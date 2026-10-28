Felülírja az eddigi terveket a kormány: jóval többet fizethetünk ezekért a termékekért

Jövő januártól a vártnál is nagyobb mértékben drágulnak a tömény szeszes italok, a köztes alkoholtermékek, valamint a szivarok és szivarkák. A kormány friss törvényjavaslata szerint a 2027-es jövedékiadó-emelés jócskán meghaladja az inflációhoz kötött, automatikus korrekció mértékét - írja a HVG.

A tételes jövedéki adók 2025 óta évente automatikusan követik az inflációt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október közepén közzé is tette a 2027-re vonatkozó, inflációval korrigált adómértékeket, azonban a kedden benyújtott törvényjavaslat ezeket felülírja, és a vártnál magasabb adóterheket állapít meg.

Idén a tömény szeszes italok adója tiszta alkoholra vetítve hektoliterenként 614 370 forint, ami az új tervezet alapján 688 090 forintra ugrik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy félliteres, 40 százalékos alkoholtartalmú ital jövedéki adója a jelenlegi 1229 forintról 1376 forintra nő. Az általános forgalmi adót is beleszámítva a vásárlók palackonként nagyjából 187 forintos adóteher-növekedésre számíthatnak, amire még rárakódik a kereskedői árrés is, így a fogyasztói ár érezhetően magasabb lesz.

A házi pálinkafőzők számára jó hír, hogy a bérfőzött párlatok esetében megmarad az évi 50 literig tartó adómentesség. Ha viszont valaki ennél többet főzet, vagy a mennyiséget nem adóraktárnak szánja, arra már az új, 688 090 forintos adómérték vonatkozik.

A szivarok és szivarkák esetében a tehernövekedés még szembetűnőbb, ugyanis minden 100 forintnyi kiskereskedelmi eladási árból a jövőben 14 forint helyett 21 forint lesz a jövedéki adó. Mivel a kereskedelmi árrés erre az alapra épül rá, a dohányosok is jelentős árugrással szembesülhetnek jövőre.

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