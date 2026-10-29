Hatalmas többlettel zárult a szeptember: meglepő fordulat a magyar külkereskedelemben

907 millió eurós többlettel zárta a szeptembert a magyar termék-külkereskedelem, az egyenleg pedig 266 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. A kivitel és a behozatal volumene egyaránt emelkedett, a gépek és szállítóeszközök forgalma pedig jelentősen bővült. Az energiahordozók exportja és importja ugyanakkor visszaesett.

Szeptemberben 907 millió euró volt Magyarország termék-külkereskedelmi többlete, ami 266 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbit – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Az export volumene 4,6 százalékkal, az importé 5,4 százalékkal nőtt 2025 szeptemberéhez képest.

A kivitel értéke 16,2 milliárd eurót, vagyis mintegy 5932 milliárd forintot tett ki, míg a behozatalé 15,3 milliárd euró, átszámítva 5601 milliárd forint volt. Euróban számolva az export értéke 21, az importé 20 százalékkal emelkedett éves összevetésben. A szezonális és munkanaphatással kiigazított adatok szerint a kivitel volumene 1,1 százalékkal haladta meg az augusztusit, az importé viszont 1 százalékkal elmaradt az előző havi szinttől.

Az árufőcsoportok közül a gépek és szállítóeszközök forgalma nőtt a legjelentősebben. Exportjuk volumene 9,9 százalékkal, importjuké pedig 18 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.

Ez az árucsoport adta a teljes exportvolumen-növekedéshez való hozzájárulás legnagyobb részét, 5,7 százalékpontot. A behozatal esetében még jelentősebb volt a hatás, 8,7 százalékponttal járult hozzá a teljes importvolumen változásához.

A feldolgozott termékeknél ezzel szemben eltérően alakult a két irányú forgalom. Az export volumene 0,8 százalékkal emelkedett, az importé viszont 7,2 százalékkal csökkent. A behozatal mérséklődése 2,6 százalékponttal fogta vissza a teljes importvolumen növekedését.

Visszaesett az energiahordozók forgalma

Az energiahordozók exportvolumene 28 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, az importjuk pedig 7,9 százalékkal csökkent. Ez az export és a behozatal teljes volumenének alakulását is fékezte.

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Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek kivitelének volumene 0,3 százalékkal emelkedett, behozataluké pedig 1,8 százalékkal mérséklődött. Ez az árucsoport összességében csak csekély hatást gyakorolt a teljes külkereskedelmi forgalom változására.

A forint árfolyama és az árak is hatással voltak az adatokra

A KSH adatai szerint a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala az exportban 7,7 százalékkal, az importban 5,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. A cserearány 1,7 százalékkal javult, vagyis az exportárak gyorsabban emelkedtek, mint a behozatal árai.

A forint árfolyama az euróhoz képest 6,8 százalékkal, a dollárhoz mérten pedig 5 százalékkal erősödött az összehasonlítás alapjául szolgáló időszakhoz képest. Az év első kilenc hónapjára vonatkozó részletes adatokat ez a közlés nem tartalmazza, így a szeptemberi többletből önmagában még nem lehet következtetni a teljes éves külkereskedelmi egyenleg alakulására.