Nem értek véget a gondok Paksnál: az áruszállítást is megbénította a Duna rekordalacsony vízállása

Továbbra is rekordalacsony a Duna vízállása Paksnál, ahol a nyáron megépített fenékküszöb több mint 60 centiméterrel emeli meg a vízszintet, biztosítva az atomerőmű zavartalan működését. A vízhiány és az augusztus közepe óta tartó hajózási zárlat ugyanakkor súlyos fennakadásokat okoz az áruszállításban: eddig mintegy másfél millió tonna, azaz 60 ezer kamionnyi áru szállítása hiúsult meg.

Rekordalacsony vízállást mérnek a Dunán Pakson, miközben Budapesten, a Margitsziget közelében is hatalmas területek kerültek szárazra a folyó medréből – számolt be az RTL Híradó. Az alacsony vízállás augusztus elején már komoly problémákat okozott az erőműnél: a négy blokkból hármat teljesen le kellett állítani, a negyedik pedig csak csökkentett kapacitással üzemelhetett. Az időközben megépített fenékküszöb azonban jelentősen javított a helyzeten. Magyar Péter miniszterelnök a minap Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a fenékküszöb több mint 60 centiméterrel emeli meg a paksi vízszintet, enélkül jelenleg is kritikus lenne a helyzet az atomerőműnél.

A munkálatokban a Magyar Honvédség is részt vett. A honvédelmi miniszter korábbi tájékoztatása szerint összesen 979 katona dolgozott a helyszínen, és több mint 22 ezer köbméter kőanyagot építettek be. A feladat végrehajtásához speciális műszaki, vízi és légi katonai képességekre is szükség volt.

Hatalmas veszteségeket okoz a hajózási zárlat

Miközben az atomerőmű vízellátását sikerült biztosítani, a dunai áruszállítás továbbra is súlyos nehézségekkel küzd. A hajóforgalom már a nyár közepén akadozni kezdett az alacsony vízállás miatt, augusztus közepe óta pedig hajózási zárlat van érvényben Paksnál.

Bencsik Attila, a Magyar Hajózási Szövetség alelnöke az RTL Híradónak elmondta, hogy a korlátozások miatt mintegy 1,5 millió tonna áru szállítása hiúsult meg, beleértve az export-, import- és tranzitforgalmat is. „Ez mintegy 60 ezer kamionnak a rakománymennyisége” – fogalmazott.

Az alacsony vízállás hatásai Budapesten is jól láthatók. A Margitsziget közelében ugyan a kisebb motorcsónakok és rendezvényhajók még közlekedhetnek, a Magyar Hajózási Szövetség irodahajója viszont már részben a parton áll.

A helyzet ráadásul rövid távon várhatóan nem javul érdemben. A vízügy előrejelzése szerint a magyarországi folyók vízgyűjtő területein a következő napokban csak kevés csapadék várható, így a Duna vízszintjének jelentősebb emelkedésére egyelőre nincs kilátás.

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor