Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás

Szórakozás
Szórakozás

Pénzcentrum

Pénzcentrum
2026. február 6. 13:01

A Valentin‑nap továbbra is az egyik legforgalmasabb időszak a hazai vendéglátásban: a párok idén is élményeket és különleges vacsorákat keresnek, a budapesti éttermek pedig látványos menüsorokkal és emelkedő árakkal készülnek. A fine dining helyeken már most teltház közeli a foglaltság, és akad olyan ajánlat, amelyért több tízezer forintot kell fizetni fejenként. Megnéztük, milyen Valentin‑napi menükkel és milyen árakon várják a szerelmeseket 2026-ban.

Továbbra is töretlen népszerűségnek örvend hazánkban a szerelmesek ünnepe. A Valentin-nap nemcsak a csokoládéról és a virágról szól: egyre többen választanak élményeket, közös programokat, különleges gasztronómiai alkalmakat február közepén. Korábbi évek adatai szerint a magyarok milliárdokat költenek el ilyenkor ajándékokra és romantikus meglepetésekre, és ez a tendencia idén sem látszik megtörni.

A körülmények is kedveznek a Valentin-napi ünneplésnek: az éttermek teljes kapacitással működnek, tematikus menüsorokkal, páros vacsorákkal és különleges ajánlatokkal készülnek, miközben az utazás is újra természetes része lett a hosszú hétvégéknek. A boltok polcai roskadoznak a szív alakú édességektől, a vendéglátóhelyek pedig egymást túllicitálva próbálnak emlékezetes élményt kínálni a pároknak.

Mint beszáoltunk róla, sokan wellnesshétvégével ünnepelnek, ahol egy kétfős Valentin-napi csomag ára jellemzően 50–60 ezer forint körül alakul, de azok sem maradnak lehetőségek nélkül, akik nem utaznának el. Egy hangulatos, tematikus vacsora is tökéletes alkalom lehet az ünneplésre – megnéztük, milyen Valentin-napi ajánlatokkal készülnek idén az éttermek.

A budapesti fine dining éttermek idén is különleges Valentin-napi ajánlatokkal készülnek, és a prémium helyek között már most látszik: 2026-ban minden eddiginél magasabb árakkal és exkluzívabb menükkel csábítják a párokat.

Costes Downtown – Valentin-napi menü és Séfasztal

A Costes Downtown idén három különböző Valentin-napi élményt kínál, amelyek közül kettő már most a város legdrágább ajánlatai közé tartozik.

Valentine’s Day Special – 49 500 Ft / fő + 15% szervizdíj

A négyfogásos kóstolómenü minden fogásnál két opciót kínál, így a vendégek saját ízlésük szerint állíthatják össze a vacsorát.

Valentin-napi Séfasztal Élmény – 85 000 Ft / fő + 15% szervizdíj

Ez a Costes Downtown legexkluzívabb ajánlata: a vendégek a konyha közepén, a séfasztalnál foglalnak helyet, és testközelből követhetik végig a fogások elkészítését. A menü egyedi, a séf által összeállított kóstolósor, apró meglepetésekkel és személyes részletekkel. 

Caviar & Bull – Valentin-napi Signature Menü

A hely nem a klasszikus, csendes fine dining vonalat viszi, hanem a látványos, élményközpontú vacsorát. A fogások sokszor füsttel, szárazjéggel, molekuláris technikákkal érkeznek, a tálalás pedig mindig fotózható. A Caviar & Bull minden évben kínál Valentin-napi menüt, és a 2026-os árak már kint vannak: 37 900 Ft / fő
Borpárosítással: + 19 900 Ft / fő. 

  • Lazactatár
  • Osztriga & Kaviár
  • Amuse bouche – Kacsamáj mousse
  • Molekuláris gömb
  • Rózsaszínre sült kacsamell
  • „Kóstolhatok egy falatot a tiédből?” – megosztós desszert

Café Liszt – romantikus Valentin-nap élőzenével és négyfogásos vacsorával 

Aki idén igazán különleges Valentin-napi meglepetéssel szeretné elkápráztatni a párját, annak a Café Liszt és az Aria Hotel közös programja az egyik legszebb budapesti választás. A vacsorát az Aria ikonikus, üvegtetős Music Garden aulájában tartják, ahol a gyertyafényes hangulatot élő koncert teszi még bensőségesebbé. A romantikus dalokat Kaj Betti és Mészáros Tamás adják elő, gitáron Tyukász Botond kíséri őket, és természetesen megszólal az Aria Hotel különleges Bogányi-hangversenyzongorája is, Bóni Lajos közreműködésével.

