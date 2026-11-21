Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/47. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az európai szuperlottó főnyereményét!
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
Lezajlott az Ötöslottó 2026/47. heti nyerőszámainak sorsolása, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Lássuk, elvitte-e valaki a 620 millió forintos főnyereményt!
Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 47. heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 47. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
18; 27; 57; 72; 85
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötöslottón, így a 48. héten 780 millió forintért játszhatnak majd a szerencsevadászok.
További nyeremények az Ötöslottón a 47. héten 2026-ban:
- 4 találat: egyenként 2 269 370 Ft
- 3 találat: egyenként 28 575 Ft
- 2 találat: egyenként 3 815 Ft
Jokerszám: 940808
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren. A következő, 48. heti sorsolán így 75 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
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Címlapfotó: Mónus Márton, MTI/MTVA
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