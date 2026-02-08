Mikor lesz a mórahalmi vásár 2026-ban? Itt a nyitvatartás, a vásár Mórahalom területén belüli helyszíne és minden egyéb tudnivaló

Az országos állat- és kirakodó vásár Mórahalom területén 2026-ban is megrendezésre kerül minden hónap harmadik vasárnapján, függetlenül az ünnepnapoktól. Cikkünkben összegyűjtöttünk minden fontos információt a mórahalmi vásár 2026-os időpontjai, nyitvatartása, helyszíne kapcsán.

A mórahalmi vásár nem csak a helyieknek jelentős esemény minden hónapban, hanem távolabbról is érkeznek vásárlók, árusok Mórahalomra. Ha valaki szeret vásárba járni és Mórahalomra utazik kikapcsolódni, a gyógyfürdőzés, vagy tavasszal például a szedd magad-tulipán programok mellett szervezheti úgy, hogy a hónap harmadik vasárnapján a vásárba is eljusson. Érdemes még említeni a mórahalmi búcsút is, mely egy évben csak egyszer van, és szintén jelentős vásári rendezvény helyi és régiós szinten is.

A mórahalmi vásár 2026-os dátumai, friss vásárnaptár

Mórahalom vásár üzemeltetője és rendezője a Móraép Nonprofit Közhasznú Kft., az önkormányzat honlapján közzétettek szerint az alábbi időpontban rendeznek vásárt 2026-ban:

2026. január 18.

2026. február 15.

2026. március 15.

2026. április 19.

2026. május 17.

2026. június 21.

2026. július 19.

2026. augusztus 16.

2026. szeptember 20.

2026. október 18.

2026. november 15.

2026. december 20.

A mórahalmi búcsú június 7-én lesz 2026-ban.

Minden hónap harmadik vasárnapján 6-tól 14 óráig várják a vásárlókat a mórahalmi vásár szervezői. Kapunyitás, beléptetés megkezdése bérletes és napijegyes árusok részére a hidegebb hónapokban későbbre tolódik:

november, december, január, február hónapokban 4:30-8:00-óra között,

március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október hónapokban 4:00-8:00 óra között.

Bérletesek részére a helyek fenntartása március 1-je és október 31-e közötti időszakban 6:00-ig történik (addig kell elfoglalniuk a helyüket), november 1-je és február 28-a közötti időszakban pedig 7:00-ig tartják fent a helyeket. Ezen időpontot követően nem lehet elfoglalni a helyeket, ezek kiadhatóvá válnak napijegyes helyként.

Mórahalom vásár helyszíne, a mórahalmi vásártér elhelyezkedése

A vásár helyszíne a mórahalmi rendezvény-, és vásártér, mely a Munkácsy Mihály utca és a Szegedi út felől is megközelíthető. A vásár egészen pontosan a Mórahalom, belterület 1726 helyrajzi számú ingatlanon működik:

A szervezők által közzétett térképen látható a vásár pontos területe, illetve azok a kapuk, ahol a bérletes és napijegyes árusok meg tudják közelíteni a kirakodóvásárt. Az üzemeltetők elérhetősége: 06 62 281-055

Forrás: Móraép Kft.

A szervezők a vásártér részletes beosztását is közzétették. Ha szeretnéd megnyitni teljes ablakban kattints a képre (bár a kép minőségén sokat ez sem javít):

Az érvényes vásári bérlettel rendelkező árusok részére a búcsúban történő árusítás díjtalan, külön helyfoglalási díjat nem kell fizetni.

A mórahalmi vásár szabályzata

A vásár Mórahalom területén önkormányzati rendeletben rögzített szabályok szerint működik. A rendelet szerint az állandó vásár minden hónap harmadik vasárnapján kerül megtartásra, ahogy azt már írtuk. A vásár nyitvatartási ideje a vásárló forgalom számára 6.00-tól 14.00-ig tart. A vásárra történő beléptetés az árusok számára márciustól októberig 4:00-8:00-ig, novembertől februárig 4:30-8:00-ig tart - ezt is rögzíti a rendelet.

Az üzemeltetőre és árusokra vonatkozó szabályok

A rendelet főként az árusokra vonatkozó szabályokat és az üzemeltető feladatait szabályozza. Cikkünkben csak a legfontosabb szabályokra térünk ki, aki ennél részletesebben kíváncsi a vonatkozó előírásokra, az olvassa el a Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet szerint a vásár területén kamerafelvétel készül, a napijegy és bérlet megváltásával az árusító ezt tudomásul veszi, ehhez hozzájárul a rendelet szerint. A vásáron folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítő helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A vásár- illetve a piactéren az árusítás előre megváltott bérelt helyen vagy az üzemeltető által kijelölt napijegyes helyen történhet. Azt is írják, hogy a vásár üzemeltetője fenntartja jogát a helyek éves felülvizsgálatára továbbá indokolt esetben sorrendezésre, a helyek korrekciójára.

