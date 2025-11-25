Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
A karácsonyi vásár Győrben 2025-ben is izgalmas programokkal, látványos fényshow-val, szabadtéri koncertekkel, kiállításokkal és ínycsiklandó gasztronómiai kínálattal várja a családokat és baráti társaságokat. A Dunakapu tér, a Széchenyi tér és a Baross út hangulatos bódéi között kézműves termékek és helyi finomságok sorakoznak majd, miközben mindenki átélheti az advent varázsát. Ha kíváncsi vagy, mikor nyit a győri karácsonyi vásár, hol találod a főbb helyszíneket, milyen programokkal készülnek idén, itt most mindent megtalálhatsz!
Egy biztos: pár nap múlva a Dunakapu téren sétálva már érezhető lesz a levegőben a fahéj, a kürtőskalács és a sült gesztenye felejthetetlen illata. Ha pedig a vásári forgatagban megéheznél vagy csak szeretnél felmelegedni, akkor érdemes lesz betérni a dunaparti kockás abroszos retro kisvendéglőbe, a Matrózba egy forró halászlére vagy túrós csuszára – garantáltan átmelegít a csípős hidegben.
Ha van karácsonyi város, ahová érdemes csak úgy ellátogatni, az Győr, ahol az egész belváros ünnepi fényekbe öltözik. A Győri adventi vásár idén is látványos lesz, jégpálya, óriáskerék, körhinta és karácsonyi kisvonat színesíti. A gyerekek az Adventi Manóséta során titkos manóajtókat fedezhetnek fel interaktív kaland közben, a felnőttek pedig fényjátékok és szabadtéri koncertek kíséretében hangolódhatnak az ünnepekre.
Mikor nyit a Győr karácsonyi vásár 2025?
A Győri adventi vásár idén november 28-tól december 23-ig várja a látogatókat. A Győri önkormányzat a Győr Projekt Kft-vel közösen rendezi a belváros ünnepi forgatagát, amelynek helyszínei a Dunakapu tér, a Széchenyi tér és a Baross út. Itt a család minden tagja böngészhet a kézműves termékek, a karácsonyi gasztronómia kínálata, valamint a kulturális és szórakoztató programok között.
Sztárfellépők a győri karácsonyi vásáron 2025-ben
A győri adventi fesztivált Közép-Európa egyik leghangulatosabb karácsonyi vásáraként emlegetik. Az idei programkínálatban nemcsak a hagyományos vásári élmények szerepelnek: a Pici Nagyszínpadon november 28. és december 19. között a város legfiatalabb zenei tehetségei mutatkoznak be, míg a nagyobb színpadokon olyan ismert előadók lépnek fel, mint Mihályi Réka, Gallusz Niki, Füredi Niki, Solti Ádám, a FiveLive Acapella, Nagy Balázs és Kiss Tünde, Sasvári Sándor és Léna, Varga Miklós, Peller Anna, a Boridalok Trió, Békefi Viki és Feng Ya Ou, valamint Boggie és Antal Gábor.
Adventi gyertyagyújtások a Széchenyi téren
Az adventi gyertyagyújtások Győr egyik legmeghittebb hagyományai közé tartoznak. Vasárnaponként a Széchenyi téren gyűlnek össze a város lakói, ahol a helyi kórus műsora és egyházi köszöntők kíséretében közösen készülődhetnek az ünnepre. A közös éneklés és a felekezetek összefogása igazi békés, családias hangulatot teremt a város szívében.
- 2025. november 30. 17:00-17:30 – A HIT gyertyája
- 2025. december 7. 17:00-17:30 – A REMÉNY gyertyája
- 2025. december 14. 17:00-17:30 – Az ÖRÖM gyertyája
- 2025. december 21. 17:00-17:30 – A SZERETET gyertyája
Hol lesz idén Győrben a karácsonyi vásár?
A Győri karácsonyi vásár központi helyszínei a város legszebb és legforgalmasabb terei: a Dunakapu tér, a Széchenyi tér és a Baross út. Itt a látogatók kézműves termékek, gasztrobódék és forralt boros hütték között barangolhatnak, miközben a történelmi épületek és az ünnepi fények különleges hangulatot teremtenek. A vásár így nemcsak vásárlási lehetőség, hanem közösségi élmény is, ahol mindenki átélheti az advent varázsát.
