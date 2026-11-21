Lengyelország a NATO támogatásának növelését kezdeményezte, miután pénteken több orosz rakéta és egy drón is megsértette az ország légterét egy Ukrajna elleni nagyszabású támadás során. Varsó szerint nem véletlen balesetről, hanem szándékos orosz provokációról van szó, amely összefüggésben állhat egy jelenleg zajló nemzetközi hadgyakorlattal.

Ireneusz Nowak vezérőrnagy, a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoka közölte, hogy az Ukrajnát érő légicsapások idején egy orosz manőverező robotrepülőgép csapódott be Lengyelország délkeleti részén. Emellett egy másik rakéta, valamint egy sugárhajtású drón is berepült a lengyel légtérbe.

Az esetre reagálva az éjszaka folyamán lengyel F-16-os és svéd Gripen vadászgépeket, egy Saab felderítő repülőgépet, valamint egy holland légi utántöltő gépet is riasztottak, továbbá aktiválták a Patriot légvédelmi rendszereket. A légtérsértés idején Oroszország hatalmas támadást indított az ukrán energetikai és logisztikai létesítmények ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatása szerint több mint négyszáz csapásmérő drónt és száztíz rakétát vetettek be.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter újabb orosz provokációnak minősítette a történteket, és hivatalosan is további támogatást kért az észak-atlanti szövetségtől. A tárcavezető pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy kezdeményezni fogja a NATO főtitkáránál további erők és eszközök átvezénylését az "Eastern Sentry" (Keleti Őrszem) művelet megerősítésére. Ezt a missziót még tavaly, 2025-ben indították el a keleti szárny elrettentő erejének és légvédelmének növelésére, miután korábban példátlan mennyiségű orosz drón sértette meg a lengyel határt. A miniszter hangsúlyozta, hogy bár jelenleg is állomásoznak az országban szövetséges – például cseh – katonák, a kialakult helyzetben még nagyobb nemzetközi jelenlétre van szükség.

Míg Donald Trump amerikai elnök csütörtökön úgy fogalmazott, hogy az oroszok csupán tévedésből juttattak drónokat és "néhány kis rakétát" lengyel területre, a varsói vezetés határozottan elutasítja a véletlen lehetőségét. Kosiniak-Kamysz szerint az incidens időzítése szorosan összefügg azzal, hogy Lengyelországban éppen most zajlik a "tettre készek koalíciójának" első, tizenegy nemzet szárazföldi, tengeri és légi erőit felvonultató hadgyakorlata.

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A hétvégén záruló, délkelet-lengyelországi "Koalicja" gyakorlatra ráadásul éppen pénteken érkeztek meg Franciaország, az Egyesült Királyság és a balti államok védelmi miniszterei. Donald Tusk lengyel miniszterelnök a védelmi miniszter értékelésével egyetértve kijelentette, hogy senki sem tekintheti ártatlan véletlennek az időzítést. A kormányfő egyúttal bejelentette, hogy az incidens nyomán Mark Rutte NATO-főtitkár szombaton Varsóba látogat.