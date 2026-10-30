A jövő évi költségvetés tervezete alapján a Tisza-kormány fokozatos, óvatosabb piaci lépésekre rendezkedik be a hazai kiskereskedelemben.
Friss számok érkeztek a magyar gazdaságról: megvan a ludas, ez a szektor fékezi leginkább a fejlődést
2026 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 1,5%-kal meghaladta a 2025. III. negyedévit.
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 III. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,5%-kal múlta felül az előző év azonos időszakit.
Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,1%-kal bővült.
Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább az ipar járult hozzá, a növekedést továbbra is támogatta a szolgáltatások teljesítménye, míg a mezőgazdaság jelentősen fékezte azt.
Az elmúlt időszak turbulens nemzetközi eseményei és az új költségvetés bemutatása miatt gyengélkedő magyar fizetőeszköz az utóbbi napokban jelentős lendületet vett.
Újabb csúcsot döntött az európai gázár, és a java még hátravan: sokba kerülhet az idei fűtési szezon
Jelentősebb árcsökkenés egyelőre csak a fűtési szezon végén, a 2027. áprilisi szállítású kontraktusoknál rajzolódik ki.
Jövő héten hallgatná meg a parlamenti bizottság a letartóztatott volt jegybankelnököt, az ügyvéd szerint személyesen kell megjelennie.
Négy ország, négy valuta: a politika megfeledkezhet róla, de a külkereskedelem összetartja a Visegrádi Négyeket
A V4-ek közelednek egymáshoz, keresik az együttműködés új lehetőségeit, ami növelné súlyukat, javítaná érdekérvényesítő képességüket, befolyásukat az EU döntéshozatalában.
Az Európai Központi Bank (EKB) októberi ülésén változatlanul 2,5 százalékon hagyta az irányadó betéti rátát.
A távozás hátterében politikai okok, vélhetően a jövő évi francia elnökválasztások állnak.
907 millió eurós többlettel zárta a szeptembert a magyar termék-külkereskedelem, az egyenleg pedig 266 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest.
Jelentősen emelkedtek az ipari termelői árak Magyarországon szeptemberben.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
Ezermilliárdos számlát kaphat Magyarország: adóemelést és átcsoportosítást is hozhat a NATO elvárása
A GDP 3,5 százalékára nőhetnek a magyar védelmi kiadások 2035-re, de kérdés, mennyi pénz marad ebből a hazai gazdaságban.
Történelmi mélypontra kerültek Magyarország vízkészletei: a talajokban, a folyókban és a felszín alatti vizekben is hiány mutatkozik.
Újabb lépés jöhet az Iparművészeti Múzeum felújításában: 150 millió forintot különítettek el az előkészítésre.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Fontos törvényjavaslatot nyújtott be a kormány: amerikai technológiával bővülhet a hazai atomenergia
A megállapodás értelmében a magyar kormány ösztönözni fogja az amerikai technológia választását.
A tételes jövedéki adók 2025 óta évente automatikusan követik az inflációt.
Több mint 30 ezren még nem cserélték le régi személyijüket. December 31. után már sehol sem fogadják el ezeket az okmányokat.
A letartóztatás meghosszabbítását az NVVH a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira figyelemmel indítványozta.
Újabb 100 millió forintos bírságot kapott az iváncsai akkugyár, amely két évig állami támogatást sem kaphat.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.