A 2017 óta népszerű karácsonyi sorsjegypár az év végi ünnepet megelőző időszakban évről-évre a játékosok egyik kedvence.
Megérkeztek az ünnepi édességek az Auchanba: már 150 forintért is vásárolhatunk karácsonyi csemegét
Már elérhető az Auchan áruházainak karácsonyi édességkínálata, amely több mint 500-féle termékkel várja a vásárlókat. A hagyományos kedvencek mellett új, saját márkás és prémium édességek, mentes finomságok és ajándékcsomagok is helyet kaptak a polcokon. 2026 legtrendibb ízei mellett az is újdonság, hogy idén már a belvárosi Auchan Coolboxokból is át lehet venni a finomságokat.
Több mint 500-féle édesség várja azokat, akik a karácsonyi szezonban, vagyis október végétől egészen az ünnepek előtti napokig ellátogatnak az Auchan áruházaiba. Szeletes és táblás termékek, kézműves figurák, függelékek, ajándékcsomagok és kalendáriumok - az ünnepi kínálat jóval túlmutat a karácsony desszertszimbólumain, a hagyományos szaloncukrokon és a mikulásfigurákon, habár az áruházlánc várakozásai szerint idén is ezek lehetnek a karácsony legkapósabb édességei.
2026-ban 149 Ft-tól 15799 Ft-ig terjed az ünnepi desszertek ára: a legkedvezőbb áron a Hamlet karácsonyi botnyalókáját vásárolhatjuk meg, míg a legdrágább termék a Nutella mix Adventi kalendáriuma idén az Auchanban. Habár gyártótól és terméktől függően ez változhat, de az idei árak összességében hasonlóak a tavalyiakhoz, jelentős mértékű drágulással nem kell számolnia annak, aki desszertvadászatra indul.
„Egyre nő az igény a kifejezetten prémium, ajándékozásra szánt termékek iránt. Szezonális termékpalettánkon ugyanúgy helyet kapott a 7 féle saját márkás hazai szaloncukrunk, mint a legismertebb desszertmárkák (Cadbury, Stühmer, Szamos, Szerencsi) válogatott újdonságai.” – mondta Nagy Attila, az Auchan Retail Magyarország működési és értékesítési igazgatója.
A kínálatban idén debütált többek között a Stühmer körtezselés-muskotályos szaloncukra, a Szamos citromos-gyömbéres szaloncukra, de különlegesen színes idén a Cadbury édességek (adventi kalendárium, mikulások, szeletes és táblás csokoládék), valamint a Franciaországból érkező Vendome desszertek (csokoládéfigurák, táblás csokoládék, adventi kalendáriumok) választéka is. A saját márkás termékek között kategóriavezető a 8-féle szaloncukor: gumicukros, zselés, kókuszos, rumos-kakaós, karamellás, pisztáciás, rumos-diós és marcipános.
A karácsonyi különlegességek között megtalálható a szezonális mentes kínálat is, amely BIO, gluténmentes és hozzáadott cukor nélküli csokoládékkal, gluténmentes és hozzáadott cukor nélküli bejglikkel, glutén- és tejmentes panettonékkal, édes és sós teasüteményekkel, glutén-és laktózmentes kekszekkel és tortácskákkal, valamint szaloncukrokkal, adventi kalendáriumokkal, BIO teacsomagokkal és egyéb ajándékcsomagokkal várja a vásárlókat.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A termékek elérhetősége üzletenként eltérhet, de az Auchan minden áruházában tematikus kihelyezések segítik a karácsonyi desszertek közti eligazodást. A Bizalomkártyával rendelkező vásárlóknak további extra kedvezményekkel is készül az áruházlánc.
Az Auchan a karácsonyi termékeket országosan házhoz szállítja, emellett idén már a belvárosi Auchan Coolboxokba is rendelhetjük a desszerteket, ajándékcsomagokat. Azoknak, akik nem személyesen szeretnének bevásárolni, érdemes mielőbb, legkésőbb két héttel az ünnepek előtt leadni rendeléseiket.
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