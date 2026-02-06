Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás

A Valentin‑nap továbbra is az egyik legforgalmasabb időszak a hazai vendéglátásban: a párok idén is élményeket és különleges vacsorákat keresnek, a budapesti éttermek pedig látványos menüsorokkal és emelkedő árakkal készülnek. A fine dining helyeken már most teltház közeli a foglaltság, és akad olyan ajánlat, amelyért több tízezer forintot kell fizetni fejenként. Megnéztük, milyen Valentin‑napi menükkel és milyen árakon várják a szerelmeseket 2026-ban.

Továbbra is töretlen népszerűségnek örvend hazánkban a szerelmesek ünnepe. A Valentin-nap nemcsak a csokoládéról és a virágról szól: egyre többen választanak élményeket, közös programokat, különleges gasztronómiai alkalmakat február közepén. Korábbi évek adatai szerint a magyarok milliárdokat költenek el ilyenkor ajándékokra és romantikus meglepetésekre, és ez a tendencia idén sem látszik megtörni.

A körülmények is kedveznek a Valentin-napi ünneplésnek: az éttermek teljes kapacitással működnek, tematikus menüsorokkal, páros vacsorákkal és különleges ajánlatokkal készülnek, miközben az utazás is újra természetes része lett a hosszú hétvégéknek. A boltok polcai roskadoznak a szív alakú édességektől, a vendéglátóhelyek pedig egymást túllicitálva próbálnak emlékezetes élményt kínálni a pároknak.

Mint beszáoltunk róla, sokan wellnesshétvégével ünnepelnek, ahol egy kétfős Valentin-napi csomag ára jellemzően 50–60 ezer forint körül alakul, de azok sem maradnak lehetőségek nélkül, akik nem utaznának el. Egy hangulatos, tematikus vacsora is tökéletes alkalom lehet az ünneplésre – megnéztük, milyen Valentin-napi ajánlatokkal készülnek idén az éttermek.

A budapesti fine dining éttermek idén is különleges Valentin-napi ajánlatokkal készülnek, és a prémium helyek között már most látszik: 2026-ban minden eddiginél magasabb árakkal és exkluzívabb menükkel csábítják a párokat.

Costes Downtown – Valentin-napi menü és Séfasztal

A Costes Downtown idén három különböző Valentin-napi élményt kínál, amelyek közül kettő már most a város legdrágább ajánlatai közé tartozik.

Valentine’s Day Special – 49 500 Ft / fő + 15% szervizdíj

A négyfogásos kóstolómenü minden fogásnál két opciót kínál, így a vendégek saját ízlésük szerint állíthatják össze a vacsorát.

Valentin-napi Séfasztal Élmény – 85 000 Ft / fő + 15% szervizdíj

Ez a Costes Downtown legexkluzívabb ajánlata: a vendégek a konyha közepén, a séfasztalnál foglalnak helyet, és testközelből követhetik végig a fogások elkészítését. A menü egyedi, a séf által összeállított kóstolósor, apró meglepetésekkel és személyes részletekkel.

Caviar & Bull – Valentin-napi Signature Menü

A hely nem a klasszikus, csendes fine dining vonalat viszi, hanem a látványos, élményközpontú vacsorát. A fogások sokszor füsttel, szárazjéggel, molekuláris technikákkal érkeznek, a tálalás pedig mindig fotózható. A Caviar & Bull minden évben kínál Valentin-napi menüt, és a 2026-os árak már kint vannak: 37 900 Ft / fő

Borpárosítással: + 19 900 Ft / fő.

Lazactatár

Osztriga & Kaviár

Amuse bouche – Kacsamáj mousse

Molekuláris gömb

Rózsaszínre sült kacsamell

„Kóstolhatok egy falatot a tiédből?” – megosztós desszert





Café Liszt – romantikus Valentin-nap élőzenével és négyfogásos vacsorával

Aki idén igazán különleges Valentin-napi meglepetéssel szeretné elkápráztatni a párját, annak a Café Liszt és az Aria Hotel közös programja az egyik legszebb budapesti választás. A vacsorát az Aria ikonikus, üvegtetős Music Garden aulájában tartják, ahol a gyertyafényes hangulatot élő koncert teszi még bensőségesebbé. A romantikus dalokat Kaj Betti és Mészáros Tamás adják elő, gitáron Tyukász Botond kíséri őket, és természetesen megszólal az Aria Hotel különleges Bogányi-hangversenyzongorája is, Bóni Lajos közreműködésével.

