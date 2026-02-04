Fél Dunántúl erre vár: megkezdődhet a kivitelezés a Veszprém-Ajka vasútvonalon

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában egy műszakra csökkentették a termelést, komplett gépsorokat bontanak le, és a dolgozók egy része hónapok óta kevesebb munkaórát kap.
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán jelentette be a hírt. Végre történik valami a Veszprém–Ajka vonalon: a lezárt 150 méteres vasúti szakasz felújítása hamarosan elkezdődik, és az utasok több mint egy évnyi csúszás után újra vonatra szállhatnak.
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán jelentette be, hogy hamarosan elindul a Veszprém és Ajka közötti vasútvonal lezárt szakaszának kivitelezése, így a hosszú ideje fennálló korlátozás hamarosan megszűnik.
A szóban forgó szakasz – a köznyelvben "150 méterként" emlegetett rész – valójában három emeletnyi mélységben húzódik, és a felújítás nem csupán néhány sínpár cseréjét jelenti, hanem a pálya teljes átépítését. Hegyi Zsolt bejegyzése szerint a MÁV Pályaműködtetési Zrt. és a GySEV Zrt. már szerződést kötött a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel, így minden jogi akadály elhárult, és a munkaterület átadásra került. A kivitelezés várhatóan három hónapot vesz igénybe.
A vezérigazgató korábbi nyilatkozata alapján a problémás szakaszon az elmúlt 60 évben többször próbálkoztak felújítással, de a beavatkozások részlegesek voltak, és a pálya alatti talaj folyamatosan átnedvesedett. Tavaly a vasútvonal ezen szakasza már teljesen járhatatlanná vált, a víz szintje pedig elérte a talaj tetejét.
A teljes körű felújítás – amely a vízelvezetéssel, töltéscserével és egyéb beavatkozásokkal együtt mintegy másfél milliárd forintba kerül – közbeszerzés útján került kiírásra. Bár a kiírást egy induló jogi úton megtámadta, a jogvita lezárult, és a kivitelezés így elindulhat. A szerződés szerint a vállalkozónak a munkálatok megkezdésétől számított 114 napja van a pálya forgalomba helyezésére.
Hegyi Zsolt hangsúlyozta: a felújítás hosszú távon biztosítja, hogy a Veszprém–Ajka vonal újra biztonságosan és zavartalanul használható legyen az utazók számára.
