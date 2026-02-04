2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
Fél Dunántúl erre vár: megkezdődhet a kivitelezés a Veszprém-Ajka vasútvonalon

2026. február 4. 09:15

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán jelentette be a hírt. Végre történik valami a Veszprém–Ajka vonalon: a lezárt 150 méteres vasúti szakasz felújítása hamarosan elkezdődik, és az utasok több mint egy évnyi csúszás után újra vonatra szállhatnak. 

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán jelentette be, hogy hamarosan elindul a Veszprém és Ajka közötti vasútvonal lezárt szakaszának kivitelezése, így a hosszú ideje fennálló korlátozás hamarosan megszűnik.

A szóban forgó szakasz – a köznyelvben "150 méterként" emlegetett rész – valójában három emeletnyi mélységben húzódik, és a felújítás nem csupán néhány sínpár cseréjét jelenti, hanem a pálya teljes átépítését. Hegyi Zsolt bejegyzése szerint a MÁV Pályaműködtetési Zrt. és a GySEV Zrt. már szerződést kötött a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel, így minden jogi akadály elhárult, és a munkaterület átadásra került. A kivitelezés várhatóan három hónapot vesz igénybe.

A vezérigazgató korábbi nyilatkozata alapján a problémás szakaszon az elmúlt 60 évben többször próbálkoztak felújítással, de a beavatkozások részlegesek voltak, és a pálya alatti talaj folyamatosan átnedvesedett. Tavaly a vasútvonal ezen szakasza már teljesen járhatatlanná vált, a víz szintje pedig elérte a talaj tetejét.

A teljes körű felújítás – amely a vízelvezetéssel, töltéscserével és egyéb beavatkozásokkal együtt mintegy másfél milliárd forintba kerül – közbeszerzés útján került kiírásra. Bár a kiírást egy induló jogi úton megtámadta, a jogvita lezárult, és a kivitelezés így elindulhat. A szerződés szerint a vállalkozónak a munkálatok megkezdésétől számított 114 napja van a pálya forgalomba helyezésére.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hegyi Zsolt hangsúlyozta: a felújítás hosszú távon biztosítja, hogy a Veszprém–Ajka vonal újra biztonságosan és zavartalanul használható legyen az utazók számára.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA 
 
 
