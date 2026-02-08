A Pénzcentrum 2026. február 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Így foszja ki a magyarokat a lappangó rezsi: kevesen tudják, mennyit fizetnek valójában
A digitális előfizetések ma már észrevétlenül csúsznak be a mindennapjainkba, néhány ezer forint itt, néhány ezer ott: a hónap végére pedig akár tízezrek is elfolyhatnak a számlánkról úgy, hogy már azt sem tudjuk, pontosan mire fizetünk. A Pénzcentrum Cashtag című vlogjának legújabb adásában arról volt szó, hogyan nő meg alattomosan a digitális rezsink, és miért becsülik a magyarok is jóval alul ezeket a kiadásokat.
Az előfizetéses modell mára gyakorlatilag minden digitális szolgáltatás alapjává vált. A streamingplatformok, a zeneszolgáltatók, a tárhelyek, a nyelvtanuló appok, a VPN‑ek és még számos más alkalmazás mind havi díjért érhető el. Ezek a költségek azonban sokszor úgy csúsznak be a mindennapokba, hogy észre sem vesszük: a hónap végére akár tízezrek is elfolyhatnak a számlánkról. A Pénzcentrum Cashtag című vlogjának új adásában arról beszéltünk, hogyan épül fel a digitális rezsink, és miért olyan könnyű alábecsülni ezeket a kiadásokat.
A digitális rezsi fogalma alatt azokat a rendszeres, kisebb összegeket értjük, amelyeket különféle online szolgáltatásokra költünk. Ide tartozik az internet- és mobil-előfizetés, a tévészolgáltatás, a streamingplatformok, a felhőalapú tárhelyek, a zenei és videojátékos előfizetések, valamint a különböző applikációk prémium csomagjai. Ezek ára jellemzően néhány ezer forint, de a streamingek esetében a havi díj inkább a 3000 forint feletti tartományban mozog.
A műsor extrém példát is bemutatott: mi történik, ha valaki minden népszerű szolgáltatásra előfizet? A Netflix, a Max, az Amazon Prime, a Disney+, az Apple One, a Spotify, egy videojáték‑előfizetés, az RTL+, egy ételkiszállítási előfizetés és a ChatGPT együtt már 40 270 forintot tesznek ki havonta. Ebben még nincsenek benne a drágább szoftveres előfizetések, például a Creative Cloud, amely önmagában is több ezer forintos tétel.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatai szerint egy magyar háztartás átlagosan 23 ezer forintot költ hírközlési szolgáltatásokra – vagyis internetre, mobilra és tévére. Ebben azonban nincsenek benne a streamingek, a tárhelyek vagy az app‑előfizetések, így a valós digitális rezsi ennél jóval magasabb lehet. A streamingek közül 2024-ben a YouTube Premium volt a legnépszerűbb, ezt követte a Spotify, bár a korosztályok között jelentős eltérések mutatkoznak.
A kérdés az, mit tehetünk, hogy ne folyjon ki a pénz a zsebünkből. Hegyi Letícia, a Pénzcentrum szerkesztője szerint az első lépés a tudatosság, hiszen a szolgáltatók különböző napokon vonják le a díjakat, így nehéz átlátni a teljes havi költést.
Az a baj, hogy ez ugye nem egyszerre vonatkozik a bankszámlára. Mindegyik szolgáltatás külön vonja le a díjat, néhány ezer forintot, ami értesítésként még nem tűnik soknak. De ha a hónap végén elkezdjük összeadni, akkor már jelentős összeg jön ki
– mondta. A szerkesztő szerint érdemes átnézni, mely szolgáltatásokra van valóban szükségünk.
Ha több streaming előfizetésünk van, nem muszáj mindegyikre előfizetni minden hónapban. Le lehet mondani őket, és csak arra fizetni, amit éppen használunk, hiszen nincs hűségidő
– tette hozzá. Szerinte az is jó megoldás lehet, ha olcsóbb csomagra váltunk, mert
nem feltétlen van mindenkinek szüksége 4K‑s tartalmakra vagy arra, hogy egyszerre több eszközön nézze a műsorokat.
A digitális rezsi tehát észrevétlenül nő, és könnyen előfordulhat, hogy havonta tízezreket fizetünk olyan szolgáltatásokért, amelyeket alig használunk. A tudatos előfizetéskezelés azonban jelentős megtakarítást hozhat – akár már azzal, ha egyszer végignézzük, mire is megy el a pénzünk.
Teszten a legnagyobb márkák beépíthető sütői: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
A teszteredmények azt mutatják, hogy óriási különbségek vannak abban, hogy a sütők mennyire sütnek egyenletesen, vagy éppen mennyire megbízhatóan melegítenek.
A valós idejű, folyamatos hanginterakció olyan gördülékeny párbeszédet tesz lehetővé, amit szöveges formában nehéz elérni.
A Nintendo Switch a vállalat történetének legkelendőbb konzolja lett: a 2017-es megjelenése óta már több mint 155 millió darabot adtak el belőle.
Egyre élesebb vita zajlik arról, hogy be kellene-e tiltani a közösségi média használatát a 16 év alatti gyermekek számára.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni – nem véletlenül.
Hatalmas pénzek átcsoportosításáról döntött Elon Musk: forradalmi lépés, vagy csak unatkozik a Tesla-vezér?
A SpaceX 2002-es alapítása óta az újrafelhasználható rakéták vezető gyártójává vált, és a NASA, valamint a Védelmi Minisztérium fő szerződéses partnere.
Az OpenAI GPU-alternatívák iránti keresése olyan cégekre összpontosított, amelyek nagy mennyiségű beágyazott memóriával (SRAM) rendelkező chipeket gyártanak.
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
A telefonos átverések mellett egyébként drámaian megszaporodtak az SMS-ben érkező csalási kísérletek is.
Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek számítási igényeit.
Mennyire vált alapvető szükségletté az internet? Hány országban szabad valójában az online tér? Miért használják sokan a szomszéd wifijét? Mutatjuk!
A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding funció.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
"Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan."
Hatalmas bejelentést tett a Ryanair vezére: tényleg üzletet köthet Elon Musk-kal, itt vannak a részletek
A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan.
A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.
A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását.
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
A Honor Magic 8 Pro a gyártó aktuális csúcskészüléke, amely erős hardverrel és látványos kijelzővel próbál alternatívát kínálni a felsőkategóriás androidos mezőnyben.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
