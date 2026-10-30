Minden nyolcadik magyar fizetett már kétszer ugyanazért a termékért: az ok olyan hétköznapi, hogy sokan magukra ismernek

A magyarok 13 százaléka vásárolt újra valamit azért, mert nem találta meg otthon a már meglévőt, a 18–30 éveseknél ez az arány 20 százalék. A magyarok saját becslésük szerint átlagosan napi hét percet fordítanak a munkához, tanuláshoz és ügyintézéshez szükséges tárgyak keresésére, az otthoni keresgélés pedig a hazai válaszadók 38 százalékának egész napi hangulatát befolyásolja, a hiányos tárolási megoldások és a halmozási szokások pedig nemcsak a családi békét kezdik ki, hanem közvetlen pénzügyi veszteséget okoznak a háztartásokban.

Az otthon uralkodó felfordulásnak komoly, mégis gyakran láthatatlan ára van. A kutatás adatai szerint a magyarok 13 százalékával fordult elő az elmúlt egy évben, hogy azért vásárolt meg újra egy terméket, mert a meglévő példányt egyszerűen nem találta meg a lakásban. A felesleges költéseket ráadásul a folyamatos időveszteség tetézi: a magyarok naponta átlagosan 7 percet töltenek a munkához vagy tanuláshoz használt kellékek, és szintén 7 percet a konyhai eszközök keresgélésével. A telefontöltők felkutatása napi 5, míg a kulcsok és pénztárcák megtalálása napi 4 percet rabol el az életünkből.

Ez az állandó kapkodás végül a mentális jóllétünkre is rányomja a bélyegét: a magyar válaszadók 38 százalékánál – a kaotikusabb otthonokban élőknél pedig több mint 60 százalékánál – a reggeli keresgélés az egész napos teljesítményt és hangulatot is negatívan befolyásolja.

A rendetlenség a társasági programokat is felülírhatja: a magyar válaszadók 9 százaléka mondott le otthonon kívüli programot azért, hogy inkább rendet tegyen.

Rejtett vásárlások és generációk közti fogyasztói stratégiák

A tárgyak felhalmozódása mögött sokféle indok húzódhat meg. A magyarok 36 százaléka őriz olyan kábeleket, amelyekhez tartozó elektronikai eszköze már nincs meg. Közel minden ötödik válaszadó, 19 százalék tartogat felszerelést olyan hobbihoz, amelyet sosem kezdett el, és talán nem is fog.

Mögöttes okként a kutatás a mély generációs különbségeket és a nyílt párbeszéd említi: ahelyett, hogy megbeszélnénk a problémát, a magyarok 77 százaléka szó nélkül elrakja a többiek elöl hagyott holmiját, 62 százalékuk pedig „mindenesfiókokat” tart a lakásban a rendetlenség elrejtésére.

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Különösen érdekes, ahogyan a fiatalabb korosztály viszonyul a saját fogyasztásához: míg a Baby Boomer generáció (62–80 évesek) tagjainak mindössze 17 százaléka rejteget vásárlásokat a családja elől, addig a Z generációnál (18–30 évesek) ez az arány eléri a 38 százalékot. A felesleges dolgok felhalmozódásához ráadásul az érzelmi ragaszkodás is hozzájárul: a lakosság 82 százaléka nosztalgiából, 37 százalékuk pedig bűntudatból őrizget olyan dolgokat, amelyeket valójában már nem használ.

Fenntartható megoldások a hatékony otthonért

A szakértők szerint a felesleges kiadások és az időveszteség megelőzhető: a kivezető út átlátható, könnyen használható tárolókban rejlik.

„Az IKEA-nál azon dolgozunk, hogy az otthonunk segítse, ne nehezítse a mindennapi életünket. A rendszerezés nem a tökéletességről szól, hanem olyan egyszerű megoldásokról, amelyek megkönnyítik a mindennapi rutinokat” – mondta Petheő Gergely, a budaörsi IKEA áruház vezetője. „Egy jól kialakított előszobai tároló segíthet abban, hogy munkába indulás előtt könnyebben megtaláljuk a legfontosabb eszközeinket, megelőzve az időveszteséget vagy akár a felesleges újravásárlásokat” – tette hozzá Kiss Daróczy Gözde, a budaörsi IKEA áruház kommunikációs és lakberendezési vezetője