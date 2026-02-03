2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Horgászbot, pergető orsó a háttérben móló folyóparton. Napfelkelte. Köd a tó hátterében. Ködös reggel. vad természet. A vidéki kikapcsolódás fogalma. Cikk a horgásznapról.
HelloVidék

Ismét lecsapott a Balaton „milliomos orvhorgásza”: újra milliós bírságot kapott a renitens pecás

HelloVidék
2026. február 3. 15:16

Nem tanul a leckéből: Cs. G., a Balaton egyik leghírhedtebb orvhorgásza ismét engedély nélkül próbált halat fogni, miközben az elmúlt években már 11,5 millió forintos bírságot és 21 évnyi horgászattól való eltiltást gyűjtött össze. A halőrök most sem kímélték.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNp Zrt.) közleménye szerint Cs. G.-t 2025. november 4-én Balatonmáriafürdő térségében érték tetten, miközben a horgászat minden formájától eltiltás alatt állt. A Somogy Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság a lehető legmagasabb büntetéssel, kétmillió forintos bírsággal, valamint 24 hónapos horgászattól való eltiltással sújtotta a renitens pecást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

11,5 millió forint és 21 évnyi eltiltás – eddig

Az elmúlt években Cs. G.-re az ismétlődő szabályszegések miatt már összesen 11,5 millió forintnyi halvédelmi bírságot és 252 hónap, azaz 21 évnyi eltiltást róttak ki.

  • 2023 áprilisában vonták be állami horgászjegyét, mert a kifogott halakat nem vezette be a fogási naplóba.
  • 2023 augusztus és október között ötször kapták el, összesen 5,5 millió forint bírságot és 180 hónapnyi (15 év) eltiltást szabtak ki rá.
  • 2024 júniusában Badacsony térségében újra engedély nélkül horgászott, ismét 2 millió forint és 24 hónap eltiltás lett a büntetése.

Mindez nem állította meg Cs. G.-t: 2024. augusztus 5-én Balatonszemesnél kapták rajta, ahol szintén 2 millió forint bírság és újabb 24 hónap eltiltás lett a „jutalma” - írta a Pecaverzum.

Nem fizet, emberi alapjogra hivatkozik

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal szerint ha a bírságot nem fizeti meg, azt a végrehajtó hatóság végrehajtja. Bár a halvédelmi bírság felső határa 2 millió forint, örökös eltiltás a horgászatból nincs. Cs. G. azonban korábban már kijelentette: a halászat számára alapjog, ezért esze ágában sincs kifizetni a tetemes összeget.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Cs. G. neve a balatoni horgászok körében szinte fogalom: visszaeső, engedély nélküli pecás, aki éveken át sorozatos bírságokat és eltiltásokat gyűjtött össze. A halőrök kitartó munkája ellenére a renitens orvhorgász újra és újra visszatér a partra, így a Balaton vizei továbbra is kihívást jelentenek számára és a hatóságok számára egyaránt.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #bírság #horgászat #végrehajtás #kormányhivatal #horgászengedély #halászat #horgász #hellovidék #veszprém #somogy megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:28
15:16
15:04
14:44
Pénzcentrum
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
2
1 hete
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
3
2 napja
Friss bűntérkép: ezek a legveszélyesebb települések ma Magyarországon – a te lakhelyed is rajta van?
4
5 napja
Riadót fújtak: már a Dunában is megjelent a Rákos-patak hatalmas olajszennyezése
5
2 hete
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:45
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:02
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
Agrárszektor  |  2026. február 3. 15:28
Reagált a Nébih az almabotrányra: itt a hatóság véleménye