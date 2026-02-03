Ismét lecsapott a Balaton „milliomos orvhorgásza”: újra milliós bírságot kapott a renitens pecás

Nem tanul a leckéből: Cs. G., a Balaton egyik leghírhedtebb orvhorgásza ismét engedély nélkül próbált halat fogni, miközben az elmúlt években már 11,5 millió forintos bírságot és 21 évnyi horgászattól való eltiltást gyűjtött össze. A halőrök most sem kímélték.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNp Zrt.) közleménye szerint Cs. G.-t 2025. november 4-én Balatonmáriafürdő térségében érték tetten, miközben a horgászat minden formájától eltiltás alatt állt. A Somogy Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság a lehető legmagasabb büntetéssel, kétmillió forintos bírsággal, valamint 24 hónapos horgászattól való eltiltással sújtotta a renitens pecást.

11,5 millió forint és 21 évnyi eltiltás – eddig

Az elmúlt években Cs. G.-re az ismétlődő szabályszegések miatt már összesen 11,5 millió forintnyi halvédelmi bírságot és 252 hónap, azaz 21 évnyi eltiltást róttak ki.

2023 áprilisában vonták be állami horgászjegyét, mert a kifogott halakat nem vezette be a fogási naplóba.

2023 augusztus és október között ötször kapták el, összesen 5,5 millió forint bírságot és 180 hónapnyi (15 év) eltiltást szabtak ki rá.

2024 júniusában Badacsony térségében újra engedély nélkül horgászott, ismét 2 millió forint és 24 hónap eltiltás lett a büntetése.

Mindez nem állította meg Cs. G.-t: 2024. augusztus 5-én Balatonszemesnél kapták rajta, ahol szintén 2 millió forint bírság és újabb 24 hónap eltiltás lett a „jutalma” - írta a Pecaverzum.

Nem fizet, emberi alapjogra hivatkozik

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal szerint ha a bírságot nem fizeti meg, azt a végrehajtó hatóság végrehajtja. Bár a halvédelmi bírság felső határa 2 millió forint, örökös eltiltás a horgászatból nincs. Cs. G. azonban korábban már kijelentette: a halászat számára alapjog, ezért esze ágában sincs kifizetni a tetemes összeget.

Cs. G. neve a balatoni horgászok körében szinte fogalom: visszaeső, engedély nélküli pecás, aki éveken át sorozatos bírságokat és eltiltásokat gyűjtött össze. A halőrök kitartó munkája ellenére a renitens orvhorgász újra és újra visszatér a partra, így a Balaton vizei továbbra is kihívást jelentenek számára és a hatóságok számára egyaránt.