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A letartóztatás sem akadály: jövő héten a parlamentben kérdezhetik Matolcsy Györgyöt
A letartóztatása ellenére is meg kell jelennie Matolcsy Györgynek az MNB-botrányt vizsgáló parlamenti bizottság előtt a 444 által megkérdezett jogász szerint. A testület elnöke, Csőszi Attila továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy november 5-én meghallgassák a volt jegybankelnököt. Petrik Herold Erik ügyvéd szerint az előzetes letartóztatás nem mentesít a parlamenti vizsgálóbizottság előtti megjelenési és nyilatkozattételi kötelezettség alól. A meghallgatáshoz a bizottságnak egyeztetnie kell a nyomozó ügyészséggel és a büntetés-végrehajtással, de a jogász szerint Matolcsynak személyesen kell részt vennie az ülésen.
Csőszi Attila, az MNB-botrányt vizsgáló parlamenti bizottság tiszás elnöke már a volt jegybankelnök őrizetbe vételekor jelezte, hogy a testület nem mond le a november 5-re tervezett meghallgatásról. Matolcsy György még az őrizetbe vétele előtt átvette az idézést, és jelezte, hogy megjelenne a bizottság előtt. Csőszi később a Kossuth rádióban is megerősítette: egyeztetnek az illetékes szervekkel, és továbbra is számítanak arra, hogy a volt jegybankelnök részt vesz az ülésen. A bizottság elnöke szerint a testület munkája az ügyészségi akciók után sem vált okafogyottá, mivel a jegybanki alapítványok körül kialakult céghálózatnak és a lehetséges haszonhúzóknak számos szereplője lehet.
A 444-nek nyilatkozó Petrik Herold Erik ügyvéd szerint az Alaptörvény és az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottság előtti megjelenés és nyilatkozattétel az előzetes letartóztatásban lévő személyekre is kötelező. A meghallgatás időpontjáról a bizottság elnökének egyeztetnie kell a Központi Nyomozó Főügyészséggel és a büntetés-végrehajtással, ez azonban a jogász szerint csupán technikai kérdés. Távmeghallgatásra nincs lehetőség: az idézettnek személyesen kell megjelennie, bár a bizottság engedélyével írásban is benyújthatja a vallomását.
Matolcsy ugyanakkor megtagadhatja a választ azokra a kérdésekre, amelyek megválaszolásával önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. A jogász arra is felhívta a figyelmet, hogy a vizsgálóbizottság előtt tett hamis vallomásnak büntetőjogi következménye lehet: hamis tanúzás miatt a bizottság tagjai, az elnök vagy akár bármely magyar állampolgár feljelentést tehet.
A vizsgálóbizottság augusztusban kezdte meg működését, és már akkor jelezte, hogy Matolcsy Györgyöt, valamint fiát, Matolcsy Ádámot is meg akarja hallgatni. A testület legutóbb október 1-jén ülésezett, akkor Bánki Eriket és Kósa Lajost kérdezték az „elvesztette közvagyonjellegét” törvényről. Mindketten azt állították, hogy nem rendelkeznek érdemi információkkal az ügyről.
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