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Gazdaság

A Magyar Nemzeti Bank új vezetése folytatja a korábbi vezetéshez kapcsolódó visszaélések feltárását

Pénzcentrum
2026. október 30. 21:32 1 perc

"A sajtóban megjelent, a korábbi jegybanki vezetéshez köthető üzleti érdekeltségek támadása ellenére a jegybank új vezetése folytatja a visszaélések feltárását és a jogszerű működés helyreállítását" - közölte az MNB.

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A székházfelújítás ügyében a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt, majd polgári peres eljárást is indított a 27 milliárd forintos áremelés érvénytelenségének megállapítására. A Székház felújítását végző cég munkájával összefüggésben több mint 4700 garanciális hibát tártunk fel.

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A jegybank új vezetése folyamatosan vizsgálja és tárja fel azokat az ügyeket, amelyek tekintetében további jogi lépések válhatnak szükségessé.
Címlapkép: Getty Images
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