2026. október 29. csütörtök Nárcisz
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Concept for Nehéz idők, nehéz döntések, Fogyasztás, Élelmiszerek és italok, Kereskedelem, kényelem és vásárlás problémák, amelyek miatt a lakosság világszerte élelmiszert rationál és gyűjtöget a túlélés érdekében.
Gazdaság

Hatalmas többlettel zárult a szeptember: meglepő fordulat a magyar külkereskedelemben

Pénzcentrum
2026. október 29. 08:36 2 perc

907 millió eurós többlettel zárta a szeptembert a magyar termék-külkereskedelem, az egyenleg pedig 266 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. A kivitel és a behozatal volumene egyaránt emelkedett, a gépek és szállítóeszközök forgalma pedig jelentősen bővült. Az energiahordozók exportja és importja ugyanakkor visszaesett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szeptemberben 907 millió euró volt Magyarország termék-külkereskedelmi többlete, ami 266 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbit – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Az export volumene 4,6 százalékkal, az importé 5,4 százalékkal nőtt 2025 szeptemberéhez képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kivitel értéke 16,2 milliárd eurót, vagyis mintegy 5932 milliárd forintot tett ki, míg a behozatalé 15,3 milliárd euró, átszámítva 5601 milliárd forint volt. Euróban számolva az export értéke 21, az importé 20 százalékkal emelkedett éves összevetésben. A szezonális és munkanaphatással kiigazított adatok szerint a kivitel volumene 1,1 százalékkal haladta meg az augusztusit, az importé viszont 1 százalékkal elmaradt az előző havi szinttől.

Az árufőcsoportok közül a gépek és szállítóeszközök forgalma nőtt a legjelentősebben. Exportjuk volumene 9,9 százalékkal, importjuké pedig 18 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest.

Ez az árucsoport adta a teljes exportvolumen-növekedéshez való hozzájárulás legnagyobb részét, 5,7 százalékpontot. A behozatal esetében még jelentősebb volt a hatás, 8,7 százalékponttal járult hozzá a teljes importvolumen változásához.

A feldolgozott termékeknél ezzel szemben eltérően alakult a két irányú forgalom. Az export volumene 0,8 százalékkal emelkedett, az importé viszont 7,2 százalékkal csökkent. A behozatal mérséklődése 2,6 százalékponttal fogta vissza a teljes importvolumen növekedését.

Visszaesett az energiahordozók forgalma

Az energiahordozók exportvolumene 28 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, az importjuk pedig 7,9 százalékkal csökkent. Ez az export és a behozatal teljes volumenének alakulását is fékezte.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek kivitelének volumene 0,3 százalékkal emelkedett, behozataluké pedig 1,8 százalékkal mérséklődött. Ez az árucsoport összességében csak csekély hatást gyakorolt a teljes külkereskedelmi forgalom változására.

A forint árfolyama és az árak is hatással voltak az adatokra

A KSH adatai szerint a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala az exportban 7,7 százalékkal, az importban 5,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. A cserearány 1,7 százalékkal javult, vagyis az exportárak gyorsabban emelkedtek, mint a behozatal árai.

A forint árfolyama az euróhoz képest 6,8 százalékkal, a dollárhoz mérten pedig 5 százalékkal erősödött az összehasonlítás alapjául szolgáló időszakhoz képest. Az év első kilenc hónapjára vonatkozó részletes adatokat ez a közlés nem tartalmazza, így a szeptemberi többletből önmagában még nem lehet következtetni a teljes éves külkereskedelmi egyenleg alakulására.
Címlapkép: Getty Images
#euró #ksh #gazdaság #import #export #dollár #statisztika #külkereskedelem #központi statisztikai hivatal #forint árfolyam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:37
11:28
11:15
10:59
10:34
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 29. 10:34 Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 28. 16:53
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. október 29. 10:08
Megkezdték a bankok a Wekerle Plusz lakáshitelek értékesítését - itt vannak a feltételek
A Raiffeisen Bank megkezdte a Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön iránti kérelmek befogadását. Az új...
Holdblog  |  2026. október 29. 09:46
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy l...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
Összkép  |  2026. október 25. 00:51
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szerv...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 29.
Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss
2026. október 28.
Közel 170 ezer forintot dob a kukába évente egy négyfős magyar család: ez a három élelmiszer végzi a legtöbbször a szemétben
2026. október 28.
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
NAPTÁR
Tovább
2026. október 29. csütörtök
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Fact check: tényleg 91,8 milliárd forintot foglaltak le Matolcsy Györgytől az őrizetbe vételekor?
2
4 napja
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
3
24 órája
Már benyújtották a törvényjavaslatot: teljesen eltörölhetik ezt a kötelező díjat
4
4 napja
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
5
6 napja
Új fűtési támogatásról döntöttek: szigorú feltételekhez kötik, sok háztartás kimaradhat a segítségből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 11:28
Teljes vasárnapi boltzár jön Magyarországon: ne hagyd az utolsó pillanatra a bevásárlást
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 10:01
Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss
Agrárszektor  |  2026. október 29. 10:32
Őrült roham indult ezért a növényért: rengeteg magyar veszi most