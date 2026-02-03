Döbbenetes káoszra ébredt Pécs: keresztül-kasul állnak a buszok, több járat elesett

Teljesen megbénította a közlekedést a hétfő hajnalban érkező ónos eső Pécsen és Baranya vármegyében. Több helyen jégpáncél alakult ki, buszok akadtak el, balesetek történtek, a HungaroMet pedig narancssárga riasztást adott ki. A hatóságok szerint a java még csak most jön.

Narancssárga szintre emelkedett a riasztás az ónos eső miatt az ország déli részén. Baranyában jelenleg több helyen havazik, jeges eső és jégdara hull, Pécs-Somogyban teljes a káosz, míg Pécsen belül már több baleset is történt.

A legkritikusabb helyzet Pécs-Somogy belterületén alakult ki, ahol a templom környékén keresztül-kasul álltak a helyi járatos buszok. A bama.hu információja szerint legalább négy busz rekedt a helyszínen, a hókotrók és a szórójárművek már megkezdték a sózást.

A közösségi oldalakon megjelent beszámolók szerint sokan kénytelenek voltak visszafordulni, mások pedig inkább úgy döntöttek, hogy nem indulnak el munkába vagy iskolába, mivel a buszok menetrendje teljesen kiszámíthatatlanná vált.

Balesetek, lezárt szakaszok, fokozódó veszély

Nem sokkal reggel 7 óra előtt már több jármű is elakadt, majd később újabb buszok kerültek nehéz helyzetbe Pécs-Somogyban. A csúszós utak miatt több kisebb-nagyobb baleset történt a városban és a vármegyében is.

Az utinform.hu figyelmeztetése szerint a helyzet a következő órákban tovább romolhat: kedden délutánig tartós ónos eső várható a Mecsek tágabb térségében, akár több milliméter csapadékkal.

Még nincs vége: vegyes csapadék és friss hó jön

A szakemberek szerint a következő két órában további vegyes halmazállapotú csapadék hullhat Baranyában. A friss hó vastagsága általában 3–8 centiméter között alakulhat, délebbre ennél kevesebb, míg az Északi-középhegység magasabban fekvő részein akár 10 centiméternél vastagabb hóréteg is kialakulhat. A hó a síkvidéki területeken később olvadni kezdhet, ám ez tovább növeli a lefagyás veszélyét.

A hatóságok és a közlekedési szakemberek egybehangzóan azt kérik: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges. Az ónos eső, a fagyott útfelületek és a csapadék miatt a közlekedés egész nap balesetveszélyes maradhat Pécsen és a vármegye több részén.