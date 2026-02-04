Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint nagy kihívásokat rejtő a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny kedden bemutatott útvonala
Megrázta magát a tavasz: előbújtak a téltemetők és hóvirágok talán legszebb kertjében
A hír csupán ennyi, de mennyire örülünk neki! Kibújtak az első téltemetők és hóvirágok az ország talán legszebb botanikus kertjében.
A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben már látszik, hogy a természet is készülődik: a tél lassan engedi át a helyét a tavasznak. A kert több pontján élénk sárgán pompáznak a téltemetők, a hóvirágok pedig fehér harangjaikkal hajolnak a föld felé – különösen szép látványt nyújtva a kert idős fái között.
A vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert a közösségi oldalán osztott meg fotókat a szirmokba borult virágokról, miközben a követők is küldtek képeket téltemetőkről és hóvirágokról, bár a legtöbb még bimbós állapotban volt:
Téltemető: az aranyszőnyeg
A téltemető (Eranthis hyemalis) 8–18 cm magas, gumós szárú növény. Virágzás után szeldelt gallérozó levelei még egy ideig díszítenek, magvait hangyák terjesztik, így a növény természetes úton képes szaporodni. Hazánkban elsősorban üde talajú, páradús ligeterdőkben, gyertyános- vagy cseres-tölgyesekben él.
Kirándulás közben a Zemplénben, Bükkben, Pilisben, Balfi- és Pannonhalmi-dombvidéken, Balaton-felvidéken, Zselicben, Külső-Somogyban, a Kis-Alföldön és a Mezőföldön is megcsodálhatjuk. Mérgező, védett faj, gyűjtése tilos.
Le ne szedd a hóvirágot, inkább gyönyörködj benne!
A vácrátóti arborétumban a tavasz másik szimbolikus hírnöke, a hóvirág (Galanthus nivalis) is előbújt már. Gyakran már februárban, a hófoltok közül is kikandikálnak. Ha hóvirágok földalatti hagymából hajtanak ki, két hosszúkás levelet növesztenek, és a szárukon egy virág ül. A virág jellegzetessége a három nagy, hófehér külső lepellevél és a három kisebb belső lepellevél, amelyen zöld foltok vagy rajzolat található.
Bár Európában huszonegy fajuk él a Pireneusoktól a Kaspi-tóig és a Közel-Keletig, Magyarországon hat fajt láthatunk: a kikeleti hóvirágot (Galanthus nivalis), a pompás (G. elwesii), a redőslevelű (G. plicatus), a Voronov-hóvirágot (G. woronowii), ritkábban a karcsú (G. gracilis) és a levantei (G. fosteri) fajt. A kikeleti hóvirág 2005 óta európai természetvédelmi szempontból jelentős faj, egyetlen szál letépését pénzbírság sújtja (természetvédelmi értéke 10 000 Ft). Súlyos tízezreket kockáztat tehát az, aki leszed egy csokor hóvirágot.
Most is nyitva az ország egyik leggazdagabb növénygyűjteménye
A 27 hektáros vácrátóti kertben több ezer növényfaj várja a látogatókat, és egész évben tartogat látnivalót: a korai tavaszi virágoktól a nyári lombsáron át az őszi színekig. A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert 2026‑ban is egész évben fogadja az érdeklődőket: a szabadtéri gyűjtemények március 1. és november 1. között naponta 8:00–18:00 között, míg november 2. és február 28. között 8:00–16:00 között tartanak nyitva. A kert télen is látogatható, kivéve a karácsonyi időszakot (december 24.–január 1.) és a növényvédelmi okokból elrendelt zárvatartásokat.
A belépőjegyek 2026‑ban: felnőtteknek 3 000 Ft, nyugdíjasoknak, pedagógusoknak és diákoknak (26 éves korig) 2 500 Ft, óvodásoknak (3–6 éves korig) 1 000 Ft, míg 3 éves kor alatt ingyenes. Csoportos látogatóknak (legalább 15 fő) kedvezmény is elérhető a helyszínen.
