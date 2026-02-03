Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló

A miskolci régiségvásár 2026-os időpontjai már nyilvánosak! Mutatjuk, mikor lesznek vásárok Miskolcon 2026-ban, mikor lesz termelői vásár, és minden más fontos tudnivalót a vásárok kapcsán.
A Dél-Alföld egyik legnagyobb kirakodó- és állatvásárja a kisteleki kirakodóvásár, melyek 2026-ban is minden hónap első vasárnapján rendeznek meg. Kistelek vásár népszerűsége idén is töretlen, az ország minden szegletéből érkeznek ide árusok, és akár vásárlók is. Cikkünkben összegyűjtöttük a kisteleki vásár időpontjait minden hónapra, mutatjuk a helyszínt és minden egyéb tudnivalót is.
A vásár Kistelek Városi Önkormányzata szervezésében valósul meg. A vásározók biztonságára 2026-ban is a kisteleki polgárőrség és a Kisteleki Rendőrkapitányság munkatársai felügyelnek.
A kisteleki vásár 2026-os dátumai és helyszíne
Idén is várhatóan minden hónap első vasárnapján lesz vásár Kistelek területén. A szervezők természetesen változtathatnak ezen, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a közösségi médiában, hogy megtartják-e a vásárt (pl. extrém időjárás vagy ünnepnapok esetén). Az alábbi dátumokat érdemes beírni a naptárba:
- január 4.
- február 1.
- március 1.
- április 5.
- május 3.
- június 7.
- július 5.
- augusztus 2.
- szeptember 6.
- október 4.
- november 1.
- december 6.
Az árusok már hajnalban elkezdhetnek kipakolni, a nézelődőknek reggel 7-től érdemes érkezniük, és a vásár nagyjából 12 óráig tart. A kisteleki vásár helyszíne 2026-ban is Kistelek város belterületén, az Ipari Park és a vasútállomás közvetlen közelében, a ligetes szabadidőpark területe. A kisteleki vásár helyszínének pontos címe: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 42-44. (főbejárat).
A mintegy 600 m2-en 60 db árusítóhellyel kialakított Kistelek állatvásár helyszíne a kisteleki vásártér mellett, annak a városközponthoz közelebb eső részén került kijelölésre (hrsz. 313/1), külön bejáraton keresztül tudjuk megközelíteni a Rákóczi utca irányából. Itt áll az eladók rendelkezésére az állatok adás-vételéhez és elkülönítéséhez szükséges infrastruktúra.
Mivel a Kistelek vásár jelentős látogatottságú rendezvény, a gépjárművek száma sokszor meghaladja az 1000 darabot is. A vásárba érkezők részére van ingyenes parkolás lehetőség, azonban számoljunk azzal, hogy ha nem az első látogatók között érkezünk, már csak a fizetős parkolás lehetőségeket vehetjük igénybe.
