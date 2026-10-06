Aszódi Attila: súlyos árat fizetnénk, ha nem lenne a paksi fenékküszöb, már rég állna az atomerőmű

Bár a Duna vízhozama október első hétvégéjén újabb negatív rekordot döntött, a paksi atomerőmű hűtővízellátása és működése a fenékküszöbnek köszönhetően továbbra is zavartalan. A beavatkozás nélkül a rendkívüli aszály miatt az összes blokkot le kellett volna állítani, hasonlóan a romániai csernavodai atomerőműhöz, amely az alacsony vízállás miatt jelenleg sem tud termelni - írta a Portfolion megjelent cikkében Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára.

Október 3-án és 4-én a Duna vízhozama eddig nem látott mélypontra, másodpercenként 610 köbméterre esett vissza a paksi szakaszon, ami alulmúlta az augusztus eleji és a szeptember közepi negatív rekordokat is. Augusztus 3-án az akkori rendkívül alacsony vízállás miatt a paksi erőmű nyolc turbinájából mindössze egy tudott üzemelni, így hajszálon múlt a teljes leállás. Ennek elkerülésére az Országos Vízügyi Főigazgatóság a kormány döntése alapján egy vízszintemelő fenékküszöböt épített Paks és Dunaszentbenedek között, amely megállította a vízszint további csökkenését.

A korábbi kormánybiztos szerint a beavatkozás gyors és látványos eredményt hozott. Míg a sodrásban lejjebb fekvő, a duzzasztás által már nem érintett dombori vízmérce adatai szerint a vízállás folyamatosan romlott az elmúlt hónapokban, Pakson sikerült stabilizálni a helyzetet. A fenékküszöb visszaduzzasztó hatása révén a vízkivételi műnél és a városi szakaszon is megemelkedett a vízszint. Ha ez a műtárgy nem épül meg, a paksi vízállás elérhette volna a kritikus, mínusz 160 centiméteres szintet, ami mind szeptember közepén, mind pedig az októberi időszakban elkerülhetetlenné tette volna az atomerőmű összes blokkjának leállítását.

Kimelte, a műszaki megoldásnak köszönhetően a legolcsóbb hazai áramtermelőnek számító paksi atomerőmű stabilan működik, a négy blokkból három jelenleg is maximális teljesítménnyel üzemel, a negyedik pedig csupán a tervezett karbantartás és a fűtőelem-csere miatt áll.

A helyzet súlyosságát és a magyar beavatkozás sikerét jól mutatja a romániai csernavodai atomerőmű esete, amely a Duna alacsony vízállása miatt hetek óta képtelen termelni, és várhatóan egész októberben leállásra kényszerül. Mivel a romániai létesítmény egy mellékágból kapja a hűtővizet, a Fekete-tenger torkolatvidékének összetett földrajzi adottságai és a többszörös leágazások miatt ott egy egyszerű mederzáró műtárggyal nem lehet orvosolni a problémát.

Az augusztus óta visszatérő kisvizes időszakok egyértelműen jelzik, hogy az extrém alacsony vízállás nem csupán átmeneti jelenség. A klímaváltozás miatt egyre gyakrabban előforduló aszályok miatt a Duna vízszintjének tartós biztosítása elengedhetetlen a biztonságos hazai energiaellátás érdekében.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA