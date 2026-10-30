Négy ország, négy valuta: a politika megfeledkezhet róla, de a külkereskedelem összetartja a Visegrádi Négyeket

A V4-ként is emlegetett csoport országai ismét közelednek egymáshoz, keresik az együttműködés új lehetőségeit, ami növelné súlyukat, javítaná érdekérvényesítő képességüket, befolyásukat az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban. Gazdaságaik azonban eltérő pályán mozognak – és ezt a vállalatok a finanszírozási költségekben és az árfolyamokban is megérzik. De mi az, ami a nehézségek ellenére szétszakíthatatlan kapocsként működik közöttük? Erre keresi a választ a Pénzcentrum számára írt legfrissebb elemzésében az Akcenta.

A Visegrádi Négyek néhány év után ismét hallatják a hangjukat. A térség vállalatainak életéből azonban a V4 valójában soha nem tűnt el teljesen, Csehországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Magyarországot – ahogyan a múltban, úgy a gyorsan változó jelenben is –szorosan összekapcsolja a kereskedelem, a termelés és az ellátási láncok rendszere. Ugyanakkor az országok gazdasági pályái eltérnek egymástól, nemzeti jegybankjaik (az euróövezeti tag Szlovákia kivételével) különböző problémákkal szembesülnek, és egyre fontosabb szerepet kap az államháztartás helyzete.

Amikor júniusban két év után ismét találkoztak a visegrádi négyek országainak miniszterelnökei, a régió versenyképessége nem csupán egy volt a sok téma közül. Közös nyilatkozatukban elkötelezték magukat a V4 együttműködésének megújítása mellett, a közös érdeklődésre számot tartó területek közé sorolták az energetikát, az európai ipart, a kereskedelmet, az infrastruktúrát és az egységes piac működését.

A vállalatok szempontjából nem kérdés: van értelme a regionális együttműködés erősítésének. A nemzetközi kereskedelmi statisztikák szerint 2025-ben a V4-országok közötti árukereskedelem értéke megközelítette a 138 milliárd eurót, de ezen belül jelentősek az eltérések: az adatok alapján a szlovák és a cseh vállalatok számára a többi V4-ország a legfontosabb kereskedelmi partnerek közé tartozik.

Ha az exportot és az importot együttesen, vagyis a teljes külkereskedelmi forgalmat nézzük, akkor a másik három V4-országgal folytatott kereskedelem aránya országonként így alakult 2025-ben:

Szlovákia: 24,2%

Csehország: 16,5%

Magyarország: 15,7%

Lengyelország: 8,8%

A KSH legfrissebb, 2026. január–augusztusi adatai szerint Magyarország Lengyelországgal, Szlovákiával és Csehországgal bonyolított külkereskedelmi termékforgalmának értéke valamivel több, mint 30,5 milliárd eurót tett ki. Ez a teljes magyar külkereskedelmi termékforgalom mintegy 14,6 százaléka. A behozatal 16,1 százaléka, a kivitel 13,2 százaléka kötődött ehhez a három országhoz. Az összegek az alábbiak szerint alakultak magyar szempontból (milliárd euró):

Ország Behozatal Kivitel Csehország 4,8 4,4 Lengyelország 5,7 5,2 Szlovákia 6 4,6

A vállalatok számára a V4 soha nem szűnt meg létezni. Az ellátási láncok, a beruházások és a kereskedelmi kapcsolatok nem attól függnek, hogy a politikusok éppen milyen intenzíven kommunikálnak egymással. Ami azonban ma jelentősen változik, azok a gazdasági feltételek, amelyek között az egyes országok vállalatai működnek. A különbségek pedig nagyobbak annál, mint amit önmagában a korona, a zloty vagy a forint árfolyamára pillantva látunk

– mondja Jacek Jurczynski, az Akcenta vezérigazgatója.

Eltérő gazdasági történetek a közös kereskedelmi térben

A visegrádi országok közül jelenleg Magyarországon a legmagasabb a jegybanki alapkamat: 5,5 százalék. Csehországban és Lengyelországban egyaránt 3,75 százalékon áll a mutató, Szlovákia euróövezeti tagként az Európai Központi Bank monetáris politikáját követi, így ott az EKB 2,5 százalékos betéti kamata az irányadó. A gazdasági pályák különbözőségét azonban jól mutatja, hogy a magyar és a lengyel jegybank az utóbbi időben csökkentette, míg a cseh nemrégiben emelte az alapkamatot.

Szlovákia hasznos összehasonlítási alap a V4-en belül. A cseh, a lengyel vagy a magyar jegybank a kamatok megváltoztatásával reagálhat a belföldi gazdasági folyamatokra. Szlovákiának nincs ilyen lehetősége. Ez önmagában nem előny és nem is hátrány, azt viszont jelenti, hogy a négy szomszédos gazdaságban működő vállalatok nagyon eltérő finanszírozási feltételekkel szembesülhetnek akkor is, ha ugyanazon a regionális piacon kereskednek

– jegyzi meg Jacek Jurczynski.

A költségvetési hiány tervezésében, kezelésben, illetve az államadósság mértékében is jelentősek az eltérések a V4 országai között.

Hiánycélok, államadósság

Szlovákia nemrég elfogadott 2027-re szóló költségvetési törvényében az idénre tervezettnél magasabb, 4,94 százalékos GDP-arányos hiánycél szerepel. 2026-ra 4,1 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt a szlovák kormány, ami az előrejelzések szerint felmehet 4,37 százalékra. Magyarországon és Lengyelországban ennél magasabb, az előbbinél az ősszel módosított idei költségvetésben 7,5 százalékos hiánycél szerepel, az utóbbinál 7 százalék körül alakulhat a mutató az év végére. A Moody's hitelminősítő szeptember végén egy fokozottal rontott is Lengyelország államadósság-besorolásán a tartósan magas költségvetési hiány és a romló adósságfenntarthatósági mutatók miatt. Magyarországot ősszel vizsgálják a nemzetközi hitelminősítők, az értékelésben komoly szerepe lesz annak, hogy az októberre ígért jövő évi költségvetési tervben mekkora hiánycélt jelöl meg a kormány, és a befektetők bizalmának megőrzése érdekében elkötelezi-e magát az euró bevezetését támogató pálya mellett. A cseh kormány szeptember második felében hagyta jóvá a 2027-es költségvetési tervezetet, amely zsinórban a harmadik éve emeli a hiánycélt, ezúttal 2,8 százalékra, ami – a régióban kivételként– megfelel a maastrichti kritériumoknak.

A visegrádi országok közül jelenleg Magyarország GDP-arányos államadóssága a legmagasabb. Az Eurostat 2026 első negyedéves adatai szerint a magyar államadósság a GDP 77,7 százalékát tette ki. Szlovákiában 62,5 százalék, Lengyelországban 61,6 százalék, míg Csehországban jóval alacsonyabb, 44,1 százalék volt az adósságráta.

A növekedési kilátások is eltérőek a négy országban. Az Európai Bizottság előrejelzése alapján így állnak a V4-ek:

Lengyelország: 3,5%

Magyarország: 1,8%

Csehország: 1,8%

Szlovákia: 0,8%

Az euró egyszerűbbé teszi a regionális kereskedelmet. De milyen áron?

Ezen a ponton ér össze a makrogazdaság a vállalatok mindennapi működésével. Az Akcenta megvizsgálta (anonim módon) ügyfelei V4-országok közötti fizetéseinek adatait a 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tartó időszakban. Az elemzés 34 868, összesen 525,4 millió euró értékű határon átnyúló fizetést foglal magában. Az adatokból egy dolog azonnal szembetűnik: a vállalatok az egymás közötti kereskedelemben nagyon gyakran használják az eurót. A vizsgált fizetések 83,6%-át euróban teljesítették, ezek pedig a teljes érték 75,1%-át tették ki. Az eredmény egy részére Szlovákia euróövezeti tagsága a magyarázat, de a kép így nem teljes: Csehország, Lengyelország és Magyarország – vagyis a három saját fizetőeszközzel rendelkező ország – egymás közötti fizetéseinek értékéből 65,6% jutott az euróra.

Az euró tehát egyértelműen a V4-ek közötti B2B kereskedelem jelentős részének közös eszközévé vált.

Könnyű megérteni, hogy miért. Ugyanaz az árlista több piacon is használható, könnyebben összehasonlíthatók az ajánlatok, és adminisztratív szempontból is egyszerűbb minden. Éppen ez a kényelem rejthet azonban magában egy kockázatot, amit a vállalatok időnként figyelmen kívül hagynak.

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Ha egy magyar, lengyel vagy cseh exportőr a költségei többségét a saját nemzeti valutájában fizeti odahaza, ezeket a kiadásokat valamilyen módon euróra kellett átszámítania az árképzéskor. És itt jönnek a legfontosabb kérdések: Az aktuális árfolyamon? Átlagárfolyamon? A három hónap múlva várható árfolyamon? Beépített tartalékot arra az esetre, ha az árfolyam a számára kedvezőtlen irányba mozdulna?

Az euró jelentősen leegyszerűsíti a kereskedelmet, és egyáltalán nem az a célunk, hogy azt mondjuk a vállalatoknak, ne használják. Az érdekes kérdés más: hogyan alakult ki az általuk fizetett euróár? Ha a beszállító zlotyban, koronában vagy forintban felmerülő költségekből indul ki, valahol alkalmaznia kellett egy árfolyamot. Ha pedig meg akarja védeni az árrését az árfolyammozgásoktól, bizonyos tartalékot is beépíthet az árba. A vevő ezután már csak a végső euróösszeget látja, azt az árfolyamköltséget azonban nem feltétlenül, amely beépült ebbe

– magyarázza Jacek Jurczynski.

