Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába

A karácsonyi vásár Győrben 2025-ben is izgalmas programokkal, látványos fényshow-val, szabadtéri koncertekkel, kiállításokkal és ínycsiklandó gasztronómiai kínálattal várja a családokat és baráti társaságokat. A Dunakapu tér, a Széchenyi tér és a Baross út hangulatos bódéi között kézműves termékek és helyi finomságok sorakoznak majd, miközben mindenki átélheti az advent varázsát. Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a győri karácsonyi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!

Egy biztos: pár nap múlva a Dunakapu téren sétálva már érezhető lesz a levegőben a fahéj, a kürtőskalács és a sült gesztenye felejthetetlen illata. Ha pedig a vásári forgatagban megéheznél vagy csak szeretnél felmelegedni, akkor érdemes lesz betérni a dunaparti kockás abroszos retro kisvendéglőbe, a Matrózba egy forró halászlére vagy túrós csuszára – garantáltan átmelegít a csípős hidegben.

Ha van karácsonyi város, ahová érdemes csak úgy ellátogatni, az Győr, ahol az egész belváros ünnepi fényekbe öltözik. A Győri adventi vásár idén is látványos lesz, jégpálya, óriáskerék, körhinta és karácsonyi kisvonat színesíti. A gyerekek az Adventi Manóséta során titkos manóajtókat fedezhetnek fel interaktív kaland közben, a felnőttek pedig fényjátékok és szabadtéri koncertek kíséretében hangolódhatnak az ünnepekre.

Mikor nyit a Győr karácsonyi vásár 2025?

A Győri adventi vásár idén november 28-tól december 23-ig várja a látogatókat. A Győri önkormányzat a Győr Projekt Kft-vel közösen rendezi a belváros ünnepi forgatagát, amelynek helyszínei a Dunakapu tér, a Széchenyi tér és a Baross út. Itt a család minden tagja böngészhet a kézműves termékek, a karácsonyi gasztronómia kínálata, valamint a kulturális és szórakoztató programok között.

Sztárfellépők a győri karácsonyi vásáron 2025-ben

A győri adventi fesztivált Közép-Európa egyik leghangulatosabb karácsonyi vásáraként emlegetik. Az idei programkínálatban nemcsak a hagyományos vásári élmények szerepelnek: a Pici Nagyszínpadon november 28. és december 19. között a város legfiatalabb zenei tehetségei mutatkoznak be, míg a nagyobb színpadokon olyan ismert előadók lépnek fel, mint Mihályi Réka, Gallusz Niki, Füredi Niki, Solti Ádám, a FiveLive Acapella, Nagy Balázs és Kiss Tünde, Sasvári Sándor és Léna, Varga Miklós, Peller Anna, a Boridalok Trió, Békefi Viki és Feng Ya Ou, valamint Boggie és Antal Gábor.

Adventi gyertyagyújtások a Széchenyi téren

Az adventi gyertyagyújtások Győr egyik legmeghittebb hagyományai közé tartoznak. Vasárnaponként a Széchenyi téren gyűlnek össze a város lakói, ahol a helyi kórus műsora és egyházi köszöntők kíséretében közösen készülődhetnek az ünnepre. A közös éneklés és a felekezetek összefogása igazi békés, családias hangulatot teremt a város szívében.

2025. november 30. 17:00-17:30 – A HIT gyertyája

2025. december 7. 17:00-17:30 – A REMÉNY gyertyája

2025. december 14. 17:00-17:30 – Az ÖRÖM gyertyája

2025. december 21. 17:00-17:30 – A SZERETET gyertyája

Hol lesz idén Győrben a karácsonyi vásár?

A Győri karácsonyi vásár központi helyszínei a város legszebb és legforgalmasabb terei: a Dunakapu tér, a Széchenyi tér és a Baross út. Itt a látogatók kézműves termékek, gasztrobódék és forralt boros hütték között barangolhatnak, miközben a történelmi épületek és az ünnepi fények különleges hangulatot teremtenek. A vásár így nemcsak vásárlási lehetőség, hanem közösségi élmény is, ahol mindenki átélheti az advent varázsát.

Állandó programok - Győri karácsonyi vásár 2025.

