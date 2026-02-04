Elképesztő videón az M1-es hídépítése: 36 tonnás elemek repülnek éjjel a levegőben

Javában zajlik az M1‑es autópálya bővítése az ország egyik legforgalmasabb szakaszán. Most egy látványos videó mutatja be a munkálatok egyik legizgalmasabb fázisát: az éjszakai hídépítést, amikor a gépek több tíz tonnás elemeket emelnek milliméteres pontossággal a helyükre.

Videón mutatta meg a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. MKIF, hogyan zajlik az M1-es autópálya bővítése során az egyik legösszetettebb munkafázis: a hídépítés. A felvételeken jól látszik, ahogy a munkagépek éjjel és nappal megállás nélkül dolgoznak, miközben milliméter pontos műveletekkel emelik a helyükre a több tíz tonnás szerkezeteket.

A Nagyegyháza térségében, az Óbarok pihenőtől Tatabánya irányába zajló munkálatok során már a hídszerkezet betonozása is megtörtént, a következő – és sokak számára leglátványosabb – fázis pedig a hatalmas szerkezeti elemek precíz beemelése volt. Az éjszakai műszak során oldalanként öt‑öt darab, egyenként 36 tonnás hídgerendát helyeztek a helyükre, miközben a daru telepítése önmagában több órát vett igénybe.

A kivitelezés eredményeként már most érezhető az előrehaladás: az autósok Nagyegyházánál és Óbaroknál az új hidak alatt haladhatnak át, miközben a háttérben tovább dolgoznak a szakemberek. Tavaly januárban például összesen 89 helyszínen zajlottak vagy zajlanak munkálatok az M1‑es bővítésével kapcsolatban, és a téli hideg ellenére is naponta mintegy 1500 fő dolgozik a területen.

Az M1‑es bővítése nem csupán néhány új sáv kialakítását jelenti:

Az M1‑es pályáját 80 km hosszan bővítik hatsávossá Budapest és a Concó pihenő között.

72 hidat és felüljárót is át kell építeni vagy újraépíteni, mivel a szélesebb pálya már nem fér el a meglévő műtárgyak alatt.

A fejlesztés az M1 mellett intelligens leállósávokat (ITS) is tartalmaz, amelyek forgalmi helyzetekben kiegészítő sávként funkcionálnak majd.

A munkálatok 2025. szeptember 1-jén kezdődtek az M0‑ás és Bicske közötti szakaszon, az első ütem (M0 – Bicske, 24 km) várhatóan 2028. augusztus 31-ig készül el, a második szakasz (Bicske – Concó pihenő) 2029. augusztus 31‑ig fejeződik be. míg a harmadik, Concó – M19 csomópont (Győr) közötti rész előreláthatóan 2029 után folytatódik.

A projekt becsült teljes költsége kb. 800 milliárd forint, ami az elmúlt egy évszázad egyik legnagyobb autópálya‑építési beruházását jelenti Magyarországon. A felújtás célja egy biztonságosabb, gyorsabb és korszerűbb autópálya létrehozása, amely az ország egyik legforgalmasabb közlekedési útvonala.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA