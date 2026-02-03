Öt év után végre visszatér az élet a siófoki Galerius Élményfürdőbe: a felújított medencéket már töltik vízzel, a szaunák és a konyha-étterem is elkészült, és...
Ismét lecsapott a Balaton „milliomos orvhorgásza”: újra milliós bírságot kapott a renitens pecás
Nem tanul a leckéből: Cs. G., a Balaton egyik leghírhedtebb orvhorgásza ismét engedély nélkül próbált halat fogni, miközben az elmúlt években már 11,5 millió forintos bírságot és 21 évnyi horgászattól való eltiltást gyűjtött össze. A halőrök most sem kímélték.
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNp Zrt.) közleménye szerint Cs. G.-t 2025. november 4-én Balatonmáriafürdő térségében érték tetten, miközben a horgászat minden formájától eltiltás alatt állt. A Somogy Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság a lehető legmagasabb büntetéssel, kétmillió forintos bírsággal, valamint 24 hónapos horgászattól való eltiltással sújtotta a renitens pecást.
11,5 millió forint és 21 évnyi eltiltás – eddig
Az elmúlt években Cs. G.-re az ismétlődő szabályszegések miatt már összesen 11,5 millió forintnyi halvédelmi bírságot és 252 hónap, azaz 21 évnyi eltiltást róttak ki.
- 2023 áprilisában vonták be állami horgászjegyét, mert a kifogott halakat nem vezette be a fogási naplóba.
- 2023 augusztus és október között ötször kapták el, összesen 5,5 millió forint bírságot és 180 hónapnyi (15 év) eltiltást szabtak ki rá.
- 2024 júniusában Badacsony térségében újra engedély nélkül horgászott, ismét 2 millió forint és 24 hónap eltiltás lett a büntetése.
Mindez nem állította meg Cs. G.-t: 2024. augusztus 5-én Balatonszemesnél kapták rajta, ahol szintén 2 millió forint bírság és újabb 24 hónap eltiltás lett a „jutalma” - írta a Pecaverzum.
Nem fizet, emberi alapjogra hivatkozik
A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal szerint ha a bírságot nem fizeti meg, azt a végrehajtó hatóság végrehajtja. Bár a halvédelmi bírság felső határa 2 millió forint, örökös eltiltás a horgászatból nincs. Cs. G. azonban korábban már kijelentette: a halászat számára alapjog, ezért esze ágában sincs kifizetni a tetemes összeget.
Cs. G. neve a balatoni horgászok körében szinte fogalom: visszaeső, engedély nélküli pecás, aki éveken át sorozatos bírságokat és eltiltásokat gyűjtött össze. A halőrök kitartó munkája ellenére a renitens orvhorgász újra és újra visszatér a partra, így a Balaton vizei továbbra is kihívást jelentenek számára és a hatóságok számára egyaránt.
