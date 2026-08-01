A kormány szerint kritikus az energiahelyzet, ezért új korlátozási rendet vezetnek be és takarékosságot kérnek.
Hatalmas bejelentés érkezett a Velencei-tóról: óriási mentőakció veszi kezdetét
Megkezdődnek a Velencei-tó élőhelyeinek megóvását szolgáló beavatkozások, amelyek célja a vízterek közötti természetes kapcsolat helyreállítása. A munkálatok tíz helyszínt érintenek, elsőként a Dinnyés térségében indulnak el. A szakemberek csatornákat mélyítenek, eltávolítják a felhalmozódott iszapot, és javítják a víz áramlását. A beavatkozásokat természetvédelmi és horgászati szempontok figyelembevételével végzik.
Megkezdődnek a Velencei-tó vízterei közötti kapcsolat fenntartását szolgáló élőhelyvédelmi beavatkozások; elsőként szombaton a Dinnyés térségében található Névtelen-tisztás és a Kis Mihály-tisztás közötti átjárót mélyítik - jelentette be az élő környezetért felelős miniszter Facebook-oldalán szombaton.
Gajdos László tájékoztatása szerint a kezdődő munkálatok tíz helyszínt érintenek, céljuk az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás és a természetes élőhelyek közötti kapcsolat helyreállítása.
Hétfőn egy természetvédelmi területeken és tavakon alkalmazott kétéltű munkagép is megkezdi a munkát.
A vízügyi igazgatóság a műszaki felmérések mellett figyelembe vette a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi szempontjait, valamint a Magyar Országos Horgász Szövetség javaslatait - írta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a munkálatok a legszükségesebb helyszíneket érintik, és a lehető legkisebb mértékű beavatkozással kell, hogy járjanak.
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