A beszerző heteken keresztül tárgyalhat azért, hogy néhány százalékot lefaragjon a termék árából. A pénzügyi részleg optimalizálhatja a finanszírozást vagy a fizetési határidőket. Ha azonban senki nem foglalkozik azzal, hogyan váltja át a beszállító a helyi pénznemben meghatározott árát euróra, a megtakarítás egy része már azelőtt eltűnhet, hogy a számla egyáltalán elkészülne.

Ez nem jelenti azt, hogy minden euróban kiállított számla kedvezőtlen árfolyamot vagy rejtett felárat tartalmaz. Azt viszont igen, hogy éppen ezen a ponton jelentkezhetnek olyan kérdések, amelyeket a mindennapi beszerzési folyamatban gyakran nem fogalmaznak meg.

Milyen árfolyamot használ a beszállító az árképzéskor? Milyen gyakran frissíti az euróban meghatározott árlistáját? Ki viseli az árfolyam esetleges változásának kockázatát a megrendelés és a szállítás között? Ugyanaz-e az ár euróban történő fizetés esetén, mint helyi pénznemben? És előnyösebb lenne-e a vevő számára, ha a devizakonverzió egy részét maga végezné?

Ez már nem árfolyam-spekuláció. Ez egyszerű költségkontroll. Minél nagyobb az ügylet, annál nagyobb a deviza jelentősége.

Az Akcenta saját adatai egy további érdekes jelenségre is rámutatnak

Devizaváltás csupán a vizsgált fizetések 38,5%-ánál történt, érték alapján azonban ezek a tranzakciók a teljes volumen 56,8%-át tették ki. A 100 ezer euró feletti fizetéseknél már a tranzakciók 67,3%-ánál történt devizakonverzió. Az ügylet értékének növekedésével tehát a devizakérdés lényegesen gyakrabban kerül előtérbe.

Egy nagy tranzakciónál már néhány tized százalék is olyan összeget jelent, amellyel érdemes foglalkozni. És szerintünk éppen ezen a ponton változik meg az FX-ről alkotott szemlélet. Nem feltétlenül az a kérdés, hogy ma vegyünk-e eurót, vagy várjunk holnapig. Sokkal fontosabb tudni, hogy a vállalat ténylegesen mennyit fizet a devizaváltásért, mikor végzi el azt, és hogy ellenőrzése alatt tartja-e a teljes folyamatot az ügylet árazásától egészen az ellenérték beérkezéséig vagy a fizetés teljesítéséig

– mondja Jurczynski.

Egy olyan környezetben, ahol a V4-országok monetáris politikája eltérő pályán mozog, ez a részlet még fontosabbá válhat. Lengyelországnak azzal kell foglalkoznia, hogy a magas költségvetési hiány és az ismét növekvő infláció lehetővé teszi-e a monetáris lazítás folytatását. A Cseh Nemzeti Bank ezzel szemben egy további lehetséges kamatemelésről tárgyal. Magyarország a többi országhoz képest magasabban tartja a kamatokat, és a fiskális kilátások javulására vár. Szlovákia az EKB döntéseitől függ. Mindez befolyásolhatja a CZK, a PLN és a HUF euróval szembeni árfolyamát – és ezáltal azokat a számításokat is, amelyekből a vállalatok az áraik meghatározásakor kiindultak.

Mind a négy gazdaság hasonló külső problémákkal néz szembe. A drágább energia, a geopolitikai feszültségek, az európai autóipar átalakulása, Németország hagyományos ipari modelljének gyengülése és a növekvő globális verseny az egész régióra hatással van. Éppen ezért a vállalatok egyre intenzívebben foglalkoznak a termelékenységgel és a költséghatékonysággal. Érdemes tehát azokat a területeket is megvizsgálniuk, amelyeket hosszú időn keresztül csupán a külkereskedelem technikai részének tekintettek.

A devizakockázattal gyakran csak akkor kezdenek foglalkozni, amikor az árfolyam hirtelen elmozdul. Mi azt javasolnánk a vállalatoknak, hogy egy lépéssel korábban vizsgálják meg – már az árképzés és az üzleti kapcsolat kialakítása során. Egy olyan időszakban, amikor a vállalkozások intenzíven keresik, hol érhetnek el további egy-két százalékos hatékonyságjavulást, érdemes lehet ellenőrizni azokat a költségeket is, amelyek eddig az árban rejtve maradtak

– zárja gondolatait Jacek Jurczynski.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert