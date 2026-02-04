16 éve húzódó ügy Szarvason: most kiderült, mi vár Magyarország egyedülálló vízi színházára

Vége a bizonytalanságnak Szarvason! 16 éve húzódó problémát oldottak meg: a Szarvasi Vízi Színház körüli földterület immár teljes egészében az önkormányzat tulajdonába került, így a város kezében van a teljes színházi infrastruktúra.

Tizenhat éve húzódó ügy végére került pont Szarvason: a Szarvasi Vízi Színház alatti terület mostantól teljes egészében az önkormányzat tulajdonába kerül. A probléma megoldását Hodálik Pál polgármester és Dankó Béla országgyűlési képviselő közös erőfeszítéssel érte el, az ingyenes átadásról a polgármester Facebook-videóban számolt be - írta a Beol.hu.

„Szerintem nagyon nagy dolog, hogy Szarvas Város Önkormányzata ingyenesen megkapott két ekkora területet a magyar kormánytól” – hangsúlyozta Hodálik Pál a videóban. A polgármester kiemelte, hogy a Vízi Színház körüli terület korábban nem mindegyik része volt önkormányzati tulajdonban, egyes részek az államhoz tartoztak.

Jártatok már a Szarvasi Vízi Színházban? A Szarvasi Vízi Színház egy különleges, szabadtéri színházi játszóhely Szarvason, a Holt‑Körös partján, amely 2011‑ben nyílt meg és mára a térség egyik kulturális ikonja lett. A színpad cölöpökön áll a víz fölött, az ezer főt is befogadó nézőtér pedig a természet közelségét és a víz látványát egyesíti a színházi élménnyel, ezért egyedülálló Magyarországon.

A nyári szezonban különböző műfajokat — operett, musical, klasszikus és kortárs darabok, koncertek, verses‑zenés estek — visznek színre, amelyeket a Magyar Teátrum és a helyi Cervinus Teátrum közreműködésével láthat a közönség.

A Szarvasi Vízi Színház 2010-ben épült három telekre: a középső terület az önkormányzaté volt, míg a jobbra és balra fekvő kettő az állam tulajdonában. A problémát a polgármester szerint hosszas utánajárás, tárgyalások és Dankó Béla képviselő támogatása oldotta meg, így a teljes terület immár a város közösségéé.

Hodálik Pál hozzátette: „Örülök, hogy ezt a problémát is sikerült rendeznünk, ez a város számára jelentős előrelépés.” A teljes terület önkormányzati tulajdonba kerülésével a Vízi Színház körüli fejlesztések és rendezvények szervezése is egyszerűbbé válik, hosszú távon pedig a város kulturális infrastruktúráját erősíti.