Valentin-napi menü – 39 000 Ft / fő (+ 15% szervizdíj, italok külön fizetendők)

  • Mini ostyák háromféle ízben: – paszternák–tonkabab–birsalma – tonhal–cékla–torma
  • Sóágyon sült színes répák fetakrémmel, brokkolival, naranccsal, dukkah fűszerkeverékkel és grillezett lapos kenyérrel 
  • Marhatatár szarvasgombás majonézzel, vörösborgéllel, szőlővel, marinált mustármaggal és fenyőmaggal 
  • Pirított libamáj marinált aszalt szilvával, burgonyahabbal, lyoni salottával, gyömbérmorzsával és dohány–kávé jus-vel 
  • Conchiglioni tészta ricottával, spenóttal, sütőtökpürével, pirított tökmaggal és Pecorino Romano mártással 
  • Grillezett tanyasi csirkemell petrezselyemgyökér-pürével, kelbimbóval, erdei gombákkal, burgonyakrokettel és gombaveloutéval 
  • Pirított lazacfilé Acquerello rizottóval, tengeri spárgával, puffasztott amaránttal, feketekagyló escabeche-sel és homármártással
  • Erdei gyümölcsös tiramisu fehércsokoládés pisztácia ganache-sal és vajas tészta ropogóssal 
  • Csokoládé mousse datolyás piskótával, banánnal és mandulával 

ARAZ Étterem – romantikus Valentin-napi vacsora hárfaművészettel és exkluzív menüsorral

Az ARAZ Étterem idén is különleges, elegáns Valentin-napi programmal várja a párokat: február 14-én, szombaton 19 órától exkluzív vacsorát és élő hárfamuzsikát kínálnak. A konyhát vezető Barka Áron az alkalomhoz illően egy gazdag, többfogásos „Love Box” menüt állított össze, amelyben a klasszikus francia és modern magyar ízek találkoznak. Az estét Szilágyi Kinga Katinka hárfaművész előadása teszi még romantikusabbá.

Valentin-napi menü – 19 900 Ft / fő (+ 12% szervizdíj)

  • Love Box tartalma:
  • Angus tatár, fürjtojás, sült élesztős majonéz
  • Kecskesajt bonbon körtechutney-val 
  • Vargányakrémleves zsályás pirított gnocchival 
  • Tigrisgarnéla zellerrel, ananásszal, pezsgőveloutéval, kaviárral és póréhagyma-szalmával 
  • Kacsamell céklás rizottóval, sült tejföllel, feketekellel, parmezán chipsszel és hajdinával 
  • Bársonytorta étcsokoládé fudge-dzsal

AGOS Étterem – exkluzív Valentin-napi vacsora 

A Kimpton BEM Budapest újonnan nyílt AGOS Étterme idén először tart Valentin-napi vacsorát, és rögtön egy igazán elegáns, meghitt estét ígér. A helyszín különleges atmoszférája, a modern design és a mitológiai motívumok keveréke tökéletes hátteret ad a romantikus ünnepléshez. A vendégeket egy pohár welcome pezsgővel fogadják, az estét pedig élő zene és finom, visszafogott dekoráció teszi még bensőségesebbé.

Valentin-napi vacsora – 36 990 Ft / fő (+ 15% szervizdíj, welcome pezsgővel)

A menü három fogásból áll, többféle választható opcióval (tengeri, húsos, vegetáriánus). A részletes fogáslista még nem nyilvános, de az étterem ígérete szerint prémium alapanyagokra és modern, elegáns tálalásra számíthatnak a vendégek.

KIOSK – Valentine’s Whisper

A KIOSK idén egy egészen különleges, szinte színházi élményt kínál Valentin-napra: a Valentine’s Whisper est nem a klasszikus szívecskés romantikáról szól, hanem a vágy finom, elegáns, suttogó oldaláról. A KIOSK Entertainment egy teljesen új, eddig nem hallott George Michael Session produkcióval készül, fehér szmokinggal, fekete zongorával, rózsahölgyekkel, látványelemekkel és egy meglepetés artista attrakcióval.

A tér tele lesz vörös szirmokkal, a hangulat pedig egyszerre érzéki és elegáns,  azoknak szól, akik nem programot, hanem élményt keresnek. A vacsora két szettben érhető el, a foglalások 2 órás időtartamra szólnak, és erősen ajánlott előre lefoglalni az asztalt.

Valentin-napi menü: 

  • 3 fogás – 19 950 Ft
    snack – előétel – főétel – desszert
  • 4 fogás – 24 950 Ft
    snack – 2 előétel – főétel – desszert. A számla végösszegéhez 15% szervizdíj kerül.

 
