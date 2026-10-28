A megállapodás értelmében a magyar kormány ösztönözni fogja az amerikai technológia választását.
Megmozdult a valutapiac: így áll most a forint az euróval és a dollárral szemben
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. Az árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az eurót este hat órakor 367,14 forinton jegyezték a reggel hét órai 367,02 forint után, a dollár jegyzése 329,42 forintra csökkent 330,10 forintról, a svájci franké pedig 397,25 forintra 397,60-ról.
Szerda esti jegyzése alapján a forint 0,1 százalékkal áll gyengébben az október havi kezdésnél az euróval, valamint több mint másfél százalékkal gyengébben a dollár és több mint két és fél százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.
Az év eleji kezdéshez képest a forint már veszteségbe csúszott a dollárral szemben, 0,6 százalékkal, de négy és fél százalék nyereséget őriz az euró és közel négy százalékosat a svájci frank ellenében.
Újabb lépés jöhet az Iparművészeti Múzeum felújításában: 150 millió forintot különítettek el az előkészítésre.
Újabb 100 millió forintos bírságot kapott az iváncsai akkugyár, amely két évig állami támogatást sem kaphat.
December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
Újabb lépés történt december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása ügyében. A változás a ledolgozós szombatot is érintheti.
Januártól visszatér a reklámadó: 500 millió forintos bevételig nem kell fizetni, a legnagyobb szereplőkre viszont 7,5 százalékos kulcs vár.
Gyökeresen átalakítaná a magyar gazdaság működését a kormány a következő években.
Több mint 900 ezer vállalkozást érinthet a változás, a kamarai regisztráció azonban továbbra is kötelező marad.
A tervek szerint az infláció jövőre gyorsulni fog, a költségvetési hiányt pedig az euró bevezetése érdekében 2030-ra 3 százalék alá szorítják.
Évi közel egymilliárd forintot kapott az Eurotrans Alapítvány, de a jövőben már csak a külképviseletek intézhetik a honosítást.
A lakosságnak kedvez, a cégeknek fájni fog: átalakul a tranzakciós illeték Magyarországon, megmarad a banki különadó is
A legújabb adójavaslatok alapján jövőre is fennmarad a bankok extraprofitadója, miközben a biztosítóknál megszűnnek a kisebb szereplőket segítő kedvezményes adósávok.
Nagyot emelkedett a BUX kedden, szerdán viszont visszaesés jöhet. Az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is fontos szinteknél jár.
Súlyos adót vethetne ki a Tisza-kormány a külföldre költöző gazdagokra: ennyit szednének be a vagyonosoktól
A kormány benyújtotta a külföldre költözők vagyonának adóztatását célzó, úgynevezett exit tax bevezetéséről szóló törvényjavaslatot.
A Tisza-kormány október végén benyújtotta a jövőre hatályba lépő vagyonadó végleges törvényjavaslatát.
Szerda reggel mindhárom fő deviza erősödött a forinttal szemben, az euró jegyzése 367 forint fölé emelkedett.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedden kora este a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon.
Magyarország legkorábban 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez a Fitch Ratings legfrissebb elemzése szerint
A szupergazdagok miatt is gyorsulhat a klímaválság: 8 millió gazdag ember több szén-dioxid-kibocsátásért felel, mint 3,5 milliárd szegény
Az Oxfam a világ leggazdagabbjainak nagyobb megadóztatását szorgalmazza az aránytalanul nagyobb szén-dioxid-kibocsátásuk miatt
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