni.
  4. Árusítás a Széchenyi utcán a fal síkjától számított 3 méteren belül történjen. A díszburkolaton az árusítás az erre a napra adott ponyván, vagy a magával hozott asztalon, sátorban, pavilonban történik. Az autót, kipakolás után erre a helyre kijelölt parkolóba kell vinni, a KRESZ szabályait betartva! (Pl: Dajka Gábor utca, Pátria parkoló kb. 200 méterre a vásár helyszínétől. A murvás parkoló fizetős!)
  5. A részvételi-helyhasználati díjat érkezéskor kell kifizetni, a részvételi díj át nem ruházható. (12 m2)
  6. Minden árusító köteles tisztán, rendben tartani az elárusító helyét, környezetét, köteles gondoskodni a színvonalas megjelenésről. Az áruszállítására használt dobozokat kipakolás után kérjük kulturáltan elhelyezni, összepakolni, letakarni. Ez annál inkább fontos, mivel a vásár Miskolc frekventált helyén zajlik és a helyszín bérbeadója ezt szigorúan megköveteli;
  7. A régiségvásáron kizárólag a régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak, eszközök, retró tárgyak kerülhetnek árusításra.
  8. Nincs helye a vásárban használtruhának, cipőnek, műszaki cikknek.
  9. Használt cikk piacnak a régiség vásár nem biztosit helyet.
  10. Az új kópia másolatok esetén az eredeti műtárgyaktól való különbözőséget beazonosítható módon fel kell tüntetni.
  11. A kerekedők, vásározók magatartásukkal nem sérthetik egymás érdekeit.
  12. A vásározó köteles a vásár végén a bérelt területet tisztán, üresen átadni a vásár szervezőinek.

A vásáron nem árusítható (35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet alapján:

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

  • nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő;
  • polgári használatra szolgaló kézi lőfegyver, lőszer, gáz és riasztófegyver, légfegyver, robbanó es robbantószer;
  • barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;
  • kulturális javak (A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értekéit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége. A 200l. évi LXIV. törvény 7 § 4. pontja szerint tilos a kulturális örökség védett javainak veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni.)

Ezt minden alkalommal a Hermann Ottó Múzeum által kijelölt szakember és a vásárszervező közös bejáráson ellenőrizheti a vásár ideje alatt. Az ez ellen vétőknek azonnali hatállyal a terület felmondására kerül sor!

Miskolci Termelői Napok 2026-ban

A MA termelői vásárok minden hónap harmadik vasárnapján vannak Miskolcon, ezek a következő napokra esnek 2026-ban:

  • február 15.
  • március 15.
  • április 19.
  • május 17.
  • június 21.
  • július 19.
  • augusztus 16.
  • szeptember 20.
  • október 18.
  • november 15.
  • december 20.

A Miskolci Termelői Nap helyszíne változó, jellemzően a Városház tér, az Erzsébet tér, vagy a Hősök tere ad neki helyet. Az aktuális helyszínről a közösségi média közlésekből lehet értesülni a leggyorsabban. A termelői vásár a fent megjelölt vasárnapokon 9-től és 13-ig tart.

A miskolci termelői nap 2015 júliusának harmadik vasárnapján indult útjára, tavaly nyáron ünnepelte tízéves jubileumát. A Minap vonatkozó cikke szerint ez azóta is egy olyan vásár, ahol jellemzően őstermelők és házi manufaktúrák árusítják termékeiket. A paletta széles skálán mozog: a lekvároktól, szörpöktől kezdve a kézműves sajtokon át egészen a textil termékekig és különféle ajándéktárgyakig szinte minden megtalálható a standokon - írták.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #piac #miskolc #szabadidő #vásár #őstermelő #programok #program #hellovidék #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:02
21:46
21:32
21:15
21:01
Pénzcentrum
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 2. hétfő
Karolina, Aida
6. hét
Február 2.
A szerzetesek világnapja
Február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2.
A vizes élőhelyek napja
Február 2.
Tutu nap (Balettszoknya nap)
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
2
1 hete
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
3
2 napja
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
4
5 napja
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
5
1 hete
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés (államkötvény) hozama fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 19:01
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Pénzcentrum  |  2026. február 2. 17:57
Kvíz: Emlékszel a regényekben és a képernyőn feltűnő szerzetesek, papok karaktereire? Lássuk, mit tudsz róluk!
Agrárszektor  |  2026. február 2. 20:29
Komoly pénzeket adott erre az EU, mégsem lehet elégedett mindenki