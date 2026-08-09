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Hiába a fürdőzési tilalom, kitartanak a turisták a Velencei-tó mellett: így látja a szezont egy helyi büfés
A rendkívüli hőség és az érvényben lévő fürdőzési tilalom teljesen átalakította a Velencei-tó turizmusát idén nyáron. A látogatók elkerülik a nappali forróságot, így a part napközben szinte kiürül, kora estétől viszont ismét megtelik élettel. A fürdőzés helyett a séták, a vacsorák és a vízparti kikapcsolódás kerültek előtérbe - számolt be a Feol.
A helyi vendéglátók tapasztalatai szerint a klasszikus strandszezon ritmusa teljesen felborult. A nagy meleg miatt a déli és kora délutáni órákban alig indulnak útnak az emberek, a fordulat pedig este hat óra körül válik igazán látványossá. Ahogy enyhül a kánikula, egyre többen jelennek meg a parton, a forgalom pedig egészen este tíz óráig erős marad, így a büfék és az éttermek is ekkor telnek meg vendégekkel.
Bár a fürdőzési tilalom alapjaiban írta át az idei szezont, a térség turizmusa egyáltalán nem omlott össze. A látogatók szokásai egyszerűen átrendeződtek, hiszen sokan már nem a csobbanás, hanem a kellemes környezet és a gasztronómiai kínálat miatt választják a tavat.
A napnyugta utáni pezsgés azt mutatja, hogy a Velencei-tó vonzereje megmaradt. Augusztus lévén a nyár hátralévő részében a legnagyobb feladatot a turisztikai szereplők számára az jelenti, hogy továbbra is sikeresen alkalmazkodjanak ehhez a megváltozott, egyértelműen az esti órákra koncentrálódó vendégkörhöz.
Egy korábbi cikkünkben ugyanakkor arról számoltunk be, hogy a Velencei-tónál múlt hétvégén utószezoni hangulat uralkodott: üres strandok és partszakaszok, bezárt büfék, akár egy késő őszi vasárnapon. Egyetlen hatalmas különbséggel, a hőmérő több mint 35 fokot mutatott árnyékban, a tó vízfelülete helyenként több tíz méterre visszahúzódott a parttól, igaz, ahol nem, ott sem volt sok fürdőző a vízben.
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Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
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