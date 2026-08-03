Katasztrofális a helyzet a Velencei-tónál, de a Balatonnál is érik a tragédia: nem csak a vízszint a gond

Mintegy 20 százalékkal esett a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest, a hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte nincs forgalom - jelezte a KISOSZ dél-balatoni csoportjának elnöke vasárnap az MTI-nek, míg a megkérdezett Velencei-tavi vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális.

Makkos Péter, a Kiskereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Érdekképviselete (KISOSZ) dél-balatoni csoportjának elnöke szerint tudomásul kellene venni, hogy "a vizet és napsütést nem lehet aranyárban adni", értve ezalatt egy-egy nyaralás családi költségeit parklódíjakkal, strandbelépőkkel, mosdóárakkal. A visszaeső forgalom, a magas költségek és a munkaerőgondok miatt válságba került sok tóparti vendéglátós, akadtak, akik feladták, illetve már csak hétvégékre nyitnak ki - mutatott rá.

Az érdekképviseleti vezető úgy látja, hogy a diákmunkaprogram túl későn indult be, túl bürokratikus, így kevesebb segítséget jelent a balatoni szolgáltatóknak. Megemlítette, hogy a nagy üzletláncok boltjai hétvégente tele vannak, az "önellátó turizmus" a jellemző, hűtőtáskából étkeznek a strandoló családok.

A KISOSZ területi elnöke beszélt arról is, hogy átalakultak a szokások a klímaváltozás miatt. Sokan már csak délután fürdőznek a forróságban, így át kellene állni a mediterrán nyitvatartási rendre, délután bezárni, estére, éjszakára kinyitni.

Makkos Péter szerint az ingatlanfejlesztőknek busás hasznot hoztak az új apartmanházak, lakóparkok, miközben egyre több helyen okoz gondot a közüzemi fejlesztések elmaradása. Pozitív változást a kerékpárosturizmus "szárnyalásában" lát, örvendetesnek nevezve az azt kiszolgáló szolgáltatók helyzetét.

Az MTI tudósítójának beszámolója szerint a Balaton partján érzékelhető, hogy a tartós hőhullámokra reagáltak a strandfenntartók. A harmadfokú hőségriadó idejére Csopak fizetős strandján a helyi lakosoknak ingyenesé tették a fürdőzést 17 órától. Keszthelyen az egyik strandnál vízminőségi problémák léptek fel, ezért a helyi önkormányzat kedvezményes belépőjegyeket biztosít a Libás Strandon.

Balatongyörökön bevezették az élményjegyet a "csak egy csobbanásra" érkezőknek. A Balaton körül sok az ingyenes fürdőhely és a fizetős strandok is délutáni kedvezményt adnak, illetve zömmel nyitva maradnak és ingyenessé válnak az esti óráktól.

Összességében az alacsony vízállás a továbbra is jó vízminőség mellett nem csökkenti a tó vonzerejét vagy fürdőzési lehetőségeit.

Ezzel szemben a Velencei-tónál ezen a hétvégén utószezoni hangulat uralkodott: üres strandok és partszakaszok, bezárt büfék, akár egy késő őszi vasárnapon. Egyetlen hatalmas különbséggel, a hőmérő több mint 35 fokot mutatott árnyékban, a tó vízfelülete helyenként több tíz méterre visszahúzódott a parttól, igaz, ahol nem, ott sem volt sok fürdőző a vízben.

A nagy hőségben érthetően kevesen használták az egyébként egész évben nagy népszerűségnek örvendő velencei-tavi kerékpárutat, akik mégis kerékpároztak, azt láthatták, ahogy Dinnyés térségében a sűrű nádasban egy munkagép dolgozott.

Ahogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szombaton bejelentette, megkezdődtek a Velencei-tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások, jelenleg a Névtelen-tisztás és a Kis Mihály-tisztás közötti átjárót mélyítik. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Országos Horgász Szövetség javaslatait figyelembe véve összesen tíz helyszínen mélyítik az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítják a felhalmozódott lágy iszapot, valamint helyreállítják a természetes élőhelyek közötti vízkapcsolatokat.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal július 23-tól fürdőzési tilalmat rendelt el öt velencei-tavi strandon bakteriális szennyezettség miatt, két helyszínen azonban csütörtökön feloldották a tilalmat, ennek ellenére sem az Agárdi Park Strand Kempingen, sem a Tini Strandon nem voltak sokkal többen, mint a Velence Északi Strandon, a Velence Korzó és Szabadstrandon vagy a Velence Resort & Spa Strandon, ahol még életben van a tilalom. Pedig a Park Strandon újranyitási kedvezménnyel várták a vendégeket: a belépőjegyek 50 százalékos kedvezménnyel voltak megvásárolhatók, 14 éves kor alatt a belépés ingyenes volt.

A jelenleg szabad partszakaszként üzemelő Napsugár Strandon a fürdőzés továbbra sem megengedett, ennek megfelelően egyetlen ember tartózkodott a parton, aki helyi lakosként rendszeresen lejár a tóra. Mint elmondta, ezúttal is inkább csak szemrevételezni érkezett, bár elmondása szerint térdig bemerészkedett a vízbe, igaz, ehhez most jóval többet kellett gyalogolnia, mint korábban. Elmondása szerint a víz kellemesen hűsít és nagy tömegű halpusztulást sem tapasztalt idén, amit furcsának nevezett, mert a korábbi években ennél jóval magasabb vízállás mellett is rendre előfordult ilyesmi.

A tavat övező nagy csendet csak a Strandkézilabda-központban rendezett bajnokság döntőjéről érkező zaj törte meg, egyedül itt volt tapasztalható a zsúfolt nyári hétvégéket idéző tömeg.

A TóParty Strand és Kemping egységesen 500 forintos közüzem-használati díjért látogatható, azonban ez sem igazán hozta meg a strandolók kedvét: a vízben alig volt ember, pedig a part környéki utcákban parkoló autók alapján a nyaralótulajdonosok jelentős része helyben töltötte a hétvégét.

A büfék többsége zárva tart, amelyek fogadnak vendégeket, azoknál sem álltak sorok. A vendéglátósok mindegyike arra panaszkodott, hogy a tó állapota miatt az idei esztendő forgalma katasztrofális, jellemzően csak a lelkesedésük és optimizmusuk az, ami miatt még nyitva tartanak.