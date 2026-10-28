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Ezermilliárdos spórolásba kezd az állam: fontos bejelentést tett a pénzügyminiszter
Közzétették a kormány 2027 és 2030 közötti időszakra vonatkozó gazdaságpolitikai és költségvetési programját. A tervek szerint az infláció jövőre gyorsulni fog, a költségvetési hiányt az euró bevezetése érdekében 2030-ra 3 százalék alá szorítják, az államadósság mérséklődése viszont elhúzódik, miközben a gazdasági növekedést az állami kiadások lefaragásával tartanák fenn, írja a Portfolio.
A Pénzügyminisztérium középtávú kitekintése alapján a rendezett, kiszámítható pénzügyi helyzet megteremtése a fő cél, amely egyúttal biztosítja a gazdaság újraindítását. A prognózis szerint a fogyasztói árak emelkedése az idei 1,7 százalékról 2027-re 3 százalékra gyorsul.
Bár a csökkenő költségvetési hiány elvileg kedvező pályára állítja az államadósságot, annak leépítése vontatott lesz, hiszen a 2030-ra megcélzott 74,9 százalékos adósságráta még mindig meghaladja a tavalyi, azaz a 2025-ös 74,4 százalékos mutatót.
A hiánypálya szigorú meghatározását egyértelműen az euró bevezetésének terve indokolja, amelynek előfeltétele, hogy a deficitet az évtized végére 3 százalék alá szorítsák. A Pénzügyminisztérium hangsúlyozza, hogy a szükséges költségvetési kiigazítás nem okoz majd gazdasági lassulást.
Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy az idén megtakarított 700 milliárd forinton felül jövőre további 1465 milliárd forintot spórolnak meg az állam működésén: a túlárazott beszerzéseken, az előnytelen szerződéseken, a felesleges presztízsberuházásokon.
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"Elbontjuk a NER-t a gazdaságban: véget vetünk a politikai alapon kiosztott megrendeléseknek és támogatásoknak, és teret nyitunk a tisztességes vállalkozásoknak, amelyek a saját teljesítményükből akarnak boldogulni. A hazahozott 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás pedig úgy fejleszti az utakat, a vasutat, az iskolákat és a kórházakat, hogy közben nem terheli a hazai költségvetést" – tette hozzá a miniszter.
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