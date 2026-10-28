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Gazdaság

Újabb fordulat az Iparművészeti Múzeum ügyében: 150 millió forintot mozgósított a kormány

Pénzcentrum
2026. október 28. 18:32 2 perc

Megjelent a Magyar Közlönyben az Iparművészeti Múzeum teljes körű rekonstrukciójáról szóló kormányhatározat. A tervek az Üllői úti főépület felújítása mellett a Kinizsi utcai szárny rekonstrukcióját és egy új épületszárny kialakítását is tartalmazzák. Az előkészítésre 150 millió forintot adtak át a Hild Központnak, a múzeumszakmai terv felülvizsgálatának határideje pedig 2027. február 28. A kormány emellett három korábbi, végre nem hajtott határozatot is visszavont.

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A kedd esti Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány egyetért az Iparművészeti Múzeum Üllői úti főépületének teljes körű műemléki rekonstrukciójával. A beruházás része a Kinizsi utcai szárny felújítása, valamint a Hőgyes Endre utcáról nyíló új szárny megépítése is. A projekt kormányzati felelősének a közlekedési és beruházási minisztert jelölték ki. A munkát a tárca által létrehozott projektmenedzser cég, a Hild Központ végzi majd.

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Az állami beruházások központi keretéből 150 millió forintot adtak át a KBM-nak. Az előkészítés és a múzeumszakmai terv felülvizsgálatának határideje 2027. február 28. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek még a hét végéig javaslatot kell tennie az intézmény ideiglenes működtetésének költségeire, valamint gondoskodnia kell a megkezdett bontási munkák folytatásáról és az épület állagvédelméről.

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A kormány egyúttal visszavonta a múzeum komplex szakmai fejlesztéséről szóló 2015-ös, 2017-es és 2020-as határozatokat. Ezek határideje már lejárt, a bennük foglaltakat pedig nem hajtották végre.

Egy másik korábbi döntést is visszavontak: a kormány már nem támogatja a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, valamint gyűjteményeinek Gödöllőre költöztetését. Indoklása szerint az intézmény eredeti szellemiségének megőrzése mellett a takarékos állami feladatellátás szempontjait is figyelembe veszi.
Címlapkép: Getty Images
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