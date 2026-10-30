Brutális mértékben fogy a magyar lakosság: ha ez így megy tovább, még pár évtized, és kiürül az ország

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Az előzetes adatok szerint 2026 szeptemberében 5893 gyermek született, és 8788 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 4,8, a halálozásoké 1,9, a házasságkötéseké 18%-kal volt alacsonyabb.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 2026 szeptemberében: 5893 gyermek született, 4,8%-kal, 298-cal kevesebb, mint 2025 szeptemberében.

8788 fő vesztette életét, 1,9%-kal, 168-cal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A természetes fogyás a 2025. szeptemberi 2765-tel szemben 2895 fő volt.

5148 pár kötött házasságot, 18%-kal, 1165-tel kevesebb, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 11,3 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,3, a halálozási arányszám pedig 0,2 ezrelékponttal volt alacsonyabb, mint 2025 szeptemberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,2 ezrelékponttal, 3,7 főre nőtt. Ezer lakosra 6,6 házasságkötés jutott, 1,5 ezrelékponttal kevesebb, mint az előző év szeptemberében. 2026. január–szeptemberben: 52 429 gyermek jött világra, 3,5%-kal, 1922-vel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január–márciusban 3,3, május–szeptemberben 4,6%-kal kisebb, míg áprilisban 1,8%-kal nagyobb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban. Ezer 15–49 éves nőre 34,9 élveszületés jutott, 0,5 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, ez egy évvel korábban 1,32 volt.

90 614-en haltak meg, 2,0%-kal, 1876-tal kevesebben az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 6,9, májusban 0,9, szeptemberben 1,9%-kal kevesebben, míg áprilisban 1,7, június–augusztusban 2,3%-kal többen hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.

A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 38 185 fő volt, 0,1%-kal több az előző évi 38 139 főnél.

36 437 pár kötött házasságot, 2,3%-kal, 854-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 20, június–júliusban 6,3%-kal több, míg április–májusban 9,3, augusztus–szeptemberben pedig 15%-kal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos időszakaiban.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési és a halálozási arányszám is 0,2 ezrelékponttal mérséklődött. A természetes fogyás közel azonos volt az egy évvel korábbival. Ezer élveszületésre 3,7 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,4 ezrelékponttal több, mint az előző év azonos időszakában. A házasságkötési arányszám 5,1 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb, mint 2025 január–szeptemberében.

A születések száma négy régióban és a fővárosban csökkent, háromban pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, míg a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Alföldön történt.

A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb Közép-Dunántúlon következett be.

A természetes fogyás mértéke a régiók felében nőtt, míg a másik felében csökkent. A legnagyobb mértékű csökkenés Észak-Magyarországon, míg a legnagyobb mértékű növekedés Budapesten következett be.

A házasságkötések száma két régióban és a fővárosban csökkent, öt régióban pedig nőtt. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, míg a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt. 2025. október és 2026. szeptember között: 70 095 gyermek született, 4,8%-kal, 3498-cal kevesebb a megelőző 12 havinál.

122 317-en haltak meg, számuk 2,9%-kal, 3658-cal kisebb, mint a megelőző 12 hónapban.

45 728 pár kötött házasságot, 0,2%-kal, 70-nel több a megelőző 12 havinál.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési és a halálozási arányszám is 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 4,8 ezrelék volt, közel azonos az egy évvel korábbi azonos időszakival.

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