Valentin-napi menü – 39 000 Ft / fő (+ 15% szervizdíj, italok külön fizetendők)

Mini ostyák háromféle ízben: – paszternák–tonkabab–birsalma – tonhal–cékla–torma

Sóágyon sült színes répák fetakrémmel, brokkolival, naranccsal, dukkah fűszerkeverékkel és grillezett lapos kenyérrel

Marhatatár szarvasgombás majonézzel, vörösborgéllel, szőlővel, marinált mustármaggal és fenyőmaggal

Pirított libamáj marinált aszalt szilvával, burgonyahabbal, lyoni salottával, gyömbérmorzsával és dohány–kávé jus-vel

Conchiglioni tészta ricottával, spenóttal, sütőtökpürével, pirított tökmaggal és Pecorino Romano mártással

Grillezett tanyasi csirkemell petrezselyemgyökér-pürével, kelbimbóval, erdei gombákkal, burgonyakrokettel és gombaveloutéval

Pirított lazacfilé Acquerello rizottóval, tengeri spárgával, puffasztott amaránttal, feketekagyló escabeche-sel és homármártással

Erdei gyümölcsös tiramisu fehércsokoládés pisztácia ganache-sal és vajas tészta ropogóssal

Csokoládé mousse datolyás piskótával, banánnal és mandulával

ARAZ Étterem – romantikus Valentin-napi vacsora hárfaművészettel és exkluzív menüsorral

Az ARAZ Étterem idén is különleges, elegáns Valentin-napi programmal várja a párokat: február 14-én, szombaton 19 órától exkluzív vacsorát és élő hárfamuzsikát kínálnak. A konyhát vezető Barka Áron az alkalomhoz illően egy gazdag, többfogásos „Love Box” menüt állított össze, amelyben a klasszikus francia és modern magyar ízek találkoznak. Az estét Szilágyi Kinga Katinka hárfaművész előadása teszi még romantikusabbá.

Valentin-napi menü – 19 900 Ft / fő (+ 12% szervizdíj)

Love Box tartalma:

Angus tatár, fürjtojás, sült élesztős majonéz

Kecskesajt bonbon körtechutney-val

Vargányakrémleves zsályás pirított gnocchival

Tigrisgarnéla zellerrel, ananásszal, pezsgőveloutéval, kaviárral és póréhagyma-szalmával

Kacsamell céklás rizottóval, sült tejföllel, feketekellel, parmezán chipsszel és hajdinával

Bársonytorta étcsokoládé fudge-dzsal

AGOS Étterem – exkluzív Valentin-napi vacsora

A Kimpton BEM Budapest újonnan nyílt AGOS Étterme idén először tart Valentin-napi vacsorát, és rögtön egy igazán elegáns, meghitt estét ígér. A helyszín különleges atmoszférája, a modern design és a mitológiai motívumok keveréke tökéletes hátteret ad a romantikus ünnepléshez. A vendégeket egy pohár welcome pezsgővel fogadják, az estét pedig élő zene és finom, visszafogott dekoráció teszi még bensőségesebbé.

Valentin-napi vacsora – 36 990 Ft / fő (+ 15% szervizdíj, welcome pezsgővel)

A menü három fogásból áll, többféle választható opcióval (tengeri, húsos, vegetáriánus). A részletes fogáslista még nem nyilvános, de az étterem ígérete szerint prémium alapanyagokra és modern, elegáns tálalásra számíthatnak a vendégek.

KIOSK – Valentine’s Whisper

A KIOSK idén egy egészen különleges, szinte színházi élményt kínál Valentin-napra: a Valentine’s Whisper est nem a klasszikus szívecskés romantikáról szól, hanem a vágy finom, elegáns, suttogó oldaláról. A KIOSK Entertainment egy teljesen új, eddig nem hallott George Michael Session produkcióval készül, fehér szmokinggal, fekete zongorával, rózsahölgyekkel, látványelemekkel és egy meglepetés artista attrakcióval.

A tér tele lesz vörös szirmokkal, a hangulat pedig egyszerre érzéki és elegáns, azoknak szól, akik nem programot, hanem élményt keresnek. A vacsora két szettben érhető el, a foglalások 2 órás időtartamra szólnak, és erősen ajánlott előre lefoglalni az asztalt.

Valentin-napi menü: