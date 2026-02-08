Mikor lesz vásár Ónod mellett? Itt vannak az ónodi vásár 2026-os időpontjai és minden más fontos tudnivaló

A vásár Ónod területén hagyományosan minden hónap első csütörtöki napján kerül megkerendezésre, ez alól csak ritkán van kivétel. Cikkünkben összegyűjtöttük, melyik dátumokat érdemes már most bejelölni a naptárban, illetve minden más fontos tudnivalót is az ónodi vásár kapcsán.

Ónod büszke vásártartási hagyományaira: még 1396. július 9-én adományozott Zsigmond király Ónodnak mezővárosi és vásártartási jogot, ezzel Ónod az egyik legrégebbi vásártartási joggal rendelkező település az országban. A vásározási szokások pedig meg is maradtak, hiszen mai napig minden hónap első csütörtökén - elvétve egy-egy kivétellel - Országos Állat- és Kirakodó Vásár kerül megrendezésre a településen, sok ezres vásározó részvételével.

Az ónodi vásár 2026-os dátumai

Az ónodi vásár hivatalos közösségi média oldalán közzétett információk szerint a korábbi évekhez hasonlóan 2026-ban is minden hónap első csütörtöktökjén tartják az kirakodóvásárt. Kivételt csak a január hónap képezett, amikor 1-jére, újév napjára esett volna a vásár, ezért a második csütörtökön tartották meg azt. Más ünnepnap viszont nem befolyásolja idén a szokásos menetrendet:

január 8. (második csütörtök)

február 5.

március 5.

április 2.

május 7.

június 4.

július 2.

augusztus 6.

szeptember 3.

október 1.

november 5.

december 3.

A hivatalos oldalon közzétett információk alapján már az is tudható, hogy 2027-ben az első ónodi vásár január 7-re fog esni. Itt van az Ónod vásárnaptár 2026-ban érvényes menetrendje:

Forrás: Ónodi Vásár - Hivatalos Oldala (facebook)

Mikor érdemes érkezni?

A vásár a kora hajnali órákban kezdődik és az időjárástól függően 13-14 óráig tart. Ahogy minden vásárba, Ónodra is minél előbb érdemes megérkezni, hogy nagyobb kínálatból válogathassunk, és legyen időnk rendesen szétnézni.

Itt található a vásár Ónod területén belül

Ónod egy bő kétezer fős község Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, 22 kilométerre (délkeletre) Miskolctól. A település Miskolc, Muhi és Nyékládháza irányából is megközelíthető, az ország távolabbi részeiből az M30-as autópályán juthatunk el ide. A vásár Ónod településen szokás szerint a Vásártéren kerül megrendezésre (3551 Ónod, Vásártér), a pontos helyszín látható a térképen:

A vásártér mellett parkoló is található, utolsó friss információink szerint 500 forint volt a parkolás, de ez azóta változhatott. A község honlapján található részletes térképen pedig láthatók a különböző kapuk, a WC-k elhelyezkedése és a vásárterület árucsoportok szerinti felosztása is:

Forrás: Ónod község honlapja

A parkolási rend pedig ezen a tájékoztató ábrán látható részletesen:

Mennyibe kerül az árusítás az ónodi vásárban?

A községi honlapon arról is található információ, hogy alakulnak a vásári és piaci helypénzek. Azt azonban nem tudtuk megállapítani, ezek 2026-ra vonatkozóan is friss információnak minősülnek-e, ezért az aktuális díjszabásról a szervezőnél érdemes érdeklődni (Illés Sándorné, tel.: 46/466-101). Az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák:

Vendéglátás (büfé kocsi helye) --- 1200 Ft/m2

Bútor, faáru --- 500 Ft/m2

Ruhanemű, édesség, használtcikk, zöldség, gyümölcs, termény, takarmány, növény, szárnyas állat, kisállat, hobbiállat, hal valamint sátorból, utánfutóból, talajra helyezett vegyes áruféleségek --- 300 Ft/m2

Nagytestű számos állat:

Szarvasmarha, borjú, szamár, öszvér, bivaly --- 500 Ft/db

Juh, kecske --- 300 Ft/db

Gida, bárány --- 200 Ft/db

Parkolás árusítóknak

Tehergépkocsi --- 800 Ft

Személygépkocsi --- 500 Ft

Pótkocsi --- 400 Ft

Utánfutó --- 400 Ft

Állati erővel vontatott jármű --- 400 Ft

Azt is írták, hogy a vásári napokon közterület használat rendje a vásárra érkezőkre nézve kötelező. A vásárban nem árusítható, tiltott termékek listájáról a 35/1995. (IV.05.) kormányrendelet a vásárokról és a piacokról rendelkezik.

Használt holmik árusításának szabályai

Az üzemeltetőtől száramzó információk szerint, ha a magánszemély ingóságait nem gazdasági tevékenység keretében értékesíti, akkor ebből származó jövedelmét az ingó átruházásból származó szabályok szerint kell megállapítania, és megfizetnie a személyi jövedelemadót (szja). Nem kell ugyanakkor megfizetni az adóévben 200 ezer forintot meg nem haladó ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelem után az adót. Amennyiben az ilyen eladásokból származó bevétel az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot, nem keletkezik adóköteles jövedelem és szja-fizetési kötelezettség. Számla-, nyugtaadási és áfafizetési kötelezettség sem terheli.

Más esetben, ha a magánszemély az ingóságait nem egyéni vállalkozóként ugyan, de gazdasági tevékenység keretében értékesíti, akkor az ingó átruházásából származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint megállapított jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, szja-t és egészségügyi hozzájárulást is köteles fizetni. A gazdasági tevékenység áfaalanyiságot eredményez, így a magánszemélynek adószámmal kell rendelkeznie, számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség terheli, és amennyiben nem választott alanyi adómentességet, akkor áfafizetési, bevallási kötelezettsége van.

Amennyiben egyéni vállalkozó végez ingó értékesítési tevékenységet, akkor az ebből származó jövedelmét nem az ingó vagyontárgy átruházásának szabályai alapján kell kiszámítania, hanem az általa egyéni vállalkozóként választott adózási módra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítania, és ennek megfelelően kell teljesítenie az adókötelezettségeket. Az egyéni vállalkozó áfa-adóalanynak minősül és a tevékenysége keretében végzett ingó értékesítéshez kapcsolódóan számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség terheli, és amennyiben nem választott alanyi adómentességet, akkor áfafizetési, bevallási kötelezettsége van.

Felhívták a figyelmet, hogy az Ónodi Vásáron rendszeresen jelen vannak az adóhatóság ellenőrei, ezért kérnek minden árust, hogy tájékozódjon az őt érintő adózási szabályokról! Amennyiben egy árusnak nyugtaadási kötelezettsége van, ezt semmiképp sem mulassza el a vásárban sem.