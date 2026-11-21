Ideiglenesen betiltották a kínai BYD új terepjárójának európai forgalmazását, miután egy holland bíróság megállapította, hogy a modell túlságosan hasonlít a Land Rover Defenderre. A Jaguar Land Rover (JLR) kezdeményezésére hozott ideiglenes intézkedés egészen addig érvényben marad, amíg jogerős ítélet nem születik a szellemi tulajdonjogok esetleges megsértéséről - írja a Telegraph.

A közösségi médiában gyakran csak "Land Rover-imitátorként" emlegetett BYD Ti7 a tervek szerint jövőre, azaz 2027-ben jelent volna meg a brit és a kontinentális európai piacon, a bírósági döntés azonban még a piaci bevezetés előtt megakadályozta az értékesítést. A kínai jármű átszámítva nagyjából 48 ezer fontba kerülne, ami jelentősen, mintegy 24 ezer fonttal alacsonyabb a közel 72 ezer fontról induló Defender alapáránál.

A JLR uniós formatervezési mintaoltalomra és szerzői jogra hivatkozva, valamint tisztességtelen piaci magatartás, pontosabban úgynevezett "szolgalelkű másolás" miatt nyújtott be keresetet. A hágai bíróság kimondta, hogy a BYD által hangsúlyozott tervezési különbségek nem elegendőek a két modell közötti feltűnő vizuális hasonlóság ellensúlyozására. A brit autógyártó a bírósági beadványában arcátlan másolatnak nevezte a járművet, a döntés után pedig hangsúlyozta, hogy továbbra is minden lehetséges eszközzel megvédi szellemi tulajdonát.

A mostani tiltó határozatot egy másik bírósági döntés is megelőzte. Nemrég ugyanis arra kötelezték a JLR-t, hogy semmisítse meg azokat az iratokat, amelyeket egy augusztusi, a BYD elleni hollandiai helyszíni szemle során foglaltak le. A brit gyártó azt próbálta bizonyítani, hogy a kínai cég a technológia visszafejtése céljából darabjaira szedett egy Defendert, ám a bíró szerint a rajtaütés csupán indokolatlan bizonyítékgyűjtési kísérlet volt, a megszerzett dokumentumok pedig nem voltak elengedhetetlenek az eljáráshoz.

A jelenlegi jogi csatározás fontos próbatétele annak, hogyan tudnak fellépni a hagyományos gyártók a nyugati autók kínai másolataival szemben. A közelmúltban több olyan ázsiai modell is felbukkant, amely a formatervezés terén ismert márkákat idéz. Ezekkel azokat a vásárlókat veszik célba, akik a presztízs helyett a felszereltséget és a kedvező árat tartják szem előtt. Ennek egyik ékes példája a Chery által gyártott Jaecoo 7, amelyet sokan csak "temus Range Roverként" emlegetnek, és amely idén már a brit eladási listák élére ugrott. A JLR egyébként komoly tapasztalattal rendelkezik a hasonló jogvitákban, hiszen 2019-ben sikeresen perelte be a Csiangling Motorszt a Range Rover Evoque lemásolása miatt.

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A BYD határozottan vitatja a holland bíróság mostani döntését, és már be is jelentette fellebbezési szándékát. A vállalat szóvivője szerint a Ti7 saját, független fejlesztői munka eredménye, és semmilyen formában nem sérti a JLR jogait, ezért minden jogi lehetőséget megragadnak a tiltó határozat hatályon kívül helyezése érdekében.