Állandó programok - Győri karácsonyi vásár 2025.
Fényfestés – vetítés időpontjai
- Hétfő-csütörtök:17:00, 18:00, 19:00, 20:00
- Péntek:17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
- Szombat:17:00, 18:00, 20:00, 21:00
- Vasárnap:17:00, 18:00, 20:00
Körhinta
- 2025. november 28. péntek:14:00-21:00
- 2025. november 29-30. szombat-vasárnap:10:00-21:00
- 2025. december 1–23. között
- Hétfő-péntek:12:00-21:00
- Szombat-vasárnap:10:00-21:00
- 2025. december 24., szerda:10:00-14:00
- December 25–26., csütörtök – péntek:12:00–21:00
- December 27. szombat:10:00–22:00
- December 28. vasárnap:10:00-21:00
- December 29–30., hétfő – kedd:12:00–21:00
- December 31., szerda:12:00–20:00
Kisvonat
- 2025. november 28. péntek:14:00-20:00
- 2025. november 29-30. szombat-vasárnap:10:00-20:00
- 2025. november 30. – december 23.
- Hétfő-péntek:14:00-20:00
- Szombat-vasárnap:10:00-20:00
Pici Nagyszínpad (Helyszín: Széchenyi tér (Apátúr ház előtt)
- 2025. november 28. – december 19.: Győr legfiatalabb zenei tehetségei most igazi reflektorfénybe kerülnek! A Pici Nagyszínpad elnevezésű kezdeményezés egy különleges, miniatűr koncertszínpad, ahol zeneiskolás diákok néhány percre igazi sztárok lehetnek – körülöttük ragyogó fénnyel, bársony függönyökkel és profi technikával.
- Minikoncertek időpontjai: Hétfő- csütörtök: 17:15–18:00, Péntek: 18:15–19:00
Dunakapu tér - Óriáskerék nyitva tartása
- Nov 28.:14:00-21:00
- Nov 29.:10:00-22:00
- Nov 30.:10:00-21:00
- December 1-23.
- Hétköznapokon:12:00-21:00
- Szombat:10:00-22:00
- Vasárnap:10:00-21:00
Óriáskerék - karácsonyi és szilveszteri nyitva tartása:
- Dec 24.:10:00-14:00
- Dec 25-26.:12:00-21:00
- Dec 27.:10:00-22:00
- Dec 28.:10:00-21:00
- Dec 29-30.:12:00-21:00
- Dec 31.:12:00-01:00
Jégpálya - Adventi nyitvatartás (2025. nov 28. – dec 23.)
- Hétfő-csütörtök:10:00-20:00
- Péntek-vasárnap:10:00-22:00
- Dec 24.:10:00-16:00
- Dec 25.:14:00-20:00
- Dec 26.:10:00-20:00
- Dec 27-30.:10:00-20:00
- Dec 31.:10:00-18:00
Mi várja a látogatókat a győri adventi vásárban?
A Győri karácsonyi vásár 2025 kínálata rendkívül változatos lesz: tradicionális és helyi gasztronómiai finomságok, kézműves ajándékok, gyerekprogramok, meseváros, jégpálya és élő koncertek várják az érdeklődőket. A belváros minden sarka ünnepi fénybe borul, így a látogatók egyszerre élvezhetik a hangulatot, a programokat és a különleges ízeket.
Széchenyi tér - Adventi kézművesvásár
- Hétfő-csütörtök:14:00-20:00
- Péntek-szombat:12:00-21:00
- Vasárnap:10:00-20:00
- December 23.:14:00-18:00
Kiállításokkal vár a Rómer-múzeum és a Triangulum Galéria, a nagyszerű társulatok, így a Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház, a Győri Filharmonikus Zenekar valamint a Vaskakas Bábszínház is előadásokkal csábít intézményeikbe. És ha leszáll az este a Xantus János Állatkertben is megváltozik minden, a Zoo Győr Wildlight Park egyedi élményt ígér, akár autóval, akár hajóval érkeznénk.
