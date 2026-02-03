Teljesen megbénította a közlekedést a hétfő hajnalban érkező ónos eső Baranya vármegyében. Több helyen jégpáncél alakult ki, buszok akadtak el, balesetek történtek.
Kecskére a káposztát?! Juhnyáj sétált be egy szombathelyi kertészetbe, meglepődtek a tulajok
Különös látvány fogadta tegnap a szombathelyi kertészet munkatársait: egy békésen legelésző juhnyáj tűnt fel az árudában. Nem, nem tematikus program volt, és nem is új ökológiai trend – kameruni juhok szöktek meg valahonnan, és valahogy épp a kertészetben kötöttek ki.
A juhok láthatóan jól érezték magukat az évelők között, a szombathelyi kertészet viszont gyorsan jelezte: ők nem tartanak nyájat, és a növények mellé nem jár automatikusan négylábú fűnyíró sem. A nyáj gazdáját ezért a közösségi médiában kezdték el keresni, abban bízva, hogy valaki felismeri az elkóborolt állatokat.
A felhívás szerint ha valaki tudja, honnan szöktek meg a kameruni juhok, jelentkezzen mielőbb – addig pedig a kertészet marad ideiglenes legelő. A történet tanulsága: Szombathelyen most már nem csak virágba borulhat a tavasz, hanem juhokba is:
Fenyő Miklós szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá.
Az Aggteleki Nemzeti Park bejelentése szerint február 16-tól kezdődően legalább két évre bezár a Rákóczi-barlang, a karsztvidék egyik legszebb ékköve.
Íme, dédanyáink titkos varázsköptetője: fillérekből készíthetsz csodaszert a 2026. év gyógynövényéből
Tudtad, hogy 2026-ban az év gyógynövénye a kerti kakukkfű? Nemcsak a konyhában használható, hanem a téli időszakban köhögés és torokfájás ellen is hatékony segítség lehet.
Előbújtak a szegedi medvék Gyertyaszentelőkor: havat kóstoltak, de az ínycsiklandó csemegéket sem hagyták ott – de mit jósol ez a télnek?
A Greenpeace közzétett jelentése szerint súlyos azbesztveszély lehet Magyarországon – játszóterek és közterületek is érintettek. A bozsoki polgármester viszont egészen mást állít.
Egy Észak-Amerikából származó, rendkívül alkalmazkodóképes ragadozó terjedése miatt aggódnak a természetvédők a Dunántúlon.
Medvenyomokra bukkantak Nógrád vármegyében, Cserhátsurány közelében. A település polgármestere óvatosságra figyelmezteti a helyieket és a kirándulókat.
Hol és mikor lesz hídivásár Hortobágy területén? A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is vár: itt van minden információ, amit tudni érdemes
A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is töretlen népszerűségnek örvend: hosszú kocsisorok jelzik, hogy a kirakodó- és népművészeti vásár iránti érdeklődés minden évben nagy. Nézzük is,...
Mikor és hol lesz a Mihály napi vásár Debrecen területén? Nem marad el a Mihály napi vásár 2026-ban sem - Itt van minden fontos tudnivaló, program egy helyen
A Mihály napi vásár 2026-os időpontja azért lehet kérdés, mert amíg korábban évente két vásárt rendezett Debrecen, már tavaly is csak a Debreceni Tavaszi Nagyvásárt...
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt,
Zala vármegye egyes vidékein még most is megsütik a fumu nevű kalácsot a gyermekágyas anyáknak, családtagjainak – és ez csak egy a régi magyar gyermekváró...
Luxuspazarlás a Balaton-parton: érthetetlen, miért is áll évek óta üresen ez az egykori BM-üdülő + Fotók
Az egykori BM-üdülő évek óta üresen áll a Balaton partján. A kommentek szerint hosszú évek óta nem történt felújítás, miközben az épület falai között igazi...
Íme, 10+1 legjobb belföldi nyaralóhely Magyarországon, amelyeket érdemes már most felírni a 2026-os terveid közé!
Váratlan vendég Siófokon: riadt kis vadállat kuporgott egy családi ház udvarán – mutatjuk, mi lett vele
Siófok-Kilitin Rolandék kertjébe egy nem mindennapi vendég keveredett.Ijedten az autójuk alatt kuporgott ez a tüneményes kis vidra.
Kihirdették a 2026-os Balaton-átúszás tervezett időpontját: a szervezők tájékoztatása szerint a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. július 18-án, szombaton rendezik meg.
Megdöbbentő látvány fogadta Egyházashetye határában azokat, akik arra jártak: több, egymásra dobott döglött disznót fotózott le egy olvasó, a tetemek egy kuka mellett hevertek.
Bakancslistás téli varázslat hazánk egyik legszebb vizes élőhelyén: sétálj rigók és vörösbegyek között!
Ha szeretnéd testközelből látni a téli madárvilágot, ne hagyd ki a január 31-i Dinnyési-fertői madárles túrát.
Újra felbukkant a börzsönyi vadmacska: a ritka ragadozót kameracsapdák rögzítették, ahogy nappal portyázik és jelöli a területét.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!