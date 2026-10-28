Megmozdult a valutapiac: így áll most a forint az euróval és a dollárral szemben

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Az eurót este hat órakor 367,14 forinton jegyezték a reggel hét órai 367,02 forint után, a dollár jegyzése 329,42 forintra csökkent 330,10 forintról, a svájci franké pedig 397,25 forintra 397,60-ról.

Szerda esti jegyzése alapján a forint 0,1 százalékkal áll gyengébben az október havi kezdésnél az euróval, valamint több mint másfél százalékkal gyengébben a dollár és több mint két és fél százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

Az év eleji kezdéshez képest a forint már veszteségbe csúszott a dollárral szemben, 0,6 százalékkal, de négy és fél százalék nyereséget őriz az euró és közel négy százalékosat a svájci frank ellenében.