A mórahalmi vásáron a nem helyhez kötött módon történő árusítás tilos, kivéve a külön engedéllyel rendelkező mozgó-árusokat. Azon árusítók, akik ezt megszegve a meghatározott megváltott helytől eltérő helyen folytatnak árusítást, a vásár területéről azonnali hatállyal kitilthatóak.

A vásárok és piacok ideje alatt az üzemeltető által megbízott rendezők felelősek a vásárokról és a piacokról szóló rendelkezések betartásáért. A vásározók kötelesek a rendezők jogszerű utasításait betartani. Az üzemeltető az árusításra vonatkozó szabályok, valamint a vásár, piac rendjének megszegőit legfeljebb három hónapra a vásár, illetve a piac területéről kitilthatja.

Az árusítóhelyek jellegétől függően a helyhasználat előre megváltott bérletes vagy napi helyhasználat lehet. (A helydíjra részletesebben később térünk ki.) Ha az árus végleg elhagyja a napi helyhasználattal biztosított helyét, ugyanaz a hely másnak is kijelölhető a piac nyitvatartási idejéig. Ha az árus a napijegyet az üzemeltető felszólítására bármilyen okból nem tudja felmutatni, a rendelet mellékletében meghatározott pótdíjjal növelt díjat köteles megfizetni.

Piacon, vásáron, aki a kijelölt helynél nagyobb területet foglal el, a helyhasználati joggal biztosított árusító helyen felüli terület után a napi helyhasználati díj kétszeresét köteles megfizetni.

Tilos a vásártér, piactér közlekedési útjain csoportosulni, az utakat göngyöleggel, áruval eltorlaszolni, a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni. A vásártérre és piactérre a vásár, illetve a piac időtartama alatt csak vásári, illetve piaci tevékenységgel kapcsolatos szállítást végző járművek hajthatnak be.

A helyhasználó árus köteles a szemetet, állati, vagy növényi hulladékot az árusítás ideje alatt is folyamatosan összetakarítani. Az árus az árusító hely elhagyásakor mindenféle apró szemetet kizárólag hulladékgyűjtő zsákba köteles gyűjteni és kizárólag kartondobozok, nagyobb papírhulladék gyűjthetőek az árusító helyen kupacba összerakva. Az üzemeltető az aprószemét összegyűjtésére 2 db hulladékgyűjtő zsákot biztosít térítésmentesen az árus részére, annak a vásár területére történő belépésekor. Az árus a vásár területéről történő távozáskor köteles a rendezők számára a 2 db hulladékgyűjtő zsákot átadni. Azon árussal szemben, aki az árusító helyét maga után nem takarítja össze, az üzemeltető az Önkormányzat felé (az ingatlan tulajdonosa felé) a mindenkor hatályos közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak be nem tartása miatt bejelentést tehet.

Közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszerek árusítása csak asztalról történhet. Romlott, vagy romlásnak indult árut, élelmiszert a vásár, illetve piac területére bevinni tilos!

Bérlet és napijegy árak, parkolási díj

A napijegyet a vásár területére történő belépéskor kell megváltani. Az üzemeltető hatásköre eldönteni azt, hogy a parkolási díjat a parkolást igénybe vevő a parkolóba történő belépéskor vagy távozáskor köteles-e megfizetni. A parkolási díj megfizetésének időpontja (belépéskor vagy távozáskor fizetés) a különböző parkolási helyszínek között eltérő lehet, de parkoló egységenként csak az egyik változat alkalmazható. Az üzemeltető a fizető parkoló területét táblával köteles jelölni.

A napijegy kiszabásának alapja a piacon az elfoglalt terület nagysága és több más körülmény. Az önkormányzati rendelet vonatkozó melléklete részletesen tartalmazza a 2025. január 19. óta érvényes díjszabást a napijegyes, bérletes árudításra, állatárusításra állatfajtánként, a parkolási díjra vonatkozóan, de még a WC- és a közművek használatának díját is tartalmazza. A melléklet itt érhető el.

Az üzemeltető a bérleti jogviszonyt és a fenntartott bérleti helyet azonnali hatállyal megszünteti, amennyiben a bérleti díjat a meghatározott határidőre bérlő nem fizeti meg. Vásár esetében a bérletes helyhasználati díjat tárgyév január 15-ig, két részletben történő fizetés esetén az első részletet tárgyév január 15-ig, a második részletet tárgyév június 30-ig kell megfizetni. Az árusok, akik legkésőbb tárgyév január 15-ig egyösszegben befizetik az éves bérlet helyhasználati díját, 10% kedvezményben részesülnek. A bérletes helyhasználat másra nem ruházható át.