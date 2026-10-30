Óriási változás jön a magyar üzletekben, diszkontokban: teljesen új világ köszönt be a Tisza-kormány intézkedései után

A jövő évi költségvetés tervezete alapján a Tisza-kormány fokozatos, óvatosabb piaci lépésekre rendezkedik be a hazai kiskereskedelemben. Bár a szektor fellélegezhet a sokak által bírált árrésstop kivezetése miatt, a közepes méretű – jellemzően magyar tulajdonú – bolthálózatok különadója a háromszorosára nő, ami a külföldi diszkontok további térnyerését és a piac teljes átrendeződését hozhatja el a következő években - írja a G7.

A kormányváltás után egy kiszámíthatóbb, kevesebb mesterséges beavatkozással járó időszak körvonalazódik a kereskedelemben. Szemben a korábbi, gyakran hirtelen és piacrengető döntésekkel – mint a vasárnapi boltzár, az árstopok vagy a kötelező akciózás –, az új vezetés időt kér a szektortól a költségvetési konszolidációhoz. Ennek a fokozatosságnak az első egyértelmű jele az árrésstop megszüntetése, amelyet a hazai termelőktől a boltokig szinte mindenki várt. Mivel a jelenlegi alacsony inflációs környezetben ez vélhetően nem okoz érdemi élelmiszer-drágulást, a kivezetése kockázatmentes és népszerű lépés volt.

A büdzsé emellett szociális alapon rendezi át a közteherviselést, így a vagyonosabbak adóterhei nőnek, miközben az alacsonyabb jövedelműek helyzete javulhat. Ez a kiskereskedelem számára is esélyt jelent, hiszen a szerényebb jövedelmű rétegek a többletbevételüket szinte azonnal elköltik a boltokban. Ugyanakkor a piac fellendülése nem garantált. A 2022–2023-as súlyos infláció annyira megrendítette a fogyasztói bizalmat, hogy hiába nőnek a reálbérek, a kiskereskedelmi forgalom volumene még ma is a 2022. tavaszi szinten stagnál.

A szektor számára a legfájdalmasabb pont a kiskereskedelmi különadó megtartása és átalakítása. Bár a kormányzat célja elvileg a piactorzító elemek megszüntetése, a költségvetés egyelőre nem bírja el ennek a bevételnek az elengedését. A legkellemetlenebb meglepetés a magyar tulajdonú franchise-hálózatokat – például a Coop, a Reál és a CBA bizonyos egységeit – érinti, mivel az évi 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételű boltok adókulcsa 0,15-ról 0,45 százalékra, vagyis a háromszorosára ugrik.

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Míg egy ezermilliárdos forgalmú külföldi óriáslánc esetében az adóteher növekedése elhanyagolható, egy 40 milliárdos árbevételű közepes cég eddigi 58 millió forintos befizetése hirtelen 175 millióra nő. Ezzel lényegében lezárul az a korszak, amelyben a korábbi kormányzat különféle intézkedésekkel próbálta mesterségesen helyzetbe hozni a hazai hálózatokat.

Mivel a magyar vásárlók továbbra is rendkívül árérzékenyek, ezek a boltok nem háríthatják át a terheket a fogyasztói árakban. Választaniuk kell az érdemi innováció, a zsugorodás vagy a bezárás között, hiszen a központi beszerzési és logisztikai rendszereik lemaradása miatt eddig sem tudták felvenni a versenyt a nemzetközi láncokkal.

Mindez a hazai piac látványos átrendeződéséhez vezethet. A magyar láncok esetleges lemorzsolódásával felszabaduló üzlethelyiségek megnyithatják a terjeszkedés útját a külföldi diszkontok előtt, még akkor is, ha a továbbra is érvényben lévő, átláthatatlan plázastop szabályozásán a kormány – a várható másodlagos hatások miatt – egyelőre nem változtat. Szakmai körökben már most arra számítanak, hogy három-öt éven belül a legnagyobb láncok erősorrendje is teljesen átalakulhat, a Tesco esetleges kivonulása vagy a Lidl testvércégének, a Kauflandnak a hazai megjelenése ugyanis évek óta nyílt titokként kering a piacon.

A legkisebb, független boltok helyzete eközben felemás. A különadó nem sújtja őket, és az árrésstop kivezetésével az a hátrányuk is megszűnik, hogy a vásárlók a mesterségesen olcsón tartott alapélelmiszerek miatt a nagyáruházakat választották. Ugyanakkor az agresszíven terjeszkedő diszkontláncok elszívó hatása folyamatos egzisztenciális fenyegetést jelent számukra.

A piac egésze számára az árrésstop utáni időszak a természetes árverseny és a szokásos promóciók visszatérését hozza el. Bár a beszállítókra nehezedő nyomás enyhülhet, és a kisboltok bezárási hulláma lassulhat, a korábbi piactorzító beavatkozások okozta károk kiheverése még hosszú időt vesz igénybe.

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