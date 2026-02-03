Drámai szőlővész sújtja Zalát: tavaly több mint 215 ezer tőkét pusztított el a szörnyű kór

A zalai borvidék borászai komoly kihívásokkal néznek szembe: az aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés 2025-ben több mint 215 ezer szőlőtőkét tett tönkre. A szürkebarát visszaszorul, helyét az olaszrizling és a sauvignon blanc veszi át. A szombaton megrendezett Borbarangolás Dél-Zalában téli borfesztiválon a szakma és a közönség egyaránt felhívást kapott a védekezésre.

A hétvégi rendezvényen 31 helyi termelő összesen 76 borát kóstolhatták a résztvevők, a kínálat Lendvától Miháldig terjedt, lefedve a történelmi Dél-Zala dombvidék legjobb borait. Németh Géza, Becsehely polgármestere és a fesztivál ötletgazdája elmondta: a program célja, hogy a termelők és a fogyasztók közelebb kerüljenek egymáshoz, miközben a téli időszakban kellemes délutánt töltenek együtt borok, ételek és zene társaságában.

A szakmai program keretében az aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés drámai következményeiről is szó esett. Szabó Béla, a Zala vármegyei kormányhivatal osztályvezetője elmondta: míg 2013 és 2024 között összesen mintegy 86.800 tőkét kellett kivágni a betegség miatt, 2025-ben ez a szám már 215.800-ra nőtt - írta a Zaol.hu.

Tarsoly Róbert, a Zalai Borvidék elnöke szerint néhány éven belül a fitoplazma fertőzés akár a kisbirtokos szőlőgazdálkodás végét is jelentheti Zalában, ami a helyiek életformáját is érinti.

Évről évre változik a helyi borok kínálata is: a korábban domináns szürkebarát egyre inkább szorul vissza Zalában. A fesztiválon is érzékelhető volt, hogy az olaszrizling és a sauvignon blanc veszi át a főszerepet. „A sauvignon blanc kényes fajta, de a fogyasztók körében egyre népszerűbb” – tette hozzá Németh Géza.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Több hazai borvidéken is vége már a szőlőknek, a gazdák pedig tehetetlenül nézik, ahogy tőkéik elszáradnak. A „szőlővész” néven emlegetett aranyszínű sárgaság gyorsan terjed, a szakemberek szerint a klímaváltozás és az állam tétlensége együtt idézte elő a bajt. A témával korábban a HelloVidék itt foglalkozott.