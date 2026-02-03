A Pénzcentrum 2026. február 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Döbbenetes káoszra ébredt Pécs: keresztül-kasul állnak a buszok, több járat elesett
Teljesen megbénította a közlekedést a hétfő hajnalban érkező ónos eső Pécsen és Baranya vármegyében. Több helyen jégpáncél alakult ki, buszok akadtak el, balesetek történtek, a HungaroMet pedig narancssárga riasztást adott ki. A hatóságok szerint a java még csak most jön.
Narancssárga szintre emelkedett a riasztás az ónos eső miatt az ország déli részén. Baranyában jelenleg több helyen havazik, jeges eső és jégdara hull, Pécs-Somogyban teljes a káosz, míg Pécsen belül már több baleset is történt.
A legkritikusabb helyzet Pécs-Somogy belterületén alakult ki, ahol a templom környékén keresztül-kasul álltak a helyi járatos buszok. A bama.hu információja szerint legalább négy busz rekedt a helyszínen, a hókotrók és a szórójárművek már megkezdték a sózást.
A közösségi oldalakon megjelent beszámolók szerint sokan kénytelenek voltak visszafordulni, mások pedig inkább úgy döntöttek, hogy nem indulnak el munkába vagy iskolába, mivel a buszok menetrendje teljesen kiszámíthatatlanná vált.
Balesetek, lezárt szakaszok, fokozódó veszély
Nem sokkal reggel 7 óra előtt már több jármű is elakadt, majd később újabb buszok kerültek nehéz helyzetbe Pécs-Somogyban. A csúszós utak miatt több kisebb-nagyobb baleset történt a városban és a vármegyében is.
Az utinform.hu figyelmeztetése szerint a helyzet a következő órákban tovább romolhat: kedden délutánig tartós ónos eső várható a Mecsek tágabb térségében, akár több milliméter csapadékkal.
Még nincs vége: vegyes csapadék és friss hó jön
A szakemberek szerint a következő két órában további vegyes halmazállapotú csapadék hullhat Baranyában. A friss hó vastagsága általában 3–8 centiméter között alakulhat, délebbre ennél kevesebb, míg az Északi-középhegység magasabban fekvő részein akár 10 centiméternél vastagabb hóréteg is kialakulhat. A hó a síkvidéki területeken később olvadni kezdhet, ám ez tovább növeli a lefagyás veszélyét.
A hatóságok és a közlekedési szakemberek egybehangzóan azt kérik: csak az induljon útnak, akinek feltétlenül szükséges. Az ónos eső, a fagyott útfelületek és a csapadék miatt a közlekedés egész nap balesetveszélyes maradhat Pécsen és a vármegye több részén.
Az Aggteleki Nemzeti Park bejelentése szerint február 16-tól kezdődően legalább két évre bezár a Rákóczi-barlang, a karsztvidék egyik legszebb ékköve.
Íme, dédanyáink titkos varázsköptetője: fillérekből készíthetsz csodaszert a 2026. év gyógynövényéből
Tudtad, hogy 2026-ban az év gyógynövénye a kerti kakukkfű? Nemcsak a konyhában használható, hanem a téli időszakban köhögés és torokfájás ellen is hatékony segítség lehet.
Előbújtak a szegedi medvék Gyertyaszentelőkor: havat kóstoltak, de az ínycsiklandó csemegéket sem hagyták ott – de mit jósol ez a télnek?
A Greenpeace közzétett jelentése szerint súlyos azbesztveszély lehet Magyarországon – játszóterek és közterületek is érintettek. A bozsoki polgármester viszont egészen mást állít.
Egy Észak-Amerikából származó, rendkívül alkalmazkodóképes ragadozó terjedése miatt aggódnak a természetvédők a Dunántúlon.
Medvenyomokra bukkantak Nógrád vármegyében, Cserhátsurány közelében. A település polgármestere óvatosságra figyelmezteti a helyieket és a kirándulókat.
Hol és mikor lesz hídivásár Hortobágy területén? A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is vár: itt van minden információ, amit tudni érdemes
A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is töretlen népszerűségnek örvend: hosszú kocsisorok jelzik, hogy a kirakodó- és népművészeti vásár iránti érdeklődés minden évben nagy. Nézzük is,...
Mikor és hol lesz a Mihály napi vásár Debrecen területén? Nem marad el a Mihály napi vásár 2026-ban sem - Itt van minden fontos tudnivaló, program egy helyen
A Mihály napi vásár 2026-os időpontja azért lehet kérdés, mert amíg korábban évente két vásárt rendezett Debrecen, már tavaly is csak a Debreceni Tavaszi Nagyvásárt...
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt,
Zala vármegye egyes vidékein még most is megsütik a fumu nevű kalácsot a gyermekágyas anyáknak, családtagjainak – és ez csak egy a régi magyar gyermekváró...
Luxuspazarlás a Balaton-parton: érthetetlen, miért is áll évek óta üresen ez az egykori BM-üdülő + Fotók
Az egykori BM-üdülő évek óta üresen áll a Balaton partján. A kommentek szerint hosszú évek óta nem történt felújítás, miközben az épület falai között igazi...
Íme, 10+1 legjobb belföldi nyaralóhely Magyarországon, amelyeket érdemes már most felírni a 2026-os terveid közé!
Váratlan vendég Siófokon: riadt kis vadállat kuporgott egy családi ház udvarán – mutatjuk, mi lett vele
Siófok-Kilitin Rolandék kertjébe egy nem mindennapi vendég keveredett.Ijedten az autójuk alatt kuporgott ez a tüneményes kis vidra.
Kihirdették a 2026-os Balaton-átúszás tervezett időpontját: a szervezők tájékoztatása szerint a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. július 18-án, szombaton rendezik meg.
Megdöbbentő látvány fogadta Egyházashetye határában azokat, akik arra jártak: több, egymásra dobott döglött disznót fotózott le egy olvasó, a tetemek egy kuka mellett hevertek.
Bakancslistás téli varázslat hazánk egyik legszebb vizes élőhelyén: sétálj rigók és vörösbegyek között!
Ha szeretnéd testközelből látni a téli madárvilágot, ne hagyd ki a január 31-i Dinnyési-fertői madárles túrát.
Újra felbukkant a börzsönyi vadmacska: a ritka ragadozót kameracsapdák rögzítették, ahogy nappal portyázik és jelöli a területét.
A hír ennyi: eladó Egerben a Retro Múzeum! A kérdés azonban sokakat foglalkoztat: mi lesz a rengeteg retró kinccsel?
