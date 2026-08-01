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Agárd, 2026. július 22.A drónnal készült felvételen a Velencei-tó partszakasza Agárdnál 2026. július 22-én. A tó vízállása ezen a napon 36 centiméterre csökkent az agárdi vízmércénél.MTI/Vasvári Tamás
Gazdaság

Hatalmas bejelentés érkezett a Velencei-tóról: óriási mentőakció veszi kezdetét

Pénzcentrum
2026. augusztus 1. 14:33

Megkezdődnek a Velencei-tó élőhelyeinek megóvását szolgáló beavatkozások, amelyek célja a vízterek közötti természetes kapcsolat helyreállítása. A munkálatok tíz helyszínt érintenek, elsőként a Dinnyés térségében indulnak el. A szakemberek csatornákat mélyítenek, eltávolítják a felhalmozódott iszapot, és javítják a víz áramlását. A beavatkozásokat természetvédelmi és horgászati szempontok figyelembevételével végzik.

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Megkezdődnek a Velencei-tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások; elsőként szombaton a Dinnyés térségében található Névtelen-tisztás és a Kis Mihály-tisztás közötti átjárót mélyítik - jelentette be az élő környezetért felelős miniszter Facebook-oldalán szombaton.

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Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok tíz helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása.

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