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Óriási változás jön a magyar üzletekben, diszkontokban: teljesen új világ köszönt be a Tisza-kormány intézkedései után
A jövő évi költségvetés tervezete alapján a Tisza-kormány fokozatos, óvatosabb piaci lépésekre rendezkedik be a hazai kiskereskedelemben. Bár a szektor fellélegezhet a sokak által bírált árrésstop kivezetése miatt, a közepes méretű – jellemzően magyar tulajdonú – bolthálózatok különadója a háromszorosára nő, ami a külföldi diszkontok további térnyerését és a piac teljes átrendeződését hozhatja el a következő években - írja a G7.
A kormányváltás után egy kiszámíthatóbb, kevesebb mesterséges beavatkozással járó időszak körvonalazódik a kereskedelemben. Szemben a korábbi, gyakran hirtelen és piacrengető döntésekkel – mint a vasárnapi boltzár, az árstopok vagy a kötelező akciózás –, az új vezetés időt kér a szektortól a költségvetési konszolidációhoz. Ennek a fokozatosságnak az első egyértelmű jele az árrésstop megszüntetése, amelyet a hazai termelőktől a boltokig szinte mindenki várt. Mivel a jelenlegi alacsony inflációs környezetben ez vélhetően nem okoz érdemi élelmiszer-drágulást, a kivezetése kockázatmentes és népszerű lépés volt.
A büdzsé emellett szociális alapon rendezi át a közteherviselést, így a vagyonosabbak adóterhei nőnek, miközben az alacsonyabb jövedelműek helyzete javulhat. Ez a kiskereskedelem számára is esélyt jelent, hiszen a szerényebb jövedelmű rétegek a többletbevételüket szinte azonnal elköltik a boltokban. Ugyanakkor a piac fellendülése nem garantált. A 2022–2023-as súlyos infláció annyira megrendítette a fogyasztói bizalmat, hogy hiába nőnek a reálbérek, a kiskereskedelmi forgalom volumene még ma is a 2022. tavaszi szinten stagnál.
A szektor számára a legfájdalmasabb pont a kiskereskedelmi különadó megtartása és átalakítása. Bár a kormányzat célja elvileg a piactorzító elemek megszüntetése, a költségvetés egyelőre nem bírja el ennek a bevételnek az elengedését. A legkellemetlenebb meglepetés a magyar tulajdonú franchise-hálózatokat – például a Coop, a Reál és a CBA bizonyos egységeit – érinti, mivel az évi 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételű boltok adókulcsa 0,15-ról 0,45 százalékra, vagyis a háromszorosára ugrik.
Míg egy ezermilliárdos forgalmú külföldi óriáslánc esetében az adóteher növekedése elhanyagolható, egy 40 milliárdos árbevételű közepes cég eddigi 58 millió forintos befizetése hirtelen 175 millióra nő. Ezzel lényegében lezárul az a korszak, amelyben a korábbi kormányzat különféle intézkedésekkel próbálta mesterségesen helyzetbe hozni a hazai hálózatokat.
Mivel a magyar vásárlók továbbra is rendkívül árérzékenyek, ezek a boltok nem háríthatják át a terheket a fogyasztói árakban. Választaniuk kell az érdemi innováció, a zsugorodás vagy a bezárás között, hiszen a központi beszerzési és logisztikai rendszereik lemaradása miatt eddig sem tudták felvenni a versenyt a nemzetközi láncokkal.
Mindez a hazai piac látványos átrendeződéséhez vezethet. A magyar láncok esetleges lemorzsolódásával felszabaduló üzlethelyiségek megnyithatják a terjeszkedés útját a külföldi diszkontok előtt, még akkor is, ha a továbbra is érvényben lévő, átláthatatlan plázastop szabályozásán a kormány – a várható másodlagos hatások miatt – egyelőre nem változtat. Szakmai körökben már most arra számítanak, hogy három-öt éven belül a legnagyobb láncok erősorrendje is teljesen átalakulhat, a Tesco esetleges kivonulása vagy a Lidl testvércégének, a Kauflandnak a hazai megjelenése ugyanis évek óta nyílt titokként kering a piacon.
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A legkisebb, független boltok helyzete eközben felemás. A különadó nem sújtja őket, és az árrésstop kivezetésével az a hátrányuk is megszűnik, hogy a vásárlók a mesterségesen olcsón tartott alapélelmiszerek miatt a nagyáruházakat választották. Ugyanakkor az agresszíven terjeszkedő diszkontláncok elszívó hatása folyamatos egzisztenciális fenyegetést jelent számukra.
A piac egésze számára az árrésstop utáni időszak a természetes árverseny és a szokásos promóciók visszatérését hozza el. Bár a beszállítókra nehezedő nyomás enyhülhet, és a kisboltok bezárási hulláma lassulhat, a korábbi piactorzító beavatkozások okozta károk kiheverése még hosszú időt vesz igénybe.
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