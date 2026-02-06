A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá.
Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló
A monori kisállatbörze, hivatalos nevén MGKSZ kisállatvásár 2026-ban is hat alkalommal várja a látogatókat, vásárlókat és árusítókat. A monori vásár Magyarország egyik legnagyobb és legnépszerűbb állatvására, és a vásár Monor egyik kiemelt eseménye is: nemcsak vásárlási céllal érdemes kilátogatni, hanem nézelődni is. Sok kisgyermekes család megfordul az állatbörzén, ahol rengetegféle kis háziállatot árusítanak.
A kisállatvásár Monor szervezésében mindig vasárnapra esik, viszont nem rendezik meg az év minden hónapjában, csak márciustól októberig és nyáron csak augusztusban tartanak kisállatvásárt. A szervező Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége (MGKSZ) közlése szerint börze területére belépni a hatályos járványügyi szabályok betartásával szabad. Azt kérik, hogy a tenyésztők, érdeklődők figyeljék a honlapot, melyen a járványügyi helyzetnek megfelelően folyamatosan tájékoztatnak az esetleges változásokról.
A monori kisállatbörze 2026-os időpontjai és nyitvatartása:
A monori vásár dátumai március, április, május, augusztus, szeptember és október hónapokban a hónap második vasárnapjára esnek. Egyik sem ütközik ünnepnappal, viszont az április 12-i börze az országgyűlési választások napján lesz 2026-ban, erre érdemes ügyelni! Az üzemeltető a változtatás jogát fenntartja a dátumok és más információk kapcsán is.
- 2026. március 8.
- 2026. április 12.
- 2026. május 10.
- 2026. augusztus 9.
- 2026. szeptember 13.
- 2026. október 11.
A kapunyitás éjfélkor történik. A monori állatbörze egész nap látogatható, így a korán érkezők és a később betérők is kényelmesen vásárolhatnak és nézelődhetnek - közölték a szervezők.
Monori börze belépőjegyek 2026-ban, további díjak és parkolás a monori vásár idején
A szervezők közlése szerint így alakulnak a monori vásár belépő árak idén:
- Személyi belépőjegy: 2 000 Ft/fő
- MGKSZ érvényes tagsági igazolvánnyal: 1 000 Ft/fő
- Árusító hely: 4 000 Ft/hely
- MGKSZ érvényes tagsági igazolvánnyal egész éves befizetés esetén: 3 000 Ft/hely
- Parkolás: Díjmentes
Szerződött partnerekre vonatkozó bérleti díjak (2025-ös utolsó ismert árak alapján): bruttó 10 000 Ft+ÁFA/folyóméter/alkalom. Az ellenőrzés során a számlától eltérően elfoglalt terület után, illetve számlával nem rendelkezők esetén a pótdíj: 15 000 Ft/folyóméter/alkalom!
A monori vásár helyszíne és parkolás
Az MGKSZ kisállatvásárt a Monor 0307/23 hrsz. cím alatt rendezik. Az alábbi térképen látható a helyszín:
A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a 4-es útról lekanyarodva több helyre is kikerültek sebességkorlátozó táblák, melyeket a napelem park üzemeltetőjének kérésére helyeztek ki. Kérnek minden vásározót, legyen az árus vagy vásárló, hogy tartsák be a sebességkorlátozást, mert akkor száraz időben kevésbé porzik a murva, eső esetén pedig nem keletkeznek a szeptemberihez hasonló kátyúk az útfelületen. Alább látható a szervezők által közzétett térképen a vásár területe:
A börze területe 2025 márciusában egy belső kerítéssel ketté lett választva, és a parkolást ingyenessé tette az elnökség, amivel a gyorsabb bejutást szeretnék segíteni, továbbá azt, hogy ne parkoljanak össze-vissza a látogatók a környező magánterületekre és közterületekre.
Sokan bele sem gondolnak, de éppen elegendő a vásárok után a több mint 80 000 négyzetméteres bekerített területünkön a szemetet összeszedni, nem hogy még a börzeterületünk körüli 300-400 méteres sugarú körben is. Mindannyiunk érdeke, hogy jó viszonyt tartsunk fenn a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival, amit nem segít elő, hogyha mindenfelé eldobálunk mindent, ami számunkra már nem szükséges. Óvjuk együtt a környezetünket, a közös tulajdonunkat és annak környékét is!
- hívta fel a figyelmet a honlapon Heincz László az MGKSZ elnöke.
A monori kisállatvásár látogatókra vonatkozó szabályzata
- A börze látogatója belépőjegy/karszalag megváltásával tartózkodhat a börze területén. Érvényes belépőjeggyel nem rendelkező látogató a mindenkori díjszabásban megállapított pótdíjat köteles fizetni.
- A 14 évesnél fiatalabb látogató belépése díjtalan.
- A látogatói belépőjegy árusításra nem jogosít!
- A gépkocsival érkezők belépéskor a megváltott jegyükkel parkolásra jogosultak az erre célra kijelölt parkolóhelyeken.
- A parkolóhelyeken árusítani, kereskedelmi tevékenység folytatása TILOS.
- A balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, valamint a börze szabályait minden látogató köteles betartani.
- A börze területén árusított állatok egészségi állapotával, elhelyezési körülményeivel, az esetleg szükséges hivatalos dokumentumok (pl.: tenyésztő FELIR száma, CITES engedély, állatorvosi igazolás, állattartói nyilatkozat, törzskönyv, stb.) meglétével, valamint az eladók és vásárlók közötti adó és pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a rendezőség és az üzemeltető felelősséget nem vállal.
Árusítókra vonatkozó szabályok és Etikai kódex
A kisállatot árusítók számára a Kisállatvásári Etikai Kódex betartása kötelező, betartását a rendezőség ellenőrizi. Arra külön is felhívták a figyelmet, hogy az állatok árusítása 2021. április 1-től FELIR regisztrációhoz kötött! Kutya, macska és görény árusítása tilos. Az Etika Kódex cikkünk megjelenésekor a honlapon található változata:
Az Etikai Kódex a honlapon itt érhető el, a Házi rend árusokra vonatkozó szabályzata pedig itt olvasható.
