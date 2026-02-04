2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
1 °C Budapest
A földrengés szeizmikus aktivitását rögzítő szeizmográf.
HelloVidék

Földrengés rázta meg a határ mentét: magyar településeken is észlelték

HelloVidék
2026. február 4. 08:25

Földrengés rázta meg Ausztriát a magyar határ közelében. A földmozgást a határ menti magyar településeken is érzékelhették, sérülésekről vagy jelentős károkról azonban egyelőre nem érkezett bejelentés. 

Rengett a föld Ausztria keleti részén, a magyar határ közelében kedden 16:44-kor. A rengés magnitúdója 3,5 volt, és körülbelül 1,0 kilométeres mélységben pattant ki, ami különösen sekélynek számít — ilyen esetekben a földmozgás intenzívebben érezhető lehet a felszínen - írta a Vaol.hu.

Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rengést az osztrák szeizmológiai mérések szerint a határ menti Burgenland tartomány közelében észlelték. A földmozgást magyar oldalon is érzékelhették a határ közeli településeken, de egyelőre nem érkezett bejelentés sérülésekről vagy jelentős károkról.

A helyi hatóságok és szeizmológiai szolgálatok folyamatosan figyelik a környék szeizmikus aktivitását, de a mostani esemény nagysága alapján nem várható komolyabb utórengés-sorozat.

 
Címlapkép: Getty Images
#katasztrófa #ausztria #határ #magyarország #külföld #veszély #belföld #károk #hellovidék #földrengés #természeti katasztrófa

