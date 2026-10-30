Vegyesen alakult pénteken, a hónap utolsó kereskedési napján a forint árfolyama.
A Magyar Nemzeti Bank új vezetése folytatja a korábbi vezetéshez kapcsolódó visszaélések feltárását
"A sajtóban megjelent, a korábbi jegybanki vezetéshez köthető üzleti érdekeltségek támadása ellenére a jegybank új vezetése folytatja a visszaélések feltárását és a jogszerű működés helyreállítását" - közölte az MNB.
A székházfelújítás ügyében a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt, majd polgári peres eljárást is indított a 27 milliárd forintos áremelés érvénytelenségének megállapítására. A Székház felújítását végző cég munkájával összefüggésben több mint 4700 garanciális hibát tártunk fel.
A jegybank új vezetése folyamatosan vizsgálja és tárja fel azokat az ügyeket, amelyek tekintetében további jogi lépések válhatnak szükségessé.
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