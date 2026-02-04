Magyarország a V4-eken belül inkább középszerű teljesítményt nyújt, az uniós átlaghoz képest pedig továbbra is strukturális korlátokkal küzdő, felzárkózó gazdaság.
Földrengés rázta meg a határ mentét: magyar településeken is észlelték
Földrengés rázta meg Ausztriát a magyar határ közelében. A földmozgást a határ menti magyar településeken is érzékelhették, sérülésekről vagy jelentős károkról azonban egyelőre nem érkezett bejelentés.
Rengett a föld Ausztria keleti részén, a magyar határ közelében kedden 16:44-kor. A rengés magnitúdója 3,5 volt, és körülbelül 1,0 kilométeres mélységben pattant ki, ami különösen sekélynek számít — ilyen esetekben a földmozgás intenzívebben érezhető lehet a felszínen - írta a Vaol.hu.
A rengést az osztrák szeizmológiai mérések szerint a határ menti Burgenland tartomány közelében észlelték. A földmozgást magyar oldalon is érzékelhették a határ közeli településeken, de egyelőre nem érkezett bejelentés sérülésekről vagy jelentős károkról.
A helyi hatóságok és szeizmológiai szolgálatok folyamatosan figyelik a környék szeizmikus aktivitását, de a mostani esemény nagysága alapján nem várható komolyabb utórengés-sorozat.
Öt év után végre visszatér az élet a siófoki Galerius Élményfürdőbe: a felújított medencéket már töltik vízzel, a szaunák és a konyha-étterem is elkészült, és...
Fenyő Miklós szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá.
Különös látvány fogadta tegnap a szombathelyi kertészet munkatársait: egy békésen legelésző juhnyáj tűnt fel az árudában.
Teljesen megbénította a közlekedést a hétfő hajnalban érkező ónos eső Baranya vármegyében. Több helyen jégpáncél alakult ki, buszok akadtak el, balesetek történtek.
Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló
Az árusok már hajnalban elkezdhetnek kipakolni, a nézelődőknek reggel 7-től érdemes érkezniük, és a vásár nagyjából 12 óráig tart.
Mikor lesz régiségvásár Miskolcon 2026-ban? Itt a miskolci vásár összes időpontja, minden tudnivaló egy helyen
A miskolci régiségvásár 2026-os időpontjai már nyilvánosak! Mutatjuk, mikor lesznek vásárok Miskolcon 2026-ban, mikor lesz termelői vásár, és minden más fontos tudnivalót a vásárok kapcsán.
Döbbenetes látlelet készült a hazai erdőkről! Tájegységnyi szinten szűnnek meg a természetes élőhelyek: a védett erdők fái az erőművekbe kerülnek.
Az Aggteleki Nemzeti Park bejelentése szerint február 16-tól kezdődően legalább két évre bezár a Rákóczi-barlang, a karsztvidék egyik legszebb ékköve.
Íme, dédanyáink titkos varázsköptetője: fillérekből készíthetsz csodaszert a 2026. év gyógynövényéből
Tudtad, hogy 2026-ban az év gyógynövénye a kerti kakukkfű? Nemcsak a konyhában használható, hanem a téli időszakban köhögés és torokfájás ellen is hatékony segítség lehet.
Előbújtak a szegedi medvék Gyertyaszentelőkor: havat kóstoltak, de az ínycsiklandó csemegéket sem hagyták ott – de mit jósol ez a télnek?
A Greenpeace közzétett jelentése szerint súlyos azbesztveszély lehet Magyarországon – játszóterek és közterületek is érintettek. A bozsoki polgármester viszont egészen mást állít.
Egy Észak-Amerikából származó, rendkívül alkalmazkodóképes ragadozó terjedése miatt aggódnak a természetvédők a Dunántúlon.
Medvenyomokra bukkantak Nógrád vármegyében, Cserhátsurány közelében. A település polgármestere óvatosságra figyelmezteti a helyieket és a kirándulókat.
Hol és mikor lesz hídivásár Hortobágy területén? A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is vár: itt van minden információ, amit tudni érdemes
A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is töretlen népszerűségnek örvend: hosszú kocsisorok jelzik, hogy a kirakodó- és népművészeti vásár iránti érdeklődés minden évben nagy. Nézzük is,...
Mikor és hol lesz a Mihály napi vásár Debrecen területén? Nem marad el a Mihály napi vásár 2026-ban sem - Itt van minden fontos tudnivaló, program egy helyen
A Mihály napi vásár 2026-os időpontja azért lehet kérdés, mert amíg korábban évente két vásárt rendezett Debrecen, már tavaly is csak a Debreceni Tavaszi Nagyvásárt...
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
Tippeljetek, 2025-ben hol volt a legveszélyesebb élni Magyarországon: Budapesten, Heves megyében vagy Jászapáti környékén? A HelloVidék most utánajárt,
Zala vármegye egyes vidékein még most is megsütik a fumu nevű kalácsot a gyermekágyas anyáknak, családtagjainak – és ez csak egy a régi magyar gyermekváró...
Luxuspazarlás a Balaton-parton: érthetetlen, miért is áll évek óta üresen ez az egykori BM-üdülő + Fotók
Az egykori BM-üdülő évek óta üresen áll a Balaton partján. A kommentek szerint hosszú évek óta nem történt felújítás, miközben az épület falai között igazi...
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!