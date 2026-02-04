Fél Dunántúl erre vár: megkezdődhet a kivitelezés a Veszprém-Ajka vasútvonalon

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán jelentette be a hírt. Végre történik valami a Veszprém–Ajka vonalon: a lezárt 150 méteres vasúti szakasz felújítása hamarosan elkezdődik, és az utasok több mint egy évnyi csúszás után újra vonatra szállhatnak.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán jelentette be, hogy hamarosan elindul a Veszprém és Ajka közötti vasútvonal lezárt szakaszának kivitelezése, így a hosszú ideje fennálló korlátozás hamarosan megszűnik.

A szóban forgó szakasz – a köznyelvben "150 méterként" emlegetett rész – valójában három emeletnyi mélységben húzódik, és a felújítás nem csupán néhány sínpár cseréjét jelenti, hanem a pálya teljes átépítését. Hegyi Zsolt bejegyzése szerint a MÁV Pályaműködtetési Zrt. és a GySEV Zrt. már szerződést kötött a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel, így minden jogi akadály elhárult, és a munkaterület átadásra került. A kivitelezés várhatóan három hónapot vesz igénybe.

Több mint egy éve csúszik a javítás Ez az a vonalszakasz, amely a munkálatok csúszása miatt az elmúlt hónapokban többször is bekerült az országos hírekbe. A MÁV 2024 decemberében zárta le a pályát, miután a 2018-ban felújított szakaszt 150 méteren alámosta az eső. Hegyi Zsolt akkor azt ígérte, hogy a felújítás 2025 nyarára elkészül. Az utasoknak azonban több mint egy éve pótlóbuszozniuk kell Veszprém és Ajka között. A helyzet különösen kényelmetlen, hiszen a vonalon nemcsak a zalaegerszegi és szombathelyi InterCityk, hanem a ljubljanai nemzetközi járatok is közlekednek.

A vezérigazgató korábbi nyilatkozata alapján a problémás szakaszon az elmúlt 60 évben többször próbálkoztak felújítással, de a beavatkozások részlegesek voltak, és a pálya alatti talaj folyamatosan átnedvesedett. Tavaly a vasútvonal ezen szakasza már teljesen járhatatlanná vált, a víz szintje pedig elérte a talaj tetejét.

A teljes körű felújítás – amely a vízelvezetéssel, töltéscserével és egyéb beavatkozásokkal együtt mintegy másfél milliárd forintba kerül – közbeszerzés útján került kiírásra. Bár a kiírást egy induló jogi úton megtámadta, a jogvita lezárult, és a kivitelezés így elindulhat. A szerződés szerint a vállalkozónak a munkálatok megkezdésétől számított 114 napja van a pálya forgalomba helyezésére.

Hegyi Zsolt hangsúlyozta: a felújítás hosszú távon biztosítja, hogy a Veszprém–Ajka vonal újra biztonságosan és zavartalanul használható legyen az utazók számára.

