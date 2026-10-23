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Norvég zászló a városháza épülete előtt Oslóban, Norvégia fővárosában egy napsütéses nyári napon.
Gazdaság

Kármán András megszólalt a 93 milliárdos norvég támogatásról: ezeken a területeken jöhetnek fejlesztések

Pénzcentrum
2026. október 23. 14:48 1 perc

Magyarország és Norvégia megerősítette azt a megállapodást, mely szerint az északi állam közel 93 milliárd forint fejlesztési forrással járul hozzá a hazai fejlesztésekhez a zöld átállás, az egészségügy és a helyi közösségek megerősítésének területén – derült ki a két ország tárcavezetőinek budapesti találkozóját követően, amelyről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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A Kármán András és Jens Stoltenberg norvég pénzügyminiszter közötti kétoldalú tárgyaláson a felek megerősítették a jelentős összegű támogatásról szóló együttműködési megállapodást. A fejlesztési keretből finanszírozott területek mellett a megbeszélésen kiemelt gazdasági témát jelentett a magyar költségvetés helyzete, az euróbevezetés perspektívája, valamint az Európai Unió belső piacának működése is, amelynek az Európai Gazdasági Térségen keresztül Norvégia is ezer szállal részese.

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A találkozóra az 1956-os forradalom 70. évfordulójához kapcsolódóan került sor. A két ország közötti szoros kapcsolatokat felidézve a tárcavezető hangsúlyozta, hogy az északi állam a régió egyik kulcsfontosságú szövetségese. 

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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