A forint péntek délelőtt gyengült az euróval és a dollárral szemben, az euró jegyzése azonban dél körül még a 367-es szint alatt maradt.
Kármán András megszólalt a 93 milliárdos norvég támogatásról: ezeken a területeken jöhetnek fejlesztések
Magyarország és Norvégia megerősítette azt a megállapodást, mely szerint az északi állam közel 93 milliárd forint fejlesztési forrással járul hozzá a hazai fejlesztésekhez a zöld átállás, az egészségügy és a helyi közösségek megerősítésének területén – derült ki a két ország tárcavezetőinek budapesti találkozóját követően, amelyről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
A Kármán András és Jens Stoltenberg norvég pénzügyminiszter közötti kétoldalú tárgyaláson a felek megerősítették a jelentős összegű támogatásról szóló együttműködési megállapodást. A fejlesztési keretből finanszírozott területek mellett a megbeszélésen kiemelt gazdasági témát jelentett a magyar költségvetés helyzete, az euróbevezetés perspektívája, valamint az Európai Unió belső piacának működése is, amelynek az Európai Gazdasági Térségen keresztül Norvégia is ezer szállal részese.
A találkozóra az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódóan került sor. A két ország közötti szoros kapcsolatokat felidézve a tárcavezető hangsúlyozta, hogy az északi állam a régió egyik kulcsfontosságú szövetségese.
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