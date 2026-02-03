Kecskére a káposztát?! Juhnyáj sétált be egy szombathelyi kertészetbe, meglepődtek a tulajok

Különös látvány fogadta tegnap a szombathelyi kertészet munkatársait: egy békésen legelésző juhnyáj tűnt fel az árudában. Nem, nem tematikus program volt, és nem is új ökológiai trend – kameruni juhok szöktek meg valahonnan, és valahogy épp a kertészetben kötöttek ki.

A juhok láthatóan jól érezték magukat az évelők között, a szombathelyi kertészet viszont gyorsan jelezte: ők nem tartanak nyájat, és a növények mellé nem jár automatikusan négylábú fűnyíró sem. A nyáj gazdáját ezért a közösségi médiában kezdték el keresni, abban bízva, hogy valaki felismeri az elkóborolt állatokat.

A felhívás szerint ha valaki tudja, honnan szöktek meg a kameruni juhok, jelentkezzen mielőbb – addig pedig a kertészet marad ideiglenes legelő. A történet tanulsága: Szombathelyen most már nem csak virágba borulhat a tavasz, hanem juhokba is: