Friss számok érkeztek a magyar gazdaságról: megvan a ludas, ez a szektor fékezi leginkább a fejlődést

2026 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 1,5%-kal meghaladta a 2025. III. negyedévit.

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 III. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,5%-kal múlta felül az előző év azonos időszakit.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,1%-kal bővült.

Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább az ipar járult hozzá, a növekedést továbbra is támogatta a szolgáltatások teljesítménye, míg a mezőgazdaság jelentősen fékezte azt.