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Gazdaság

Leáldozott a Velencei-tó turizmusának? Sorra húzzák le a rolót a vendéglátósok, így csábítanák vissza a turistákat

Pénzcentrum
2026. október 25. 13:03 4 perc

Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a Velencei-tó környékén működő turisztikai vállalkozások: az elmúlt két-három évben egy helyi vendéglátós becslése szerint 15–20 vendéglátóhely is bezárt, miközben más vállalkozók már a tevékenységük teljes átalakításán gondolkodnak. A problémák hátterében a tó vízhiánya mellett a strandturizmus visszaszorulása és a megváltozott fogyasztói szokások állnak. A Pénzcentrum CashTag című műsorának legújabb adásából az is kiderül, milyen lehetőségeket látnak a helyiek a térség turizmusának fellendítésére.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Velencei-tó évtizedeken keresztül a balatoni nyaralás egyik népszerű alternatívája volt, az elmúlt években azonban egyre komolyabb kihívásokkal szembesülnek a térség turisztikai szereplői. A tó vízhiánya, a strandturizmus visszaesése és a megváltozott fogyasztói szokások miatt számos helyi vállalkozás került nehéz helyzetbe.

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A Pénzcentrum CashTag című műsorának legújabb adásában helyi vállalkozókat kérdeztünk arról, hogyan változott a turizmus helyzete, milyen nehézségekkel küzdenek a vendéglátóhelyek, és milyen fejlesztésekkel lehetne újra vonzóvá tenni a Velencei-tó környékét.

Néhány év alatt közel 20 vendéglátóhely zárt be

A helyi turisztikai szolgáltatók körében a nyári szezon végén felmérés készült, amely a vállalkozások 2019 óta tapasztalt gazdasági nehézségeit és jövőbeli kilátásait vizsgálta. Orova Zita, a Velencei-tavi Térségért Egyesület elnöke szerint a válaszadók 60–70 százaléka még rendelkezik bizonyos pénzügyi tartalékokkal, ugyanakkor sokan már a bezárást fontolgatják, vagy azon gondolkodnak, hogy teljesen más tevékenységbe kezdenek.

„Megdöbbentő számomra, hogy az elmúlt két-három évben csak itt a Velencei-tó környékén mennyi vendéglátóegység zárt be. Ez 15–20 vendéglátóegységet jelent, és most nem a büfékről beszélek elsődlegesen” – fogalmazott az egyik helyi vállalkozó, Bálint György, a Bálint Borárium vezetője.

A felmérés alapján a legsúlyosabb nehézségekkel azok a szolgáltatók küzdenek, amelyek közvetlenül a strandolókra és az egynapos látogatókra építették üzleti modelljüket. Azok a vállalkozások viszont, amelyek más vendégköröket is megszólítottak, vagy időközben módosítottak szolgáltatásaikon, valamivel kedvezőbb eredményeket érhettek el.

A helyi szereplők szerint ugyanakkor a vízhiány önmagában nem magyaráz minden problémát. A fogyasztói szokások is megváltoztak: a vendégek ma már tudatosabban költenek, és egyre fontosabb számukra az ár-érték arány, valamint az, hogy egy vendéglátóhely milyen különleges élményt kínál.

A borturizmus és a kerékpározás jelentheti a kiutat

A vállalkozók szerint a Velencei-tó jövőjét nem lehet kizárólag a strandturizmus helyreállítására alapozni. A térségben számos olyan program és látnivaló található, amely a tó vízállásától függetlenül is vonzhatja a látogatókat.

Az északi parton egyre nagyobb szerepet kaphat a borturizmus, különösen Pázmánd és Nadap környékén. Emellett a gasztronómiai programokban, a kerékpáros kirándulásokban, a túrázásban és más természetközeli élményekben is komoly lehetőséget látnak.

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A cél az lenne, hogy a Velencei-tó ne csupán nyári fürdőhelyként jelenjen meg a turisták fejében, hanem egész évben látogatható úti céllá váljon.

Orova Zita kiemelte, hogy a helyi felmérésben arra is kíváncsiak voltak, milyen támogatások segítenék leginkább a szolgáltatókat. A válaszadók az adókedvezményeket és a munkáltatói kedvezményeket is hasznosnak tartanák, de felmerült egy olyan támogatási rendszer lehetősége is, amely az aszály gazdasági következményeit elszenvedő vállalkozásoknak nyújtana segítséget.

Emellett a térségi marketing megerősítésére és a szolgáltatók együttműködésére is szükség lenne. Ennek érdekében jött létre a Velencei-tavi Térségért Egyesület, amely a kevésbé ismert helyi látnivalók népszerűsítését és a turisztikai vállalkozások összefogását tűzte ki célul.

Új fesztivállal csábítanák vissza a turistákat

A térség turizmusának fellendítésére már konkrét elképzelések is születtek. A helyi szereplők 2027-re egy új összművészeti fesztivál megszervezését tervezik, amely négy települést, Pázmándot, Nadapot, Sukorót és Pákozdot kapcsolná össze.

A kezdeményezéshez részben a Művészetek Völgye sikere szolgál mintaként. A tervezett rendezvény a térség természeti adottságaira, kulturális értékeire és gasztronómiai kínálatára épülne, a helyszíneket pedig a Budapest–Balaton kerékpárút segítségével akár kerékpárral is meg lehetne közelíteni.

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Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás 
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