2026. február 3. kedd Balázs
-2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy felismerhetetlen lány sétál a járdán a fagyos esőben Montrealban. 2023. április 5-én egy heves fagyos eső miatt több mint 1 millióan maradtak áram nélkül a québeci Montrealban.
HelloVidék

Döbbenetes káoszra ébredt Pécs: keresztül-kasul állnak a buszok, több járat elesett

HelloVidék
2026. február 3. 09:11

Teljesen megbénította a közlekedést a hétfő hajnalban érkező ónos eső Pécsen és Baranya vármegyében. Több helyen jégpáncél alakult ki, buszok akadtak el, balesetek történtek, a HungaroMet pedig narancssárga riasztást adott ki. A hatóságok szerint a java még csak most jön.

Narancssárga szintre emelkedett a riasztás az ónos eső miatt az ország déli részén. Baranyában jelenleg több helyen havazik, jeges eső és jégdara hull, Pécs-Somogyban teljes a káosz, míg Pécsen belül már több baleset is történt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legkritikusabb helyzet Pécs-Somogy belterületén alakult ki, ahol a templom környékén keresztül-kasul álltak a helyi járatos buszok. A bama.hu információja szerint legalább négy busz rekedt a helyszínen, a hókotrók és a szórójárművek már megkezdték a sózást.

A közösségi oldalakon megjelent beszámolók szerint sokan kénytelenek voltak visszafordulni, mások pedig inkább úgy döntöttek, hogy nem indulnak el munkába vagy iskolába, mivel a buszok menetrendje teljesen kiszámíthatatlanná vált.

Balesetek, lezárt szakaszok, fokozódó veszély

Nem sokkal reggel 7 óra előtt már több jármű is elakadt, majd később újabb buszok kerültek nehéz helyzetbe Pécs-Somogyban. A csúszós utak miatt több kisebb-nagyobb baleset történt a városban és a vármegyében is.

Az utinform.hu figyelmeztetése szerint a helyzet a következő órákban tovább romolhat: kedden délutánig tartós ónos eső várható a Mecsek tágabb térségében, akár több milliméter csapadékkal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Még nincs vége: vegyes csapadék és friss hó jön

A szakemberek szerint a következő két órában további vegyes halmazállapotú csapadék hullhat Baranyában. A friss hó vastagsága általában 3–8 centiméter között alakulhat, délebbre ennél kevesebb, míg az Északi-középhegység magasabban fekvő részein akár 10 centiméternél vastagabb hóréteg is kialakulhat. A hó a síkvidéki területeken később olvadni kezdhet, ám ez tovább növeli a lefagyás veszélyét.

A hatóságok és a közlekedési szakemberek egybehangzóan azt kérik: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges. Az ónos eső, a fagyott útfelületek és a csapadék miatt a közlekedés egész nap balesetveszélyes maradhat Pécsen és a vármegye több részén.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #közlekedés #baleset #időjárás #busz #ónos eső #pécs #csapadék #baranya #hellovidék #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:22
09:11
09:02
08:44
Pénzcentrum
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Két kézzel kapkodnak a munkahelyek ezekért a dolgozókért: ezekkel az állásokkal nem lőhetsz mellé, sok év múlva is fixen lesz munkád
Csúnyán lemaradt a magyar minimálbér: Románia készül a kanyarban előzni, a V4-ek már fényévnyire
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
2
1 hete
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
3
2 napja
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
4
5 napja
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
5
2 hete
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
PÉNZÜGYI KISOKOS
Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 06:28
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 05:35
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Agrárszektor  |  2026. február 3. 08:14
Ez elképesztő: egyre több fiatal választja ezt az agráregyetemet itthon