Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó

Élete egyik legnagyobb vágyát váltotta valóra Oszter Alexandra, amikor édesapja, a 2021-ben elhunyt Oszter Sándor diósjenői birtokát közösségi és művészeti térré alakította. Bár a színészlegenda életében sosem engedte volna idegenek látogatását otthonában, lánya a halála után megvalósította azt a tervet, amelyről gyerekkora óta álmodott. Az átalakított birtok célja, hogy a művészet és a kultúra iránt érdeklődők számára valódi élményt nyújtson, és emlékhelyet is létrehozzon Oszter Sándor tiszteletére.

Oszter Sándor élete végéig ragaszkodott diósjenői birtokához, amely a Börzsöny lábánál fekvő, két és fél hektáros területen elhelyezkedő vadászkastélyból és a hozzá tartozó épületekből állt. A színész legendásan válogatta meg, kik léphettek be a házába: bár rendszeresen fogadta barátait és vadásztársait, sosem engedte volna, hogy idegenek mászkáljanak a birtokán.

Lánya, Oszter Alexandra azonban már fiatalon másképp képzelte el a helyet. A színésznő, képzőművész, illusztrátor mesélte, hogy a birtok átalakítása mindig is a tervei között szerepelt. “Én folyamatosan ott tevékenykedem, oda is költöztem, úgyhogy most már Nógrád megyei állandó lakos is vagyok. A fiammal és a párommal együtt folyamatosan fejlesztjük és tevékenykedünk a birtokon” – mondta Alexandra a Retro Rádió Sztársáv című műsorában, amit a Blikk szemlézett.

A művész felidézte, milyen volt az élet a birtokon, amikor még édesapja élt: “Édesapámnak igazából egyetlen célja volt, hogy ez legyen az ő bázisa, ami minél nagyobb és impozánsabb. Ezenkívül semmilyen más szerepe nem volt, mint hogy ott találkoztak a művészek és az üzletemberek. Sok buli volt, nyilván 18-as karikás is, amin nem vehettem részt, ahol a vadászok voltak.”

A színész halála után Alexandra bátran folytatta azt a tervet, amelyet édesapja egész életében elutasított: a birtok közösségi és kulturális központtá alakítását. A hosszú távú tervek között szerepel egy emlékhely létrehozása is, amely Oszter Sándor életét és legismertebb szerepeit idézi majd meg, miközben a művészetre fogékony látogatók számára nyújt lehetőséget a kreatív programokra és eseményekre.