Fényfestés – vetítés időpontjai

Hétfő-csütörtök:17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Péntek:17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Szombat:17:00, 18:00, 20:00, 21:00

Vasárnap:17:00, 18:00, 20:00

Körhinta

2025. november 28. péntek:14:00-21:00

2025. november 29-30. szombat-vasárnap:10:00-21:00

2025. december 1–23. között

Hétfő-péntek:12:00-21:00

Szombat-vasárnap:10:00-21:00

2025. december 24., szerda:10:00-14:00

December 25–26., csütörtök – péntek:12:00–21:00

December 27. szombat:10:00–22:00

December 28. vasárnap:10:00-21:00

December 29–30., hétfő – kedd:12:00–21:00

December 31., szerda:12:00–20:00

Kisvonat

2025. november 28. péntek:14:00-20:00

2025. november 29-30. szombat-vasárnap:10:00-20:00

2025. november 30. – december 23.

Hétfő-péntek:14:00-20:00

Szombat-vasárnap:10:00-20:00

Pici Nagyszínpad (Helyszín: Széchenyi tér (Apátúr ház előtt)

2025. november 28. – december 19.: Győr legfiatalabb zenei tehetségei most igazi reflektorfénybe kerülnek! A Pici Nagyszínpad elnevezésű kezdeményezés egy különleges, miniatűr koncertszínpad, ahol zeneiskolás diákok néhány percre igazi sztárok lehetnek – körülöttük ragyogó fénnyel, bársony függönyökkel és profi technikával.

Minikoncertek időpontjai: Hétfő- csütörtök: 17:15–18:00, Péntek: 18:15–19:00

Dunakapu tér - Óriáskerék nyitva tartása

Nov 28.:14:00-21:00

Nov 29.:10:00-22:00

Nov 30.:10:00-21:00

December 1-23.

Hétköznapokon:12:00-21:00

Szombat:10:00-22:00

Vasárnap:10:00-21:00

Óriáskerék - karácsonyi és szilveszteri nyitva tartása:

Dec 24.:10:00-14:00

Dec 25-26.:12:00-21:00

Dec 27.:10:00-22:00

Dec 28.:10:00-21:00

Dec 29-30.:12:00-21:00

Dec 31.:12:00-01:00

Jégpálya - Adventi nyitvatartás (2025. nov 28. – dec 23.)

Hétfő-csütörtök:10:00-20:00

Péntek-vasárnap:10:00-22:00

Dec 24.:10:00-16:00

Dec 25.:14:00-20:00

Dec 26.:10:00-20:00

Dec 27-30.:10:00-20:00

Dec 31.:10:00-18:00

Mi várja a látogatókat a győri adventi vásárban?

A Győri karácsonyi vásár 2025 kínálata rendkívül változatos lesz: tradicionális és helyi gasztronómiai finomságok, kézműves ajándékok, gyerekprogramok, meseváros, jégpálya és élő koncertek várják az érdeklődőket. A belváros minden sarka ünnepi fénybe borul, így a látogatók egyszerre élvezhetik a hangulatot, a programokat és a különleges ízeket.

Széchenyi tér - Adventi kézművesvásár

Hétfő-csütörtök:14:00-20:00

Péntek-szombat:12:00-21:00

Vasárnap:10:00-20:00

December 23.:14:00-18:00

Kiállításokkal vár a Rómer-múzeum és a Triangulum Galéria, a nagyszerű társulatok, így a Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház, a Győri Filharmonikus Zenekar valamint a Vaskakas Bábszínház is előadásokkal csábít intézményeikbe. És ha leszáll az este a Xantus János Állatkertben is megváltozik minden, a Zoo Győr Wildlight Park egyedi élményt ígér, akár autóval, akár hajóval érkeznénk.

Hamarosan az ország számos pontján beindul a karácsonyi őrület

Ahogy korábban beszámoltunk róla, sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei debreceni adventet. Pécs is újra felkerül a téli bakancslistákra: a Zsolnay Kulturális Negyed esténként valódi fényerdővé változik. Egerben a a Csík Zenekar mellett extra olcsó, 1552 Ft-os menüvel is készülnek. Nyit a Zamárdi Téli Korzó 2025 is a Balaton partján, Szolnok pedig adventi csodafaluval, manóműhellyel és gőzölgő forralt borral várja a látogatókat. Szegeden sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta kelti életre a Dóm teret. És persze Szombathelyen sem marad el a karácsonyi varázslat: az adventi Fő téren idén pörög az óriáskerék, Caramel koncertje és a Fradi-kamion is garantálja a jó hangulatot.

Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.