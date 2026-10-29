Rendkívüli lépést tett a jegybankelnök: csere jön az európai pénzügyi elit élén

Lemond az Európai Központi Bank (EKB) elnöki posztjáról Christine Lagarde – jelentette be António Costa, az Európai Tanács elnöke csütörtökön az X-en. A távozás hátterében politikai okok, vélhetően a jövő évi francia elnökválasztások állnak.

Bár Lagarde mandátuma eredetileg csak jövőre, 2027. október 31-én járt volna le, az idő előtti lemondásáról szóló híresztelések már egy ideje keringtek a sajtóban. A lépés fő mozgatórugója az lehet, hogy Emmanuel Macron francia elnök még a jövő tavasszal esedékes – és az elnöki ciklusának végét jelentő – választások előtt érdemben dönthessen arról, ki vegye át az EKB irányítását az elkövetkező időszakban.

A jegybankelnök 2019 novemberében a Nemzetközi Valutaalap (IMF) éléről érkezett a frankfurti intézményhez. Kinevezése annak idején egy Emmanuel Macron és Angela Merkel korábbi német kancellár közötti politikai alku eredményeként született meg. A megállapodás értelmében Lagarde kapta meg az EKB, Ursula von der Leyen pedig az Európai Bizottság vezetését. A sajtóértesülések szerint a megüresedő elnöki posztra Franciaország a holland Klaas Knotot támogathatja.