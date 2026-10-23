Kármán András megszólalt a 93 milliárdos norvég támogatásról: ezeken a területeken jöhetnek fejlesztések

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Magyarország és Norvégia megerősítette azt a megállapodást, mely szerint az északi állam közel 93 milliárd forint fejlesztési forrással járul hozzá a hazai fejlesztésekhez a zöld átállás, az egészségügy és a helyi közösségek megerősítésének területén – derült ki a két ország tárcavezetőinek budapesti találkozóját követően, amelyről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében.

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