Mikor lesz vásár Pécsen? Itt vannak a pécsi vásár 2026-os időpontjai, pontos helyszíne és minden tudnivaló egy helyen

A pécsi vásár 2026-ban is minden vasárnap megrendezésre kerül, viszont "nagyvásár", vagyis az országos állat- és kirakodóvásár Pécsen minden hónap első vasárnapján van. Baranya megyeszékhelyén nagy hagyományai vannak a vásározásnak, külön rendezvény például a pécsi régiségvásár is, ami minden hónap első vasárnapját megelőző csütörtökön kerül megrendezésre.

A kirakodó-, autó- és zsibvásár - vagyis a bolhapiac - minden vasárnap megrendezésre kerül Pécsen, a - nagyállatvásárral egybekötött - országos állat- és kirakodóvásár pedig minden hónap első vasárnapján van a pécsi Vásártéren. Továbbá amint az a hivatalos pécsi vásárnaptárból is kitűnik, országos régiségvásár Pécs területén havi egyszeri országos állat- és kirakodóvásárt megelőző csütörtökön van. Cikkünkben mutatjuk a pontos dátumokat, a vásár nyitvatartását, a pécsi vásártér elhelyezkedését és minden egyéb fontos tudnivalót.

A pécsi vásár 2026-os dátumai

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. bejegyzéséből ismerhetjük meg a 2026. évi vásárnaptárt, melyből látható, hogy idén is minden vasárnap tartanak országos kirakodóvásárt, autóvásárt és zsibvásárt függetlenül az ünnepnapoktól (március 15-e és november 1-je is vasárnapra esik idén, illetve húsvét és pünkösd vasárnapja is ünnepnapok). A karácsony és újév lehetne kivétel a korábbi évek tapasztalatai alapján, viszont 2026-ban egyik ünnepnap sem vasárnapra esik ezek közül.

Amikor nagy-, haszonállatvásárt is rendeznek, vagyis a rendes országos állat- és kirakodóvásár minden hónap első vasárnapjára esik függetlenül az ünnepnapoktól. Amit már nehezebb észben tartani, hogy a Pécsen hagyományos régiségvásár melyik napokra esik: jellemző, hogy bizonyos hónapokban kétszer is tartanak, míg más hónapban egyszer sem. Ez pedig azért van, mert a régiségvásárt az országos állat- és kirakodóvásárt (minden hónap első vasárnapját) megelőző csütörtökökön rendezik.

A pécsi országos állat- és kirakodóvásár vásárnaptára

Minden hónap első vasárnapja, függetlenül a húsvéttól, és a mindenszentek napjától:

január 4.

február 1.

március 1.

április 5.

május 3.

június 7.

július 5.

augusztus 2.

szeptember 6.

október 4.

november 1.

december 6.

Ezeken a dátumokon kívül, ahogy már korábban jeleztük, zsibvásár, autóvásár és kirakodóvásár minden vasárnap van!

A pécsi régiségvásár vásárnaptára

január 8. és 29.

február 29.

április 2. és 30.

június 4.

július 2. és 30.

szeptember 3.

október 1. és 29.

december 3.

A pécsi kirakodóvásár nyitvatartása

A nyitvatartási idő a következőképpen alakul a pécsi Vásártéren:

Hétfő – szombat: 8.00–18.00 (október–március)

Hétfő – szombat: 8.00–19.00 (április–szeptember)

Mázsaházi kapu: 7.00–16.00

Vasárnap: 5.00-14.00

A vasárnapi vásárok reggel 5-től 12 óráig tartanak hivatalosan.

Pécs vásár helyszíne, a pécsi vásártér elhelyezkedése

A pécsi Vásártér a Megyeri út mellett, a 24010. helyrajzi szám alatt található. Térképen is mutatjuk, hogy a vásár Pécs területén belül hol helyezkedik el:

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Vásártér összterülete közel 125 ezer m2. A vásár területén közel 50 db hulladéktárolót helyeztek el: a kommunális hulladéktárolók mellet további 2 db szelektív gyűjtő és 1 db komposztáló tároló került kihelyezésre.

A Vásártér dél-nyugati részén a Régiségvásár és az Autós-zsibvásár között 7 db női és 7 db férfi mellékhelyiség került kialakításra, ezek egyszeri használatának díja 200 Ft/fő/alkalom. A mellékhelyiség mellett 3 db ivókút található, ezek használata ingyenes. További vízvételezési pont található a Móra Ferenc útnál a zöldség-gyümölcs részlegnél, valamint egy további vízvevő pont az autókereskedéseknél található őrbódé mögött.

Mennyibe kerül a parkolás?

Amennyiben gépkocsival szeretne valaki bemenni a Vásártér területére, mind az árusoknak, mind a vevőknek bruttó 600 Ft a napi parkolási díj utolsó friss információink szerint. A Vásártér területén kívül az adott hely parkolási szabályai és díjai érvényesek.

Mit és hogyan árusítanak a pécsi vásárban?

Havi egyszer haszonállatokat, illetve minden vasárnap kisállotot*, autót, zöldséget-gyümölcsöt és mindenféle más árucikkeket és termékeket is árusítanak. Magánszemélyként használt cikkeket (ruhát, iparcikket) lehet árulni, a PVH Zrt. munkatársai a vásár alatt felkeresik a napijeggyel árusítókat, így helyben, a kollégáknál, készpénzben tudják kiegyenlíteni a bérlés díját.

Amennyiben valaki magánszemélyként helybiztosítást köt, 1.000 Ft/m/hónapnapi plusz napi helypénz fizetéssel területtől függően árusíthat.

Vállalkozóként a tevékenységi körének megfelelően árusíthat termékeket a vállalkozó az 55/2009. sz. kormányrendelet és a PVH Zrt. saját szabályzatának megfelelően. Vállalkozóként két módon lehet a vásár területén kereskedelmi tevékenységet folytatni. Ha valaki rendszeresen kíván árulni érdemes helybérleti szerződést kötni, amellyel kedvezményes áron tudja rendezni az árusítóhely bérleti díjat minden negyedév elején. Amennyiben csak időszakosan szeretne valaki árulni, lehetőség van külön helyfoglalás nélkül napi helypénzfizetéssel is helyet bérelni.

Lehetőség van a Vásártér hangosbemondóján keresztül hirdetni, egy előre leadott szöveg vagy spot lejátszására, ez ügyben az Ügyfélszolgálati Irodánkat a Mázsaháznál érdemes keresni. A díj bruttó 1270 Ft/bemondás.