A Magyar Nemzeti Bank új vezetése folytatja a korábbi vezetéshez kapcsolódó visszaélések feltárását

"A sajtóban megjelent, a korábbi jegybanki vezetéshez köthető üzleti érdekeltségek támadása ellenére a jegybank új vezetése folytatja a visszaélések feltárását és a jogszerű működés helyreállítását" - közölte az MNB.

A székházfelújítás ügyében a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt, majd polgári peres eljárást is indított a 27 milliárd forintos áremelés érvénytelenségének megállapítására. A Székház felújítását végző cég munkájával összefüggésben több mint 4700 garanciális hibát tártunk fel.

A jegybank új vezetése folyamatosan vizsgálja és tárja fel azokat az ügyeket, amelyek tekintetében további jogi lépések válhatnak szükségessé.